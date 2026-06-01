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JoSAA Counselling 2026: IIT व NIT एडमिशन की काउंसलिंग कल से, यहां देखें पूरी जानकारी

कोटा: जेईई एडवांस्ड परिणाम जारी होने के बाद मंगलवार से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) काउंसलिंग शुरू होगी. यह काउंसलिंग 24 जुलाई के बीच पांच राउंड में आयोजित होगी. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि ऑनलाइन होने वाली इस काउंसलिंग में 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी व 56 जीएफटीआई में प्रवेश मिलेगा. जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट के आधार पर आईआईटी में प्रवेश मिलेगा, जबकि शेष में जेईई मेन के जरिए मिलेगा.

5 राउंड में होगी जोसा काउंसलिंग: अमित आहूजा ने बताया कि कैंडिडेट 2 से 11 जून शाम 5 बजे तक जोसा काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन व कॉलेज च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे, जिसके बाद 13 जून को पहले राउण्ड का सीट आवंटन होगा. जिन विद्यार्थियों को पहले राउण्ड में सीट का आवंटन होगा, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान सीट असेपटेंस फीस जमा कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर अपनी सीट 23 जून तक कन्फर्म करनी होगी. दूसरे राउण्ड का सीट आवंटन 30 जून, तीसरे का 6 जुलाई, चौथे का 10 जुलाई व पांचवा व अंतिम 16 जुलाई को होगा.

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कॉलेज व ब्रांच की च्वाइस भरते का तरीका: करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि कैंडिडेट को जोसा काउंसलिंग में 138 संस्थानों की 900 से अधिक कोर्स की च्वाइस फिलिंग का अवसर एक बार ही दिया गया है, यानी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के विकल्प को अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में भरें. विद्यार्थी बीते सालों की कॉलेजों की ओपनिंग व क्लोजिंग रैंकों को देखते हुए कॉलेजों को चुनने के ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपनी रैंक के अनुसार गत सालों की क्लोजिंग रैंक से नीचे की रैंक वाले कॉलेज ब्रांचों को भी अपनी रुचि अनुसार कॉलेज प्राथमिकता सूची के क्रम में शामिल करे. जोसा काउंसलिंग में कॉलेजों को भरने से पहले अपनी प्राथमिकता के कॉलेजों की सूची कागज पर बनाकर उसका आंकलन कर ही ऑनलाइन भरें, ताकि गलती होने की संभावना ना रहे. विद्यार्थी कॉलेज च्वाइस लॉक करने से पूर्व अवश्य चेक करें, क्योंकि लॉक करने के उपरान्त उसमें बदलाव संभव नहीं होंगे.