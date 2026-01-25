ETV Bharat / bharat

हिंदी के लिए नौकरी छोड़ी, जीवन समर्पित किया, कैलाश चंद्र पंत समेत मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री

वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री सम्मान ( ETV Bharat )

भोपाल: हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को अपने जीवन का संकल्प बनाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत को वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि रविवार को भारत सरकार द्वारा 13 पद्मविभूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई. इसी सूची में भोपाल के चूनाभट्टी निवासी कैलाश चंद्र पंत का नाम भी शामिल है. उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. हिंदी में हस्ताक्षर और कामकाज का सपना ईटीवी भारत से बात करते हुए पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि उनका वर्षों पुराना प्रयास रहा है कि भारतीय लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें. इसके साथ ही शासकीय विभागों में पत्राचार और दैनिक कार्यों में भी हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो. उन्होंने बताया कि भोपाल में हिंदी भवन और महू में स्वाध्याय विद्यापीठ की स्थापना इसी सोच का परिणाम है. वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार कैलाश चंद्र पंत (ETV Bharat) हिंदी के लिए सरकारी नौकरी छोड़ शुरु की पत्रकारिता पद्मश्री पंत ने बताया कि हिंदी के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने शासकीय नौकरी छोड़कर स्वतंत्र पत्रकारिता को अपनाया. उन्होंने 22 वर्षों तक साप्ताहिक जनधर्म का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया और हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है. वे हिंदी को केवल भाषा नहीं, बल्कि साहित्य और ज्ञान के विविध क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हिंदी का विस्तार व्यापक स्तर पर हो सके.