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ई-रिक्शा चालक से रामलीला की 'ताड़का' बनने तक का सफर: जानिए दिल्ली के कलाकार मनीष नायक की प्रेरणादायक कहानी

दिल्ली के कलाकार मनीष की प्रेरणादायक कहानी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: रामलीला के मंच पर अक्सर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और रावण जैसे मुख्य किरदार ही सारी सुर्खियां बटोर ले जाते हैं. लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे फनकार भी होते हैं जो अपनी मेहनत से इस भव्य आयोजन की जान बन जाते हैं. इसी क्रम में दिल्ली की प्रसिद्ध श्री धार्मिक लीला कमेटी के मंच पर जब राक्षसी 'ताड़का' का आक्रामक रूप सामने आता है, तो दर्शकों में खौफ छा जाता है. पिछले आठ वर्षों से इस डरावने और चुनौतीपूर्ण किरदार को पूरी शिद्दत से निभाने वाले मनीष नायक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं.

हालांकि, मंच पर भयानक अट्टहास करने वाली इस 'ताड़का' के पीछे छिपा है एक बेहद साधारण इंसान, जिसकी असल जिंदगी कड़े संघर्ष, कला के प्रति अटूट समर्पण और कभी न हार मानने वाले जज्बे की एक मिसाल है. पेट पालने के लिए दिन में ई-रिक्शा का हैंडल थामने वाले मनीष नायक, रात होते ही रंगमंच पर कैसे खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं, आइए जानते हैं उनके इस अनोखे सफर की कहानी...