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AI-डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

कंप्यूटर साइंस को प्राथमिकता? : उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अगर जोसा काउंसलिंग को देखें तो 400 रैंक तक में टॉप आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के सभी सीट फुल हो गए थे. जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में 4000 रैंक में टॉप आईआईटी के सीट क्लोज हुए. कंप्यूटर साइंस बहुत ही व्यापक ब्रांच है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्पेसिफाइड ब्रांच है. उन्होंने कहा कि यह एक ट्रेंड है कि सभी कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करने को प्राथमिकता दे रहे हैं. जब भी कोई नया ट्रेंड बनता है तो कुछ वर्षों तक चलता है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं.

कंप्यूटर साइंस, AI या फिर डाटा साइंस, बेहतर कौन? : अगर कोई कंप्यूटर साइंस में बीटेक करता है तो वहां आगे चलकर डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक भी कर सकता है. उनका कहना है कि अगर बच्चे का रैंक बहुत बेहतर है तो उन्हें कंप्यूटर साइंस चुनना चाहिए और रैंक्स बहुत बेहतर नहीं हैं तो उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस की तरफ जाना चाहिए. यानी एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस चुनना बेहतर विकल्प माना जा सकता है.

कौन से ब्रांच से करना चाहते हैं इंजीनियरिंग? : पटना में इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले केमिस्ट्री के शिक्षक और आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्र ऋषि कुमार ने बताया कि दोनों ब्रांच अपने-अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं. कंप्यूटर साइंस बहुत ही पुराना ब्रांच है और बहुत ही आकर्षक है. जो भी टॉप रैंक वाले होते हैं उनकी पहली पसंद कंप्यूटर साइंस ही होती है. रही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस की तो यह एक नया ब्रांच है जो कंप्यूटर साइंस से ही निकल कर डेवलप हुआ है.

चुनाव करते वक्त कन्फ्यूजन में छात्र : हालांकि हाल के वर्षों में AI की बढ़ती डिमांड भी छात्रों को AI के सलेक्शन की तरफ खींच रही है. डेटा साइंस भी छात्रों की पसंद है. कन्फ्यूजन इस बात का है कि छात्रों को कौन सा कोर्स चुनना चाहिए? इसके लिए जानकारों की माने तो कंप्यूटर साइंस एक बेहतरीन विकल्प है.

इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच बेस्ट? : अभी JoSAA की काउंसलिंग प्रक्रिया (Joint Seat Allocation Authority) चल रही है. ऐसे में छात्रों के सामने काउंसलिंग में सही कॉलेज और ब्रांच का चयन करना एक बड़ी चुनौती है. कंप्यूटर साइंस आज भी कई साल से टॉपर्स की पहली पसंद है. मजबूत साख और बेहतरीन प्लेसमेंट इसके चयन का बहुत बड़ा कारण माना जाता है.

पटना : JEE ADVANCED के नतीजे आने के बाद हर छात्र और अभिभावक इस समय इसी उहापोह में है कि कौन से कोर्स का चयन फ्यूचर संवार सकता है? ये वो दौर है जिसमें सटीक सलेक्शन आपको जिंदगीभर के लिए वरदान साबित होगा. लेकिन एक गलत चयन जिंदगी भर के लिए पछतावा भी लेकर आ सकता है.

''इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, मेटालर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं. हर ब्रांच का अपना व्यापक फील्ड है और बच्चे अलग-अलग फील्ड में जाकर अच्छा कर रहे हैं. यह बच्चे के फ्यूचर प्लान पर भी निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए. अगर बच्चे का ड्रीम है कॉरपोरेट सेक्टर और एमएनसी कंपनियों में काम करना, तो उनके लिए कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस बेहतर है. लेकिन गवर्नमेंट जॉब करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज या यूपीएससी जैसी सेवाओं में जाना है तो वह दूसरे ब्रांच को भी प्राथमिकता दे सकते हैं.''- ऋषि कुमार, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले केमिस्ट्री के शिक्षक

जोसा काउंसलिंग : ऋषि कुमार ने कहा कि अभी बहुत सारे बच्चों का उन्होंने जोसा काउंसलिंग का फॉर्म देखा है. बच्चे कंफ्यूज हैं. कभी बच्चे अच्छे आईआईटी और एनआईटी कॉलेज का चयन कर रहे हैं तो कभी अच्छे ब्रांच का चयन कर रहे हैं. ऐसे में बच्चों को यही सलाह है कि सबसे पहले वह अपना लक्ष्य क्लियर करें, कि उन्हें अच्छा कॉलेज चाहिए या अच्छा ब्रांच? इसके बाद जोसा काउंसलिंग में आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ें.

''पिछले वर्ष टॉप एनआईटी में 8000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन क्लोज हो गए थे और ट्रिपल आईटी में 40000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गया था. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में टॉप ट्रिपल आईटी में 50000 रैंक तक और टियर वन के एनआईटी में 11000 रैंक में एडमिशन क्लोज हुए थे.''- ऋषि कुमार, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले केमिस्ट्री के शिक्षक

'कंप्यूटर साइंस में स्कोप' : जेईई की तैयारी करने वाले फिजिक्स के शिक्षक और आईआईटी रुड़की के पूर्ववर्ती छात्र गिरीशंकर ने कहा कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आगे जाने के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे कंप्यूटर साइंस में ही बीटेक की डिग्री कंप्लीट करें. अगर अच्छे आईआईटी या किसी अन्य इंजीनियरिंग संस्थान से कोई भी ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जॉब के लिए जा सकते हैं. ऐसे संस्थानों में वह माहौल मिलता है और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य है इसके अलावा एक बीटेक डिग्री की जरूरत होती है. कंप्यूटर सभी स्टूडेंट्स के हाथों में होते हैं और जो उसका इस्तेमाल बेहतर जान जाए वह कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आगे जा सकता है.

'प्लेसमेंट का अवसर जरूर देखें' : गिरीशंकर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के तुलना में वह कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग को प्राथमिकता देंगे. यह एक व्यापक फील्ड है जिसमें सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर की भी पूरी जानकारी सिखाई जाती है. आईटी सेक्टर में वर्कफोर्स वह चाहिए होते हैं जिन्हें आईटी का ज्ञान हो. आज के समय में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट को देख तो मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच के स्टूडेंट को आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट मिल रही है.

''दूसरे काउंसलिंग में शामिल हो रहे बच्चों को यही कहेंगे कि अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करें और ब्रांच से थोड़ा बहुत समझौता कर सकते हैं. क्योंकि अगर सरकारी नौकरी के सिवा एमएनसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो प्लेसमेंट के अवसर अच्छे कॉलेज में अधिक मिलते हैं.''- गिरीशंकर, जेईई की तैयारी करने वाले फिजिक्स के शिक्षक

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