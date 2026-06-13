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JoSAA Counselling 2026: राउंड-1 सीट एलॉटमेंट का परिणाम जारी, ऐसे करें ऑनलाइन रिपोर्टिंग

कोटा : आईआईटी, एनआईटी, IIIT व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग चल रही है. इसमें पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट का परिमाण शनिवार को जारी हो गया है, जिसमें देश के 138 कॉलेजों की 67323 हजार सीटों पर एलॉटमेंट जारी हुआ है. इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थानों के बीटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक और डुएल डिग्री कोर्सेज की सीट शामिल है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट सीट आवंटन में सफल विद्यार्थी 'इनिशियल सीट अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन स्लिप' डाउनलोड करें. उस पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. सीट आवंटन में सफल विद्यार्थियों को 'ऑनलाइन-रिपोर्टिंग' की प्रोसेस पूरी करनी होगी, नहीं तो आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी. वे काउंसलिंग के अगले राउंड्स से भी बाहर हो जाएंगे. विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि आईआईटी संस्थानों व एनआईटी-प्लस संस्थानों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची अलग-अलग है. अपलोड किए गए दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सीट-एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद ही संपन्न की जा सकेगी.

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