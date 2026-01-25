हिंदी के लिए नौकरी छोड़ी, जीवन समर्पित किया, कैलाश चंद्र पंत समेत मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री

हिंदी के लिए नौकरी छोड़ी, जीवन समर्पित किया, कैलाश चंद्र पंत समेत मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री
रविवार को भारत सरकार द्वारा 13 पद्मविभूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई. भोपाल के वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार कैलाश चंद्र पंत साल 2026 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित.
भोपाल: हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को अपने जीवन का संकल्प बनाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत को वर्ष 2026 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. बता दें कि रविवार को भारत सरकार द्वारा 13 पद्मविभूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई. इसी सूची में भोपाल के चूनाभट्टी निवासी कैलाश चंद्र पंत का नाम भी शामिल है. उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है.
हिंदी में हस्ताक्षर और कामकाज का सपना
ईटीवी भारत से बात करते हुए पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि उनका वर्षों पुराना प्रयास रहा है कि भारतीय लोग अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें. इसके साथ ही शासकीय विभागों में पत्राचार और दैनिक कार्यों में भी हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो. उन्होंने बताया कि भोपाल में हिंदी भवन और महू में स्वाध्याय विद्यापीठ की स्थापना इसी सोच का परिणाम है.
हिंदी के लिए सरकारी नौकरी छोड़ शुरु की पत्रकारिता
पद्मश्री पंत ने बताया कि हिंदी के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने शासकीय नौकरी छोड़कर स्वतंत्र पत्रकारिता को अपनाया. उन्होंने 22 वर्षों तक साप्ताहिक जनधर्म का सफलतापूर्वक प्रकाशन किया और हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है. वे हिंदी को केवल भाषा नहीं, बल्कि साहित्य और ज्ञान के विविध क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हिंदी का विस्तार व्यापक स्तर पर हो सके.
उत्तराखंड से महू तक का सफर
कैलाश चंद्र पंत का जन्म 26 अप्रैल 1936 को महू में हुआ था. उनका मूल परिवार उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के खंगोली गांव से जुड़ा है. पद्मश्री की घोषणा के बाद भोपाल के साथ-साथ उत्तराखंड में भी खुशी का माहौल है. कैलाश चंद्र पंत को मिला यह सम्मान हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए उनके आजीवन योगदान का प्रतीक है. साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने उन्हें बधाई देते हुए इसे हिंदी के लिए गौरव का क्षण बताया है.
युवाओं में घटती हिंदी चेतना पर व्यक्त की चिंता
युवाओं में हिंदी के प्रति घटती जागरूकता पर चिंता व्यक्त करते हुए पंत ने कहा कि अंग्रेजी के प्रति मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हिंदी को लेकर हीन भावना छोड़नी होगी. कई युवा स्वयं को साक्षर दिखाने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी बोलने में असमर्थ रहते हैं. इस सोच को बदलना समय की मांग है.
मध्य प्रदेश की चार विशिष्ट हस्तियों को पद्मश्री सम्मान
इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान के लिए मध्य प्रदेश की चार विशिष्ट हस्तियों का चयन किया गया है. भोपाल के कैलाश चंद्र पंत के साथ मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, सागर के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलाकार भगवानदास रैकवार और पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नारायण व्यास को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.
इन विभूतियों को उनके-अपने क्षेत्रों में वर्षों से किए गए समर्पित और प्रभावशाली कार्यों के लिए चुना गया है. भगवानदास रैकवार को खेल (मार्शल आर्ट) के क्षेत्र में, कैलाश चंद्र पंत को साहित्य एवं शिक्षा में, मोहन नागर को समाज सेवा में तथा नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा.