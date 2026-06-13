JoSAA Counselling 2026: राउंड-1 सीट एलॉटमेंट का परिणाम जारी, ऐसे करें ऑनलाइन रिपोर्टिंग
सीट आवंटन में सफल विद्यार्थियों को 'ऑनलाइन-रिपोर्टिंग' की प्रोसेस पूरी करनी होगी, नहीं तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी.
Published : June 13, 2026 at 1:08 PM IST
कोटा : आईआईटी, एनआईटी, IIIT व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग चल रही है. इसमें पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट का परिमाण शनिवार को जारी हो गया है, जिसमें देश के 138 कॉलेजों की 67323 हजार सीटों पर एलॉटमेंट जारी हुआ है. इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थानों के बीटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक और डुएल डिग्री कोर्सेज की सीट शामिल है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट सीट आवंटन में सफल विद्यार्थी 'इनिशियल सीट अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन स्लिप' डाउनलोड करें. उस पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. सीट आवंटन में सफल विद्यार्थियों को 'ऑनलाइन-रिपोर्टिंग' की प्रोसेस पूरी करनी होगी, नहीं तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी. वे काउंसलिंग के अगले राउंड्स से भी बाहर हो जाएंगे. विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि आईआईटी संस्थानों व एनआईटी-प्लस संस्थानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची अलग-अलग है. अपलोड किए गए दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सीट-एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद ही संपन्न की जा सकेगी.
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सीट-एक्सेप्टेंस फीस किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग माध्यम से जमा की जा सकती है. यह राशि एससी, एसटी व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 15 हजार रुपए है, जबकि शेष विद्यार्थियों के लिए महज 30 हजार है. सीट एक्सेप्टेंस फीस में जोसा प्रोसेसिंग चार्ज 5 हजार रुपए शामिल है. शेष राशि आवंटित संस्थान की एडमिशन फीस में समायोजन होगी. इसके बाद 'इनिशियल सीट अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन स्लिप' पर अंकित सूचना व बिजनेस रूल्स के पेज नम्बर 93, 94 व 95 पर दी गई जानकारी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
यह रहेगा काउंसलिंग का प्रोसेस
- ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन 3 हिस्से में पूरी होगी, जिसमें सीट एक्सेप्टेंस, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस है.
- सीट एक्सेप्टेंस के लिए विद्यार्थियों को फ्रीज, फ्लोट व स्लाईड में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना होगा.
- फ्रीज: विद्यार्थी आवंटित सीट से पूरी तरह संतुष्ट है और आवंटित सीट पर प्रवेश लेना चाहता है. आगामी काउंसलिंग राउंड्स में सम्मिलित नहीं होना चाहता.
- फ्लॉट: विद्यार्थी आवंटित सीट तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन आगामी काउंसलिंग राउंड्स में भी बेहतर इंजीनियरिंग सीट प्राप्त करने के लिए शामिल होना चाहता है.
- स्लाइड: विद्यार्थी आवंटित संस्थान से संतुष्ट है, लेकिन आवंटित किए गए संस्थान में ही आगामी काउंसलिंग राउंड्स के तहत कोई ओर बेहतर ऑप्शन प्राप्त करना चाहता है.