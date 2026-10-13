ई-रिक्शा चालक से रामलीला की 'ताड़का' बनने तक का सफर: जानिए दिल्ली के कलाकार मनीष नायक की प्रेरणादायक कहानी
दिल्ली रामलीला के उस 'ताड़का' से मिलिए, जिसका जुनून गरीबी से भी बड़ा है. शशिकला सिंह की रिपोर्ट
Published : October 13, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: रामलीला के मंच पर अक्सर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण जैसे मुख्य किरदार ही सारी सुर्खियां बटोर ले जाते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे फनकार भी होते हैं जो अपनी मेहनत से इस भव्य आयोजन की जान बन जाते हैं. इसी क्रम में दिल्ली की प्रसिद्ध श्री धार्मिक लीला कमेटी के मंच पर जब राक्षसी 'ताड़का' का आक्रामक रूप सामने आता है, तो दर्शकों में खौफ छा जाता है. पिछले आठ वर्षों से इस डरावने और चुनौतीपूर्ण किरदार को पूरी शिद्दत से निभाने वाले मनीष नायक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं.
हालांकि, मंच पर भयानक अट्टहास करने वाली इस 'ताड़का' के पीछे छिपा है एक बेहद साधारण इंसान, जिसकी असल जिंदगी कड़े संघर्ष, कला के प्रति अटूट समर्पण और कभी न हार मानने वाले जज्बे की एक मिसाल है. पेट पालने के लिए दिन में ई-रिक्शा का हैंडल थामने वाले मनीष नायक, रात होते ही रंगमंच पर कैसे खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं, आइए जानते हैं उनके इस अनोखे सफर की कहानी...
बचपन से रामलीला तक का सफर
दिल्ली के करोल बाग स्थित बाग रावजी के कच्चा चौक की तंग गलियों में जब भी दशहरे के दिनों में ढोल-नगाड़ों की थाप गूंजती है, तो स्थानीय लोगों के जेहन में एक ही नाम तैर जाता है- मनीष नायक. मनीष का रामलीला से नाता आज का नहीं है. यह रिश्ता तब का है, जब वे महज सात-आठ साल के एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे. उस दौर में गलियों में होने वाली बच्चों की छोटी-मोटी रामलीलाओं में वे कभी वानर सेना बनते, तो कभी छोटे-मोटे किरदार निभाते. बचपन का यही खेल कब उनके जीवन का सबसे बड़ा जूनून बन गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला. आज 32 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते मनीष ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर रामलीला के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है.
आज जब मनीष मंच पर आते हैं, तो पूरा पंडाल सन्न रह जाता है. वे रामायण के सबसे भयानक और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक 'ताड़का' का अभिनय करते हैं. मनीष बताते हैं,
''ताड़का का रूप धारण करना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से इंसान को पूरी तरह थका देने वाला होता है. लेकिन जैसे ही मंच की लाइट्स ऑन होती हैं. मैं अपनी सारी थकान भूलकर एक खौफनाक दानवी के रूप में तब्दील हो जाता हूं. मंच पर एंट्री किसी आम कलाकार की तरह नहीं, बल्कि एक विनाशकारी तूफान की तरह होती है. ऊंचे स्टैंड और रेलिंग से सीधे नीचे कूदना, ज़ोर-ज़ोर से छलांगें लगाना और अट्टहास करते हुए अचानक दर्शकों के बीच में घुस जाना, मेरा यह रूप देखकर अच्छे-अच्छे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.''
मनीष नायक के इस जीवंत अभिनय का खौफ पिछले साल अपने चरम पर था. एक शो के दौरान वे अपने किरदार में इस कदर डूब गए कि सामने बैठे छोटे बच्चे सचमुच डर के मारे चीख पड़े. आलम यह था कि उस रात कुछ बच्चों को डर के मारे तेज बुखार तक आ गया था. अगले दिन सुबह रामलीला कमेटी के पदाधिकारी असमंजस में मनीष के पास पहुंचे. उन्होंने उनके अभिनय की तारीफ तो की, लेकिन हाथ जोड़कर एक अनुरोध भी किया, "मनीष भाई, आपका अभिनय लाजवाब है, लेकिन आज रात बच्चों को थोड़ा कम डराइएगा. कल रात आपके खौफ से कुछ बच्चों को बुखार आ गया."
हर साल कुछ नया करने की जिद
कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने काम में नवीनता बनाए रखना. मनीष इस बात को बखूबी समझते हैं. वे कहते हैं, "पूरा साल हमारे पास होता है, और हम लगातार यही सोचते रहते हैं कि इस बार दर्शकों के लिए क्या नया और अलग लाया जाए. पिछले साल सींगों वाली ताड़का का रूप धरा था, वहीं इस बार कुछ और अधिक आक्रामक और विचलित कर देने वाले लुक्स पर काम कर रहे हैं.''
खास बात यह है कि ताड़का के अलावा मनीष उसी शाम मंच पर भगवान शिव के गण 'श्रृंगी-भृंगी' की भूमिका भी निभाते हैं और जरूरत पड़ने पर 'सुग्रीव' जैसे महत्वपूर्ण पात्रों को भी जीवंत करते हैं. रामायण के मंचन के दौरान, विशेषकर रावण और ताड़का की एंट्री के वक्त दर्शकों की भीड़ अपने चरम पर होती है, और बच्चे खासतौर पर ताड़का के इसी खौफनाक और रोमांचक अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.
सोशल मीडिया और कॉमेडी का तड़का
रामलीला के इन दस दिनों के अलावा मनीष की रचनात्मकता डिजिटल दुनिया में भी खूब बोलती है. वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने फनी वीडियो और कॉमेडी कंटेंट के जरिए लोगों को हंसाने का काम करते हैं. उनका मानना है कि कॉमेडी उनका असली घर है. वे बड़े ही सहज भाव से कहते हैं, "पब्लिक को हंसाना मेरा काम है. अगर वे खुश रहेंगे, उनका खून बढ़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा."
ई-रिक्शा की स्टीयरिंग से लेकर मंच की सुर्खियों तक
रामलीला के इन दस दिनों के परदे के पीछे मनीष की असल जिंदगी बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण है. परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है. हाल ही में उनके पिता का निधन हो चुका है, और घर में वे अपनी बुजुर्ग मां, पत्नी और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेले संभाल रहे हैं. अपनी आजीविका चलाने के लिए वे ओखला बाग क्षेत्र में ई-रिक्शा चलाते हैं. उनकी दिनचर्या वाकई हैरान करने वाली है. रामलीला का मंचन समाप्त होने के बाद वे रात को घर लौटते हैं. सुबह में कुछ घंटे सोते हैं और फिर दिन चढ़ते ही अपनी ई-रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं. सवारी से होने वाली हर दिन की मामूली कमाई से वे अपने परिवार की दाल-रोटी चलाते हैं. इस पूरी दिनचर्या के बारे में मनीष बड़े ही दार्शनिक अंदाज़ में कहते हैं, "हमारा तो वही कहना है, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो. प्रभु के हाथ में सब छोड़ रखा है."
मनीष नायक कहते हैं कि
''किसी भी मुसीबत से कभी डरना नहीं चाहिए. मुश्किलें तब तक पीछा करती हैं जब तक हम उनका सामना नहीं करते. जब हम लड़ने का हौसला दिखाते हैं, तो परेशानियां खुद पीछे हट जाती है. यदि ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो वही पालनहार भी हैं.''
मुसीबतों से लड़ने का जज्बा
मंच पर भारी-भरकम मुखौटा और सींग लगाकर डरावनी 'ताड़का' बनने वाले मनीष नायक, असल जिंदगी में सौम्यता और जीवटता की प्रतिमूर्ति हैं. जीवन में एक के बाद एक आए झटकों और विकट आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मनीष के चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी. मनीष की यह कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस आम भारतीय नागरिक के अदम्य साहस और जीवट की दास्तान है, जो अपनी हर मुश्किल को मात देकर न सिर्फ खुद हंसता है, बल्कि अपनी कला के जरिए पूरी दुनिया के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है.
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