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प.बंगाल: TMC पार्षद जसीमुद्दीन POCSO समेत कई आरोपों में गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार जसीमुद्दीन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों, आपराधिक साजिश, धमकी और यौन उत्पीड़न समेत कई मामले दर्ज हैं.

TRINAMOOL COUNCILLOR ARRESTED
पश्चिम बंगाल में पुलिस ने टीएमसी पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन को कई आरोपों में गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 2:49 PM IST

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कोलकाता: पुलिस ने कोलकाता नगर निगम (KMC) के एक और तृणमूल कांग्रेस पार्षद को गिरफ़्तार किया है. रविवार सुबह वार्ड नंबर 39 (जोरासांको) के पार्षद मोहम्मद जसीमउद्दीन को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया.

लालबाजार के सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस घटना से इलाके में जबरदस्त राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है. पुलिस सूत्रों से पता चला है कि रविवार सुबह से ही जसीमुद्दीन के घर के बाहर पुलिस और केंद्रीय बल के जवानों की बड़ी टुकड़ी तैनात थी.

बार-बार आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था. करीब छह घंटे इंतजार करने के बाद बाहर से ताला खोलने के लिए एक ताला बनाने वाले को बुलाया गया. इसके बाद पुलिस घर के अंदर गई, पार्षद को हिरासत में लिया और उन्हें थाने ले गई, जहां उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया गया.

जांच करने वालों का कहना है कि इलाके में एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न के मामले में तीन साल पहले जसीमउद्दीन के कई करीबी साथियों के नाम सामने आए थे. उस समय एक केस भी दर्ज किया गया था. वह लड़की अब कॉलेज में पढ़ती है. आरोप है कि शनिवार को उसे फिर से परेशान किया गया और पुराना केस वापस लेने के लिए धमकाया और उस पर दबाव डाला गया. इसके बाद, युवती के परिवार ने पुलिस में एक नई शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर मोहम्मद जसीमुद्दीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियों, आपराधिक साजिश, धमकी, पीड़ित की पहचान का खुलासा और यौन उत्पीड़न शामिल है. पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान भी लागू किए गए हैं.

गिरफ़्तारी की खबर फैलते ही पार्षद के समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए. इसी बीच, बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए. हालाँकि दोनों गुटों की ओर से नारेबाजी के कारण तनाव बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को काबू में रखा. चश्मदीदों का कहना है कि कुछ बीजेपी समर्थक अंडे फेंककर विरोध करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पुलिस ने तुरंत जसीमउद्दीन को घर से बाहर निकालकर गाड़ी में बिठा दिया.

ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं. पिछले एक हफ़्ते में केएमसी के कई पार्षदों को एक-एक करके पुलिस हिरासत में लिया. महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने और जबरन वसूली से लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

कोलकाता पुलिस इन आरोपों के आधार पर आरोपियों को गिरफ़्तार कर रही है. शनिवार को पुलिस ने कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 101 के तृणमूल पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता को पटुली में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के कई मामलों में गिरफ़्तार किया. इसके बाद रविवार को मोहम्मद जसीमुद्दीन को गिरफ़्तार किया गया.

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