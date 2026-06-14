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JoSAA Counselling 2026: टॉप 500 कैंडिडेट्स ने चुनी 7 IITs और IISC बेंगलुरु, इन 16 IITs से तौबा

कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) काउंसलिंग जारी है. जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) बेंगलुरु में एडमिशन मिलेगा. पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट का एनालिसिस और 24 संस्थाओं की प्राथमिकता को देखा जाए तो टॉप 500 स्टूडेंट्स ने 16 आईआईटी नहीं चुनी है. इसी तरह से टॉप 1000 विद्यार्थियों ने 14 आईआईटी का चयन नहीं किया और टॉप 2000 स्टूडेंट्स ने 10 आईआईटी को नहीं चुना है.

IISC को पांचवीं वरीयता, 156 रैंक पर चुना : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि टॉप 500 विद्यार्थियों ने केवल 7 आईआईटी व आईआईएससी बेंगलुरु का चयन किया है. इसमें सबसे पहले बॉम्बे का चुनाव किया गया, यह एआईआर 1 कोटा से पढ़ने वाले स्टूडेंट शुभम कुमार ने की थी. AIR 31 तक के छात्रों ने पहला चुनाव IIT बॉम्बे किया है. AIR 32 ने IIT कानपुर और AIR 35 ने IIT दिल्ली चुना. इसी तरह चौथे पर मद्रास और 5वें पर आईआईएससी का चुनाव किया गया है. इसे 156 रैंक वाले विद्यार्थी ने चुना है. छठे नंबर पर खड़गपुर, सातवें पर रुड़की, आठवें पर हैदराबाद है.

जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर संस्थान और ब्रांच का एलॉटमेंट (ETV Bharat GFX)

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टॉप 1000 में चुनी जाने वाली आईआईटी में टॉप 500 IIT के अलावा 9वें पर गुवाहाटी और 10वें नंबर पर वाराणसी बीएचयू है. टॉप 2000 तक में टॉप 1000 में शामिल टॉप 10 के अलावा 11वें पर इंदौर, 12वें पर गांधीनगर, 13वें धनबाद और 14वें रोपड़ शामिल है. जिन आईआईटी को 2000 के रैंक तक भी नहीं चुना है, उनमें पटना, मंडी, जोधपुर, तिरुपति, भुवनेश्वर, गोवा, धरवाड़, जम्मू, पलक्कड़ और भिलाई शामिल हैं.