JoSAA Counselling 2026: IIT व NIT एडमिशन की काउंसलिंग कल से, यहां देखें पूरी जानकारी
कैंडिडेट 2 से 11 जून तक जोसा काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे.
Published : June 1, 2026 at 10:16 PM IST
कोटा: जेईई एडवांस्ड परिणाम जारी होने के बाद मंगलवार से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) काउंसलिंग शुरू होगी. यह काउंसलिंग 24 जुलाई के बीच पांच राउंड में आयोजित होगी. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि ऑनलाइन होने वाली इस काउंसलिंग में 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी व 56 जीएफटीआई में प्रवेश मिलेगा. जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट के आधार पर आईआईटी में प्रवेश मिलेगा, जबकि शेष में जेईई मेन के जरिए मिलेगा.
5 राउंड में होगी जोसा काउंसलिंग: अमित आहूजा ने बताया कि कैंडिडेट 2 से 11 जून शाम 5 बजे तक जोसा काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे, जिसके बाद 13 जून को पहले राउण्ड का सीट आवंटन होगा. जिन विद्यार्थियों को पहले राउण्ड में सीट का आवंटन होगा, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान सीट असेपटेंस फीस जमा कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर अपनी सीट 23 जून तक कन्फर्म करनी होगी. दूसरे राउण्ड का सीट आवंटन 30 जून, तीसरे का 6 जुलाई, चौथे का 10 जुलाई व पांचवा व अंतिम 16 जुलाई को होगा.
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कॉलेज व ब्रांच की च्वाइस भरते का तरीका: करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि कैंडिडेट को जोसा काउंसलिंग में 138 संस्थानों की 900 से अधिक कोर्स की च्वाइस फिलिंग का अवसर एक बार ही दिया गया है, यानी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के विकल्प को अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में भरें. विद्यार्थी बीते सालों की कॉलेजों की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंकों को देखते हुए कॉलेजों को चुनने के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं.
उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपनी रैंक के अनुसार गत सालों की क्लोजिंग रैंक से नीचे की रैंक वाले कॉलेज ब्रांचों को भी अपनी रुचि अनुसार कॉलेज प्राथमिकता सूची के क्रम में शामिल करे. जोसा काउंसलिंग में कॉलेजों को भरने से पहले अपनी प्राथमिकता के कॉलेजों की सूची कागज पर बनाकर उसका आंकलन कर ही ऑनलाइन भरें, ताकि गलती होने की संभावना ना रहे. विद्यार्थी कॉलेज च्वाइस लॉक करने से पूर्व अवश्य चेक करें, क्योंकि लॉक करने के उपरान्त उसमें बदलाव संभव नहीं होंगे.
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पहला अलॉटमेंट ओपन रैंक से होगा: जोसा काउंसलिंग के दिए गए बिजनेस रूल के अनुसार सभी विद्यार्थियों को उनकी रैंक के अनुसार भरी हुई कॉलेज सीट आवंटन में सबसे पहला सीट आवंटन ओपन रैंक पर ही किया जाएगा. ओपन रैंक पर सीट नहीं मिलने पर कैटेगिरी वाले स्टूडेंट्स को उनकी कैटेगिरी रैंक के अनुसार कॉलेज सीट आवंटित की जाएगी. इस प्रकार कैटेगिरी वाले विद्यार्थियों को ओपन एवं कैटेगिरी, दोनों में से सीट रैंक अनुसार मिल सकती है.
ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आवश्यक दस्तावेज: जोसा काउंसलिंग में सीट आवंटन के बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग में 10वीं, 12वीं की अंकतालिका, कैटेगिरी सर्टिफिकेट, कैंसिल चैक की फॉटोकॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट आदि स्कैन कर अपलोड करने होंगे. ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी के विद्यार्थियों को एक अप्रैल 2026 के बाद का कैटेगिरी सर्टिफिकेट देना होगा, अन्यथा उनकी कैटेगिरी निरस्त कर ओपन रैंक से सीट आवंटित की जाएगी.
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