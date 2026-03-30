मणिपुर में बड़ी कार्रवाई: सेना और असम राइफल्स ने 17 उग्रवादी पकड़े, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद
रक्षा प्रवक्ता ने कहा मणिपुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसी खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
Published : March 30, 2026 at 9:42 PM IST
तेजपुरः गुवाहाटी के रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर 22 से 28 मार्च 2026 के बीच कई बड़े ऑपरेशन चलाए. इन ऑपरेशनों में 17 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए. यह कार्रवाई इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चंदेल, कांगपोकपी, चुराचांदपुर और तेंगनौपाल जैसे जिलों में की गई.
जवाइंट ऑपरेशन का डिटेल
22 मार्च: बिष्णुपुर जिले के नामबोल सबल लेकाई से KYKL का एक उग्रवादी पकड़ा गया. उसी दिन इंफाल वेस्ट से PREPAK (PRO) का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ. साथ ही, तेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास PREPAK (RA) के 10 उग्रवादी पकड़े गए.
23 मार्च: इंफाल ईस्ट के चाना गांव से KCP (Apunba) का एक उग्रवादी और सवोम्बुंग इलाके से KCP (Nongdrenkhomba) का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया.
25 मार्च: कांगपोकपी जिले में एक बड़ी बरामदगी हुई, जहां सुरक्षा बलों ने एक कार्बाइन, दो पिस्तौल, चार पिस्तौल मैगजीन, कई सिंगल-बैरल राइफलें, दो देशी मोर्टार और भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया.
26 मार्च: चूराचांदपुर जिले के लोइलमकोट में चलाए गए ऑपरेशन में दो राइफलें, तीन बम, एक आईईडी (IED), दो पोम्पी (देशी बंदूकें), तीन ग्रेनेड और कारतूस बरामद किए गए.
27 मार्च: तेंगनौपाल जिले में असम राइफल्स ने PLA के एक सदस्य को पकड़ा. वहीं चालसन क्षेत्र में भारत-म्यांमार सीमा स्तंभों (पिलर 73 और 74) के पास KYKL और KCP के एक-एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया.
28 मार्च: चंदेल जिले के यांगौबुंग गांव में असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के संयुक्त अभियान में छह पिस्तौल, एक सिंगल-बैरल राइफल, 15 आईईडी (IED) और दो रेडियो सेट बरामद हुए.
आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी
रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इन लगातार ऑपरेशनों ने क्षेत्र के उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है. उन्होंने यह भी साफ किया कि मणिपुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसी खुफिया जानकारी पर आधारित कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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