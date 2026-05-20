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मवेशियों का खाना खाने को मजबूर इंसान! देखिए जेपी के सपनों के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट

बिहार के गया में जेपी के सपनों के गांव की हालत बद से बदतर है. यहां लोग मकई खाकर गुजर-बसर कर रहे. रत्नेश की रिपोर्ट

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जेपी के सपनों के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 7:00 AM IST

13 Min Read
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गया: बिहार के इस गांव की कहानी बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि पूरा गांव 'मकई का घट्टा' खाने को मजबूर है. मकई का घट्टा मवेशियों के आहार का मुख्य हिस्सा होता है. जब ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो मनफर गांव के ग्रामीण भुवनेश्वर सिंह भोक्ता बताते हैं, मकई का घट्टा चावल समझकर खाते हैं. जंगल से लकड़ी काटकर बेचते हैं और जो पैसा आता है उससे किसी तरह से गुजर बसर होता है.

मकई का घट्टा खाना मजबूरी: वहीं मनफर गांव की ग्रामीण महिला पार्वती देवी अपना दर्द बयां करते हुए कहती हैं, मक्का का घट्टा बनाकर हम लोग खाते हैं. मकई का घट्टा बनाने में सबसे पहले मकई को पानी में फूलाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है. कूटने के बाद उसे चावल जैसा बनाते हैं और फिर खाते हैं. ज्यादातर मवेशियों को मकई का घट्टा खिलाया जाता है. हम लोग मजबूरी में खाते हैं.

"वर्तमान में हमारे पास कुछ भी नहीं है. न भोजन है और न ही रहने के लिए आवास, टूटी फूटी झोपड़ी है, जिसमें किसी तरह से गुजर-बसर कर रहे हैं. घर के पुरुष और महिला सभी मिलकर कमाते हैं. फिर भी घर का खर्च का जुगाड़ नहीं हो पाता है. मकई का घट्टा खाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है.चावल-आटा तो सपने में नहीं देखा हैं"- भुनेश्वर सिंह भोक्ता, ग्रामीण

जेपी के सपनों के गांव की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

"राशन से 12 किलो अनाज हर महीने मिलता है. यह अनाज भी हम लोगों की भूख नहीं मिटा पाता, क्योंकि घर में आठ लोग हैं और राशन कार्ड में सिर्फ तीन लोगों का नाम ही चढ़ा हुआ है. 12 किलो अनाज से कैसे गुजर बसर हो सकता है. इतनी कमाई नहीं है, कि घर चलाने के लिए चावल आटा की खरीददारी कर सकें. ऐसे में 15 दिन मकई का घट्टा खाकर अपनी जिंदगी का निर्वाहन हम परिवार के लोग करते हैं."- पार्वती देवी, ग्रामीण

खेती और मजदूरी पर निर्भरता: ग्रामीण कामेश्वर सिंह भोक्ता बताते हैं, मनफर गांव में 150 सौ से 200 घर हैं. 1500 से 2000 के लगभग आबादी है. यहां जंगलों में रहने वाली भोक्ता जाति निवास करती है. भोक्ता समुदाय के लोग मामूली खेती करते हैं. थोड़ी बहुत खेती भी सफल नहीं हुई, तो मजदूरी करते हैं. रोजगार के विकल्प के रूप में लकड़ी बेचने का ही सहारा है.

"यहां के लोगों के सामने मकई का घट्टा खाकर जीवन गुजारने की मजबूरी है. यहां जयप्रकाश नारायण आए थे, तो यह गांव खुशहाल हो गया था. देश में चर्चा में आ गया था, लेकिन अब यहां कुछ भी नहीं बचा है. न रोजगार है.. न खेती है और न ही खाने के लिए चावल और गेहूं. ऐसे में जेपी का सपनों का गांव आज बदहाली के आंसू बहा रहा है."- कामेश्वर सिंह भोक्ता, ग्रामीण

मक्का-मड़वा हमारा भोजन: ग्रामीण मोहन सिंह भोक्ता कहते हैं, "हमलोग मक्का मड़वा खाकर जिंदगी जी रहे हैं. हमारे नसीब में साल के छह महीने गेहूं चावल, तो साल के छह महीने मकई खाने की निर्भरता है. मकई खाकर ही हम लोग अपने पेट की आग को बुझाते हैं."

गांव की कड़वी सच्चाई : जिला मुख्यालय से करीब 55-60 किलोमीटर दूर स्थित मनफर गांव काफी चर्चित गांव रहा है. गया के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत आने वाले इस गांव की पहचान देश स्तर पर रही है. भारत में आचार्य विनोबा भावे द्वारा ग्रामदान शुरू किया गया था, तो इसकी जिम्मेदारी जयप्रकाश नारायण को मिली थी. जयप्रकाश नारायण ने देश का दूसरा और बिहार का पहला ग्रामदान मनफर गांव में किया था. बात करीब 1962 की है, तब जेपी ने मनफर गांव में बिहार का पहला ग्रामदान किया था.

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बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर मनफर (ETV Bharat)

कभी छायी थी खुशहाली: तब उस समय जंगलों के बीच बसने वाले भोक्ता समुदाय के बीच जैसे खुशहाली छा गई थी. मनफर गांव के चतुर्दिक विकास के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई थी. ग्रामदान के तहत यहां मनफर गांव में हर किसी को खेती के लिए बैल का जोड़ा दिया गया था.

हर खेत को पहुंचाया गया था पानी : सिंचाई की व्यवस्था की गई थी. खेतों की चकबंदी हुई थी. जयप्रकाश नारायण ने खुद श्रमदान कर कई बांध बनवाए. हर खेत में पानी की कल्पना को पूर्ण किया था.

जेपी के जाते ही उपेक्षित हुआ गांव: उस वक्त के मुख्यमंत्री कृष्णबल्लभ सहाय से कहकर विद्यालय बनवाया गया. कई कुएं बने. यह सब कार्य मनफर गांव में हुए तो कुछ सालों तक यह गांव खुशहाल हो गया. लेकिन यह खुशहाली कुछ वर्षों तक ही रही और जेपी के जाने के बाद जैसे यह गांव अनाथ सा हो गया. इसके बाद इस गांव की बदहाली इसकी दुर्दशा की कहानी बयां करती है.

अनाज के पड़े लाले: मनफर गांव में 150 से 200 परिवार भोक्ता समुदाय से हैं, जिनकी आबादी लगभग 2000 के करीब है. आज इस गांव में अधिकांश ऐसा परिवार है, जिनके घरों में अनाज के लाले पड़ गए हैं. इसकी वजह है कि यह आज भी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है. उनकी कमाई इतनी नहीं है, कि कुछ जमा कर सके और चावल गेहूं की खरीददारी कर सकें.

गांव की अधिकांश आबादी राशन पर निर्भर है, लेकिन राशन से मिलने वाला चावल गेहूं इनके लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाता है. क्योंकि राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम नहीं है. एक परिवार में आठ लोग हैं और राशन कार्ड में दो-तीन का ही नाम है. ऐसे में ग्रामीण अपनी पेट की आग बुझाने के लिए मक्का का घट्टा बनाकर खाते हैं. अगर मक्का का घट्टा भी घट गया, तो टेना गेठी डुरा (औषधीय सब्जी) पर निर्भर हो जाते हैं.

जेपी के सपनों का गांव: मनफर गांव जेपी के सपनों का गांव था. बिहार के पहले ग्रामदान मनफर की सूरत और सीरत बदलने के लिए जयप्रकाश नारायण ने कई कार्य किए. उनकी सोच थी, कि इस गांव का हर हाल में चतुर्दिक विकास हो. यहां के सभी लोग संपन्न शिक्षित बने हालांकि जेपी का यह सपना अधूरा रह गया.

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मकई का घट्टा तैयार करतीं महिलाएं (ETV Bharat)

कई महीने तक रहे थे जेपी: मनफर गांव में जेपी कई महीने तक रहे थे. 1962 के अलावे जयप्रकाश नारायण 1963, 1964, 1965 में भी लगातार मनफर गांव को आते रहे. 1974 का जेपी आंदोलन से पहले भी वह यहां आकर कई महीनो तक रुके थे.

आज भी मौजूद हैं जेपी की स्मृतियां: यहां उनकी पत्थर की कुर्सी हुआ करती थी, जो एक सिंहासन के समान थी. इस पर सिर्फ जेपी ही बैठते थे. इसी पर बैठकर वे लोगों को संबोधित करते थे. ग्राम सभा का आयोजन करते थे.

जेपी की पत्थर की कुर्सी: कई तरह की योजनाएं बनती थी. जेपी की वह कुर्सी आज भी मौजूद है. हालांकि वह टूटी हालत में है. किंतु मनफर गांव के लोगों ने उसे संभाल कर रखा है और एक कुटिया का रूप दे रखा है, जिसके नीचे जेपी की वह कुर्सी मौजूद है.

बट वृक्ष भी मौजूद: वही, वह बट का वृक्ष आज भी मौजूद है, जिसके नीचे यह कुर्सी थी और उस पर बैठकर जेपी ग्राम सभा करते थे. लोगों से बातें करते थे. 1974 से पहले वह कई महीनो तक मनफर गांव में रहे. वहीं जेपी की पहल से बना स्कूल आज भी संचालित हो रहा है.

मनफर गांव जेपी की कर्मभूमि रही है. इस गांव को उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था. जेपी की पहल पर ही यहां बना विद्यालय आज भी मौजूद है. उन्होंने जो खुद श्रमदान कर आहर बनवाया वह भी आज मौजूद है. किंतु स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि अब उस आहर पईन के मायने ही बदल गए हैं. बताया जाता है, कि जब जेपी ने आहर निर्माण के लिए श्रमदान किया था, तो देश भर से कई बड़े नामचीन लोग उसमें शामिल हुए थे.

1974 के आंदोलन में गांव 25 लोग हुए थे शामिल: जयप्रकाश नारायण का 1974 का आंदोलन उफान पर था. उसमें मनफर गांव के 25 लोग भी शामिल थे. जेपी आंदोलन में शामिल होने मनफर गांव के 25 लोग गए थे, तो उन्हें पटना के गांधी मैदान में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इसमें कई लोग आज भी जीवित हैं. जीवित लोग भूदान आंदोलन से लेकर जेपी क्रांति की कहानी आज भी सुनते हैं.

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6 महीने मकई पर निर्भरता (ETV Bharat)

जेपी की पहल से बने विद्यालय के पहले छात्र हरेंद्र: वहीं, जेपी की पहल से बने मनफर विद्यालय में शुरुआती दौर में कोई पढ़ने को नहीं जाता था. लोगों की सोच थी, कि जो भी पढ़ने जाएगा, उसे फौज में भेज दिया जाएगा. इसके बीच ग्राम सभा के अध्यक्ष जगलाल सिंह भोक्ता को जेपी ने कहा था, अपने बच्चों का पहला नामांकन कराईए. इसके बाद जगलाल सिंह भोक्ता ने अपने पुत्र हरेंद्र सिंह भोक्ता और अपने दूसरे पुत्र का नामांकन इस विद्यालय में करवाया था.

चर्चाओं में रहता था मनफर- हरेंद्र सिंह भोक्ता: इस विद्यालय में पढ़ने वाले हरेंद्र सिंह भोक्ता एमए पास हैं. इन्होंने नौकरी नहीं की. क्योंकि इन्हें जेपी से काफी लगाव था और उन्हीं के नक्शे कदम पर यह चलना चाहते थे और यही वजह रही, कि उस समय के एमए पास हरेंद्र सिंह भोक्ता ने किसी प्रकार की नौकरी नहीं की. हरेंद्र सिंह भोक्ता बताते हैं, कि मनफर गांव एक जमाने में काफी चर्चित गांव रहा है. यह देश स्तर पर प्रसिद्ध गांव रहा है.

"बिहार का पहला ग्रामदान मनफर का हुआ था. जेपी यहां पहुंचे थे. इन्होंने इस गांव के चतुर्दिक विकास के लिए योजनाएं बनाई. जेपी ने यहां के सभी लोगों को बैल की जोड़ी उपलब्ध कराई. सिंचाई की व्यवस्था की. खेतों की चकबंदी हुई. स्कूल बने. बांध खुदवाए. श्रमदान से खुद भी बांध बनाया हर खेत में पानी की व्यवस्था की. कल्पना यही थी, कि यह गांव खुशहाल शिक्षित और आत्मनिर्भर हो. लेकिन जेपी क्या गए, यह इस गांव की तकदीर ही रूठ गई."- हरेंद्र सिंह भोक्ता, मनफर आवासीय विद्यालय के पहले छात्र

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जेपी ने बनवाया था आवासीय विद्यालय (ETV Bharat)

भोक्ता जाति के 150 से अधिक घर: यहां 150 से अधिक घर भोक्ता जाति के हैं. 6 महीने का अनाज ही इस भोक्ता परिवार को नसीब हो पाता है. 6 महीने की रोजी-रोटी के लिए उन्हें या तो मकई का घटटा या टेना गेठी डुरा पर निर्भर होना पड़ता है. बहुत से लोग लायन भी कर जाते हैं. कोई दिल्ली तो कोई महाराष्ट्र कोई सूरत में संचालित फैक्ट्री में काम करता है. यहां के लोगों की स्थिति दयनीय है.

आजादी के बाद से दो-तीन लोग ही मैट्रिक पास: हरेंद्र सिंह भोक्ता बताते हैं, यहां शिक्षा की स्थिति यह है कि आजादी के बाद से अब तक दो-तीन ही मैट्रिक पास हुए हैं. चतुर्दिक विकास जहां इस गांव का होना था, आज बदहाली का आलम कायम हो गया है. इसके विकास के लिए सरकार -प्रशासन को संज्ञान लेते हुए विकल्प तलाशकर उपलब्ध कराना चाहिए.

गांव को गोद ले सरकार: हरेंद्र सिंह भोक्ता बताते हैं, कि अब इस गांव को गोद लिए जाने की जरूरत है. क्योंकि यह गांव काफी पीछे चला गया है. आज कई तरह की सुविधाओं से यह गांव वंचित है. कई स्थानों पर सड़क ठीक से नहीं है, तो कोई रोजगार के विकल्प यहां नहीं है. वहीं, आर्थिक स्थिति यहां के लोगों की एकदम से कमजोर हो गई है.

BDO ने क्या कहा?: वहीं इस मामले को लेकर जब ईटीवी भारत की टीम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक कुमार आशीष से बात की तो, उन्होंने कहा, इस तरह का मामला संज्ञान में लिखित रूप से मिले, तो हमें भी कार्रवाई करने में आसानी होगी. प्रशासन हालात के अनुसार योजनाओं का अनुसरण कर सकता है.

"मनफर गांव में कितने लोगों के समक्ष राशन कार्ड, पेंशन, आवास से जुड़ी समस्याएं हैं, कितने घरों के लोग मजबूरी में मकई का घट्टा खाते हैं, इसे गंभीरता से हम लोग देखेंगे. हम लोग बात करेंगे और मनफर गांव में एक विशेष टीम भेजी जाएगी और पूरे गांव के हालात को समझ कर कदम उठाए जाएंगे."- अभिषेक कुमार आशीष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी

कौन हैं भोक्ता समुदाय के लोग: भोक्ता समुदाय आदिवासियों से मिलती-जुलती मानी जाती है. भोक्ता समुदाय के लोग जंगलों में निवास करते हैं. यही वजह है, कि जंगल में भोक्ता समुदाय के लोगों के अनेकों गांव मिल जाएंगे. आदिवासियों से मिलती-जुलती उनकी शैली रही है. भोक्ता समुदाय में काफी खासियत होती है. यह अपने काम के प्रति काफी ईमानदार और मेहनती होते हैं.

भोक्ता समुदाय के लोग कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन आज भी यह पिछड़े के पिछड़े ही है. क्योंकि सरकार की ओर से भोक्ता बहुल गांवों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उनकी स्थिति आज भी जस की तस है. सीधे साधे भोक्ता समुदाय के लोग अपनी मांगों को भी ठीक से नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण इनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती.

विकास का इंतजार: मनफर गांव की दयनीय स्थिति सरकार के विकास के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है. आज के आधुनिक युग में भी भोक्ता समुदाय बुनियादी सुविधाओं से महरूम है और मजबूरी में मकई का घट्टा खाकर गुजारा कर रहा है. ऐसे में जरूरत है जेपी के सपने को साकार करने के लिए इस गांव और भोक्ता समुदाय को मुख्यधारा में लाया जाए, ताकि ये लोग भी आधुनिक भारत का हिस्सा बनकर विकास की राह पर आगे बढ़ सकें.

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