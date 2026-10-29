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सिर्फ 90 मिनट में दिल्ली से पहुंचेंगे हरिद्वार, यूपी के 4 जिले होंगे कनेक्ट, इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पर्यटन को मिलेगी 'रफ्तार'

देहरादून: दिल्ली से हरिद्वार आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आने वाले महीने बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं. एनएचएआई की ओर से दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को हरिद्वार से जोड़ने वाले नए 6 लेन के मार्ग का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचने की जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से आई है. इस मार्ग के शुरू होने के बाद दिल्ली से हरिद्वार तक की यात्रा करीब डेढ़ घंटे में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली से हरिद्वार के लिए नया मार्ग अगले दो महीने में खोलने की बात कही है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से ऐसे जुड़ेगा हरिद्वार: इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिल्ली से हरिद्वार पहुंचने के लिए यात्रियों को बेहतर और तेज सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की तैयारी लगभग पूरी होने को है. दिल्ली से निकलने के बाद वाहन दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हलगोया मुस्तकम के निकट पहुंचेंगे. यहीं से हरिद्वार को जोड़ने वाला नया संपर्क मार्ग शुरू होता है, जो उत्तराखंड की ओर बढ़ते हुए हरिद्वार जिले में बढेड़ी राजपूताना के निकट मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग-334 से जुड़ता है. करीब 51 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन के संपर्क मार्ग का उद्देश्य दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार तक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.

दिल्ली से देहरादून तक एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से जोड़ने का प्रोजेक्ट (PHOTO- NHAI)

जानकारी के मुताबिक, अभी तक इस मार्ग का लगभग 92 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है और करीब 46 किलोमीटर सड़क तैयार की जा चुकी है. अब इस परियोजना के जल्द शुरू होने की घोषणा के बाद हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में इसके लाभ को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं.

अक्षरधाम से सहारनपुर और फिर हरिद्वार तक का पूरा रूट: इस मार्ग को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और हरिद्वार संपर्क मार्ग दो अलग-अलग हिस्से हैं, जो आपस में जुड़कर यात्रा को आसान बनाएंगे. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ता है. सहारनपुर जिले के हलगोया मुस्तकम के पास से हरिद्वार के लिए अलग 6 लेन का संपर्क मार्ग निकल रहा है. इस मार्ग के अलाइनमेंट से जुड़े प्रमुख स्थानों में हलगोया मुस्तकम, बसेड़ा, मानकपुर आदमपुर, हरचंदपुर माजरा और माधोपुर हजरतपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इसके बाद मार्ग उत्तराखंड की ओर बढ़ते हुए सलीयर, मेहवड़ कलां और रहमतपुर के आसपास से गुजरता है. साथ ही बढेड़ी राजपूताना के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-334 से जुड़ता है. इस तरह दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों को हरिद्वार पहुंचने के अब आसान रास्ता मिलने जा रहा है.

बहादराबाद से जगजीतपुर तक पहुंचने के लिए आगे का रास्ता: हरिद्वार के लिए इस परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि नए संपर्क मार्ग के अंतिम बिंदु से आगे शहर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए भी इसका प्रयोग हो सकेगा. बढेड़ी राजपूताना के निकट एनएच-334 से आगे वाहन बहादराबाद ज्वालापुर, कनखल और जगजीतपुर की दिशा में जा सकेंगे. यहां यह साफ करना जरूरी है कि नया 6 लेन का संपर्क मार्ग सीधे कनखल के जगजीतपुर तक तो पहुंचेगा, लेकिन बदरबाद के बाद ये फोर लेन का हो जाएगा. हालांकि, ये शहर में दाखिल होने वाला मार्ग पुराने नेशनल हाईवे से जुड़ते हुए दिल्ली-हरिद्वार परियोजना का हिस्सा होगा. इसके साथ ही हरिद्वार में बहादराबाद से चंडी देवी मंदिर के पास तक लगभग 15 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण भी शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है.

इस योजना से हरिद्वार समेत उत्तराखंड के पर्यटन को मिलेगी रफ्तार (PHOTO-ETV Bharat)

सुबह का नाश्ता, गंगा स्नान और शाम तक दिल्ली वापसी: दिल्ली से हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव उनकी यात्रा को लेकर होगा. अभी दिल्ली-एनसीआर से आने वाले श्रद्धालुओं को रूट, वीकेंड और हरिद्वार में जाम को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनानी पड़ती है. नया संपर्क मार्ग शुरू होने के बाद सुबह दिल्ली से निकलकर हरिद्वार में नाश्ता कर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर मनसा देवी, चंडी देवी और दूसरे धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस लौटने का विकल्प अधिक सुविधाजनक हो सकता है. दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र से शुरू होकर सहारनपुर के हलगोया मुस्तकम और वहां से हरिद्वार की ओर आने वाले इस सड़क नेटवर्क से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को लाभ होगा.

पर्यटन और कारोबार को मिल सकती है नई रफ्तार: इस परियोजना से हरिद्वार के पर्यटन कारोबार को भी नई गति मिलने की संभावना है. हरिद्वार शहर के विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि,