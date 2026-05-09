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1947 से बंगाल में कितने मुख्यमंत्री बने, कैसा रहा उनका शासन, अब शुभेंदु अधिकारी पर टिकी निगाहें

प्रफुल्ल चंद्र घोष और बिधान चंद्र रॉय से लेकर ज्योति बसु, और ममता बनर्जी तक—बंगाल में कई दिग्गजों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है.

Journey of Bengal's Chief Ministers since 1947: How Suvendu Adhikari rose to pinnacle of success
1947 से बंगाल में कितने मुख्यमंत्री बने, कैसा रहा उनका शासन, अब शुभेंदु अधिकारी पर टिकी निगाहें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 2:53 PM IST

6 Min Read
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सुरजीत दत्ता

कोलकाता: शहर का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड शनिवार 9 मई को पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत ही खास और अहम पल का गवाह बना. दशकों के राजनीतिक तनाव, सत्ता में बदलाव और भयंकर संघर्षों के बाद, शनिवार को बंगाल की गद्दी पर एक नया राजनीतिक माहौल बना है. ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारी भीड़ के बीच, शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली.

वैसे तो ऐसे शपथ ग्रहण समारोह आम तौर पर राजभवन या रेड रोड पर होते हैं, लेकिन ब्रिगेड ग्राउंड का स्टेज मौजूदा राजनीतिक माहौल में खास अहमियत रखता है. इस ऐतिहासिक दिन पर—जब बंगाल के शासन की बागडोर पूरी तरह से एक नए नेतृत्व को सौंपी गई है—राजनीतिक हलकों में अतीत की यादें अपने आप फिर से ताजा हो जाती हैं. आजादी के बाद से, बंगाल में सत्ता के गलियारों पर किसने कब्जा किया है? 15 अगस्त, 1947 से लेकर 2026 तक, बंगाल की सत्ता का राजदंड किसने संभाला है? इस अहम मोड़ पर, पीछे मुड़कर इस इतिहास को फिर से देखना बहुत जरूरी है.

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी, शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी, शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे (ETV Bharat)

बंगाल के पहले मुख्यमंत्री

1947 में, देश के बंटवारे की पीड़ा के बीच, आज के पश्चिम बंगाल का जन्म हुआ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रफुल्ल चंद्र घोष ने इस आजाद लेकिन बंटे हुए बंगाल के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. हालांकि, उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, जो सिर्फ कुछ महीनों तक चला.

आधुनिक पश्चिम बंगाल के वास्तुकार

इसके बाद, 1948 में, मशहूर डॉक्टर और राजनीतिज्ञ डॉ. बिधान चंद्र रॉय ने बंगाल के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली. उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का वास्तुकार माना जाता है. दुर्गापुर, कल्याणी और साल्ट लेक जैसे उपनगर—साथ ही दुर्गापुर स्टील प्लांट जैसी औद्योगिक इकाई—उनके समय में ही बने थे. लगातार 14 वर्षों तक, उन्होंने बहुत काबिलियत से राज्य का शासन चलाया.

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी समर्थक
ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी समर्थक (ETV Bharat)

1962 में उनके निधन के बाद, कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल चंद्र सेन बंगाल के मुख्यमंत्री बने. वह 1967 तक इस पद पर रहे.

बंगाल की राजनीति में अस्थिरता का दौर

1960 के दशक के आखिर से, बंगाल की राजनीति में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ. 1967 के चुनावों में, कांग्रेस पार्टी का एकछत्र दबदबा टूट गया, और पहली बार, एक गैर-कांग्रेसी सरकार—यूनाइटेड फ्रंट—सत्ता में आई. इस उथल-पुथल के दौर के बीच, बांग्ला कांग्रेस के अजय कुमार मुखर्जी तीन अलग-अलग मौकों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे. इस बीच, प्रफुल्ल चंद्र घोष ने बहुत कम समय के लिए यह जिम्मेदारी संभाली. राजनीतिक अस्थिरता इतनी गंभीर हो गई कि राज्य में कई बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा.

कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ की वापसी

इसके बाद, 1972 के चुनावों में, कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, और सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री बने. उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा राजनीतिक तनाव से भरा था. एक तरफ उग्र नक्सली आंदोलन और दूसरी तरफ इमरजेंसी के समय के अशांत राजनीतिक माहौल की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, उन्होंने पांच साल तक राज्य पर शासन किया.

लेफ्ट दौर की शुरुआत

साल 1977 बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ था. उस साल हुए विधानसभा चुनाव में, लेफ्ट फ्रंट भारी जन समर्थन के दम पर सत्ता में आया. CPI(M) के वरिष्ठ नेता ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने. इसके बाद जो हुआ वह भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अनोखी मिसाल है: उन्होंने 23 साल तक लगातार बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया. उनके समय में, ऑपरेशन बरगा (Operation Barga) और 'पंचायती राज' सिस्टम जैसी कोशिशों ने ग्रामीण बंगाल में लेफ्ट की जमीनी पकड़ को काफी मजबूत किया.

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी समर्थक
ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी समर्थक (ETV Bharat)

34 साल के लेफ्ट राज का अंत

साल 2000 में, बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए, ज्योति बसु ने अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, और बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उनके बाद यह जिम्मेदारी संभाली. राज्य में नए औद्योगीकरण का नारा देते हुए, उन्होंने भविष्य के लिए एक नया विजन दिखाया. हालांकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी लाई, लेकिन उनके कार्यकाल का दूसरा हिस्सा सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के आंदोलन से पहचाना गया – इन घटनाओं ने राज्य में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी. इन बड़े आंदोलनों के चलते ही लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का लगातार राज आखिरकार 2011 में खत्म हो गया.

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी समर्थक
ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बीजेपी समर्थक (ETV Bharat)

'बदलाव की सरकार' के 15 साल

2011 के विधानसभा चुनाव के बाद—जिससे एक ऐतिहासिक 'बदलाव' (परिवर्तन) हुआ—तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. "मां, माटी, मानुष" (मां, मिट्टी, लोग) के नारे के साथ रैली करते हुए, उन्होंने बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की. 15 वर्षों में—2011 से 2026 तक—उन्होंने लगातार तीन बार राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है. उनके लंबे कार्यकाल के दौरान, जबकि कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, और लक्ष्मी भंडार जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं ने देश और विदेश में तारीफें बटोरीं, समय बीतने के साथ राजनीतिक विवाद और सत्ता विरोधी भावना की हवाएं तेज होती गईं.

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. (ETV Bharat)

उस भयंकर राजनीतिक तूफान के नतीजे में, यहां 2026 में, बंगाल की राजनीति में एक बार फिर एक नई सुबह हुई है.

BJP पहली बार सत्ता में आई

आज, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उमड़े लोगों के विशाल समंदर के बीच, शुभेंदु अधिकारी—जो एक छात्र नेता से एक अनुभवी जननेता बने—ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. प्रफुल्ल चंद्र घोष और बिधान चंद्र रॉय से लेकर ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी तक—बंगाल में कई राजनीतिक दिग्गजों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, जो ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से लेकर नाबन्न तक के दौर में फैले हैं. आज, शुभेंदु अधिकारी का नाम उस लंबे और शानदार ऐतिहासिक सूची में गर्व के साथ जुड़ गया है.

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी
ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी और शुभेंदु अधिकारी (ETV Bharat)

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, आज का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार या शासक के बदलाव का नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति के भविष्य के लिए एक बिल्कुल नई दिशा का संकेत है. अब, पूरे बंगाल की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नए मुख्यमंत्री अपने पहले के लोगों की दी हुई बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों और विरासत को कैसे संभालते हैं, और आने वाले दिनों में वह राज्य को प्रगति के किस रास्ते पर ले जाते हैं.

यह भी पढ़ें- बंगाल के मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई, पीएम मोदी समारोह में शामिल हुए

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