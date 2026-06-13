IIT बॉम्बे में CS ब्रांच के लिए 65 रही क्लोजिंग रैंक, 15934 तक IIT और 10 लाख से ज्यादा रैंक पर NIT में एडमिशन ऑफर
आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्लोजिंग जेईई एडवांस्ड की ऑल इंडिया रैंक 65 रही है. पिछली बार से यह एक कम है.
Published : June 13, 2026 at 3:07 PM IST
कोटा : जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट के राउंड 1 का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया है. इसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई (गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट) में ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक भी जारी की गई है. छात्रों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्लोजिंग जेईई एडवांस्ड की ऑल इंडिया रैंक 65 रही है. पिछली बार से यह एक कम है. वहीं, फीमेल ओनली सीट पर यह क्लोजिंग रैंक 395 रही, जबकि यह बीते साल 369 रही थी.
दूसरी तरफ बीटेक सीट की ही बात की जाए तो छात्रों को 15934 रैंक पर भी सीट अलॉट की गई है, जिसमें आईआईटी धरवाड़ की सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की सीट मिल रही है. वहीं, छात्रा को गर्ल्स ओनली सीट के जरिए बीटेक सीट पर 26022 रैंक तक भी एडमिशन ऑफर किया गया है. इसमें आईआईटी जम्मू की मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट मिल रही है. देश की 23 आईआईटी की 18826 सीट अलॉट होगी.
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आईआईटी में एडमिशन जेईई एडवांस्ड की रैंक से मिलता है, जबकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में जेईई मेन की रैंक से एडमिशन मिलता है. एनआईटी की बीटेक सीट अदर स्टेट कोटा से 53202 रैंक पर अलॉट की गई है. होम स्टेट कोटा में बीटेक सीट 1032951 रैंक पर अलॉट हुई है. अदर स्टेट कोटा में सिविल इंजीनियरिंग की सीट फीमेल ओनली कोटा से 68791 रैंक पर अलॉट की गई है, जबकि होम स्टेट कोटा में फीमेल ओनली सीट पर 1497038 रैंक पर अलॉट हो गई है. ट्रिपल आईटी में क्लोजिंग रैंक 57305 और फीमेल ओनली सीट 58970 रैंक पर ऑफर की गई है.
IIT में जेंडर न्यूट्रल सीट पर ये रहा अलॉटमेंट :
- आर्किटेक्चर की सीट में क्लोजिंग रैंक आईआईटी वाराणसी (BHU) में 26220 रैंक पर अलॉट की गई है.
- इंटीग्रेटेड बीएमएस एमएस डुएल डिग्री केमिकल साइंस की आईआईटी धनबाद की सीट 16526 रैंक पर अलॉट की गई है.
- बीएस साइंस इन केमिकल साइंस की सीट 16066 रैंक पर आईआईटी मंडी की अलॉट की गई है.
- इसी तरह से 15934 रैंक पर आईआईटी धारवाड़ की सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बीटेक सीट अलॉट हुई है.
IIT में फीमेल ओनली सीट पर यह रही क्लोजिंग रैंक
- आर्किटेक्चर की सीट में क्लोजिंग रैंक आईआईटी (BHU) वाराणसी में 27708 रैंक पर अलॉट की गई है.
- मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग बीटेक एमबीए डुएल डिग्री 5 वर्षीय कोर्स की आईआईटी पटना की सीट 26345 पर अलॉट की गई है.
- बीएस इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की आईआईटी जोधपुर की 26068 रैंक पर अलॉट हुई है.
- केवल बीटेक सीट की बात की जाए तो मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की आईआईटी जम्मू की सीट 26022 रैंक पर अलॉट की गई है.
NIT में यह रही है सीट अलॉटमेंट :
- एनआईटी अगरतला में बीएमएस डुएल डिग्री इन केमिस्ट्री की सीट अदर स्टेट कोटा से जेईई मेन की 56710 रैंक पर अलॉट की गई है.
- एनआईटी मणिपुर में सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक सीट अदर स्टेट कोटा से 53202 रैंक पर अलॉट की गई है.
- होम स्टेट कोटा की बात की जाए तो एनआईटी मिजोरम में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बीटेक सीट 1032951 रैंक पर अलॉट हुई है.
- एनआईटी मणिपुर की अदर स्टेट कोटा में सिविल इंजीनियरिंग की सीट फीमेल ओनली कोटा से 68791 रैंक पर अलॉट की गई है.
- होम स्टेट कोटा में फीमेल ओनली सीट पर मिजोरम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बीटेक सीट 1497038 रैंक पर अलॉट हो गई है.
IIIT में यह रही 57305 रैंक पर सीट ऑफर :
- ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई की 4 वर्षीय बीटेक सीट जेईई मेन की 57305 रैंक पर अलॉट की गई है.
- ट्रिपल आईटी कन्नूर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की चार वर्षीय बीटेक कोर्स की फीमेल ओनली सीट 58970 रैंक पर ऑफर की गई है.