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प.बंगाल: TMC पार्षद जसीमुद्दीन POCSO समेत कई आरोपों में गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में पुलिस ने टीएमसी पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन को कई आरोपों में गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

कोलकाता: पुलिस ने कोलकाता नगर निगम (KMC) के एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद को गिरफ़्तार किया है. रविवार सुबह वार्ड नंबर 39 (जोरासांको) के पार्षद मोहम्मद जसीमउद्दीन को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया. लालबाजार के सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस घटना से इलाके में जबरदस्त राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है. पुलिस सूत्रों से पता चला है कि रविवार सुबह से ही जसीमुद्दीन के घर के बाहर पुलिस और केंद्रीय बल के जवानों की बड़ी टुकड़ी तैनात थी. बार-बार आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था. करीब छह घंटे इंतजार करने के बाद बाहर से ताला खोलने के लिए एक ताला बनाने वाले को बुलाया गया. इसके बाद पुलिस घर के अंदर गई, पार्षद को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले गई, जहां उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया गया. जांच करने वालों का कहना है कि इलाके में एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न के मामले में तीन साल पहले जसीमउद्दीन के कई करीबी साथियों के नाम सामने आए थे. उस समय एक केस भी दर्ज किया गया था. वह लड़की अब कॉलेज में पढ़ती है. आरोप है कि शनिवार को उसे फिर से परेशान किया गया और पुराना केस वापस लेने के लिए धमकाया और उस पर दबाव डाला गया. इसके बाद, युवती के परिवार ने पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज कराई.