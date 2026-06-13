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IIT बॉम्बे में CS ब्रांच के लिए 65 रही क्लोजिंग रैंक, 15934 तक IIT और 10 लाख से ज्यादा रैंक पर NIT में एडमिशन ऑफर

कोटा : जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट के राउंड 1 का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया है. इसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई (गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट) में ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक भी जारी की गई है. छात्रों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्लोजिंग जेईई एडवांस्ड की ऑल इंडिया रैंक 65 रही है. पिछली बार से यह एक कम है. वहीं, फीमेल ओनली सीट पर यह क्लोजिंग रैंक 395 रही, जबकि यह बीते साल 369 रही थी.

दूसरी तरफ बीटेक सीट की ही बात की जाए तो छात्रों को 15934 रैंक पर भी सीट अलॉट की गई है, जिसमें आईआईटी धरवाड़ की सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की सीट मिल रही है. वहीं, छात्रा को गर्ल्स ओनली सीट के जरिए बीटेक सीट पर 26022 रैंक तक भी एडमिशन ऑफर किया गया है. इसमें आईआईटी जम्मू की मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट मिल रही है. देश की 23 आईआईटी की 18826 सीट अलॉट होगी.

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आईआईटी में एडमिशन जेईई एडवांस्ड की रैंक से मिलता है, जबकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में जेईई मेन की रैंक से एडमिशन मिलता है. एनआईटी की बीटेक सीट अदर स्टेट कोटा से 53202 रैंक पर अलॉट की गई है. होम स्टेट कोटा में बीटेक सीट 1032951 रैंक पर अलॉट हुई है. अदर स्टेट कोटा में सिविल इंजीनियरिंग की सीट फीमेल ओनली कोटा से 68791 रैंक पर अलॉट की गई है, जबकि होम स्टेट कोटा में फीमेल ओनली सीट पर 1497038 रैंक पर अलॉट हो गई है. ट्रिपल आईटी में क्लोजिंग रैंक 57305 और फीमेल ओनली सीट 58970 रैंक पर ऑफर की गई है.