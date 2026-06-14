JoSAA Counselling 2026: टॉप 500 कैंडिडेट्स ने चुनी 7 IITs और IISC बेंगलुरु, इन 16 IITs से तौबा
टॉप 500 विद्यार्थियों ने केवल 7 आईआईटी व आईआईएससी बेंगलुरु का चयन किया है.
Published : June 14, 2026 at 1:09 PM IST
कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) काउंसलिंग जारी है. जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) बेंगलुरु में एडमिशन मिलेगा. पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट का एनालिसिस और 24 संस्थाओं की प्राथमिकता को देखा जाए तो टॉप 500 स्टूडेंट्स ने 16 आईआईटी नहीं चुनी है. इसी तरह से टॉप 1000 विद्यार्थियों ने 14 आईआईटी का चयन नहीं किया और टॉप 2000 स्टूडेंट्स ने 10 आईआईटी को नहीं चुना है.
IISC को पांचवीं वरीयता, 156 रैंक पर चुना : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि टॉप 500 विद्यार्थियों ने केवल 7 आईआईटी व आईआईएससी बेंगलुरु का चयन किया है. इसमें सबसे पहले बॉम्बे का चुनाव किया गया, यह एआईआर 1 कोटा से पढ़ने वाले स्टूडेंट शुभम कुमार ने की थी. AIR 31 तक के छात्रों ने पहला चुनाव IIT बॉम्बे किया है. AIR 32 ने IIT कानपुर और AIR 35 ने IIT दिल्ली चुना. इसी तरह चौथे पर मद्रास और 5वें पर आईआईएससी का चुनाव किया गया है. इसे 156 रैंक वाले विद्यार्थी ने चुना है. छठे नंबर पर खड़गपुर, सातवें पर रुड़की, आठवें पर हैदराबाद है.
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टॉप 1000 में चुनी जाने वाली आईआईटी में टॉप 500 IIT के अलावा 9वें पर गुवाहाटी और 10वें नंबर पर वाराणसी बीएचयू है. टॉप 2000 तक में टॉप 1000 में शामिल टॉप 10 के अलावा 11वें पर इंदौर, 12वें पर गांधीनगर, 13वें धनबाद और 14वें रोपड़ शामिल है. जिन आईआईटी को 2000 के रैंक तक भी नहीं चुना है, उनमें पटना, मंडी, जोधपुर, तिरुपति, भुवनेश्वर, गोवा, धरवाड़, जम्मू, पलक्कड़ और भिलाई शामिल हैं.
कंप्यूटर साइंस की सीट मिली 13707 तक : आईआईटी की बात की जाए तो 21 आईआईटी में विद्यार्थियों की पहली च्वाइस कंप्यूटर साइंस ब्रांच है. IIT भुवनेश्वर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच को चुना गया है. वहीं, आईआईएससी में भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को चुना गया है. आईआईटी में पहले राउंड की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की क्लोजिंग रैंक को देखा जाए तो ये 7981 रैंक रही. इस रैंक पर आईआईटी भिलाई की सीट अलॉट हुई है. फीमेल ओनली सीट पर 13707 क्लोजिंग रैंक रही है. इस रैंक पर आईआईटी जम्मू की सीट अलॉट हुई है.
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टॉप चार संस्थाओं की बात की जाए तो बॉम्बे में 65 क्लोजिंग रैंक सीएस की रही है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर क्लोजिंग रैंक 395 है. आईआईटी दिल्ली में ओपनिंग 35 और क्लोजिंग 123 रैंक रही है. फीमेल ओनली के तहत ओपनिंग 266 और क्लोजिंग 681 रैंक है. आईआईटी कानपुर में ओपनिंग 32 और क्लोजिंग 276 रैंक है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर ऑपनिंग और क्लोजिंग रैंक 755 और 1223 है. इसी तरह से आईआईटी मद्रास में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 67 और 149 है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर 369 ओपनिंग और 805 क्लोजिंग रैंक है.
टॉप रैंक कैंडिडेट ने कौनसी IIT को चुना
- टॉप 500 रैंक तक 7 IIT और IISC बेंगलुरु को चुना गया. इसमें बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, खड़गपुर, रुड़की व हैदराबाद को चुना गया है.
- टॉप 1000 रैंक तक चुनी गई 9 IIT और IISC बेंगलुरु. इसमें बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी व वाराणसी बीएचयू को चुना गया है.
- टॉप 2000 रैंक तक चुनी गई 13 IIT और IISC बेंगलुरु. बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली, मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी, वाराणसी बीएचयू, इंदौर, गांधीनगर, धनबाद व रोपड़ को चुना गया है.
टॉप रैंक कैंडिडेट ने कौनसी IIT को नहीं चुना
- टॉप 500 रैंक तक नहीं चुनी ये 16 IIT - गुवाहाटी, वाराणसी बीएचयू, इंदौर, गांधीनगर, धनबाद, रोपड़, पटना, मंडी, जोधपुर, तिरुपति, भुवनेश्वर, गोवा, धारवाड़, जम्मू, पलक्कड़ व भिलाई.
- टॉप 1000 रैंक तक नहीं चुनी ये 14 IIT - इंदौर, गांधीनगर, धनबाद, रोपड़, पटना, मंडी, जोधपुर, तिरुपति, भुवनेश्वर, गोवा, धारवाड़, जम्मू, पलक्कड़ व भिलाई है.
- टॉप 2000 रैंक तक नहीं चुनी ये 10 IIT - पटना, मंडी, जोधपुर, तिरुपति, भुवनेश्वर, गोवा, धारवाड़, जम्मू, पलक्कड़ व भिलाई है.