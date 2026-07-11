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दिल्ली से जिम कॉर्बेट का सफ़र हुआ जानलेवा, यूपी के रामपुर में 7 लोग हुए हादसे का शिकार, 4 की हो गई मौत

यूपी के रामपुर में 7 लोग हुए हादसे का शिकार, 4 की हो गई मौत. ( ETV Bharat )

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. दिल्ली से जिम कॉर्बेट पार्क घूमने जा रहे सात दोस्तों की मारुति वैन एक ट्रक में पीछे से जा भिड़ी. इस दर्दनाक हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और पुलिस प्रशासन राहत एवं जांच में जुटा है. रामपुर जनपद में शनिवार तड़के करीब 5 बजे थाना टांडा क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के पास सवार-टांडा मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. दिल्ली निवासी सात दोस्त मारुति वैन से उत्तराखंड के रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट पार्क घूमने जा रहे थे. इसी दौरान चालक को कथित तौर पर नींद की झपकी आ गई, जिससे तेज रफ्तार वैन आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए. हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान अभिषेक अग्निहोत्री, कार्तिक, गुलुबुद्दीन और नीरज के रूप में हुई है. वहीं विशाल, कमल और जतिन गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है.