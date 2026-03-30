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मणिपुर में बड़ी कार्रवाई: सेना और असम राइफल्स ने 17 उग्रवादी पकड़े, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

तेजपुरः गुवाहाटी के रक्षा प्रवक्ता के अनुसार, भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर 22 से 28 मार्च 2026 के बीच कई बड़े ऑपरेशन चलाए. इन ऑपरेशनों में 17 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए. यह कार्रवाई इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चंदेल, कांगपोकपी, चुराचांदपुर और तेंगनौपाल जैसे जिलों में की गई.

जवाइंट ऑपरेशन का डिटेल

22 मार्च: बिष्णुपुर जिले के नामबोल सबल लेकाई से KYKL का एक उग्रवादी पकड़ा गया. उसी दिन इंफाल वेस्ट से PREPAK (PRO) का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ. साथ ही, तेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास PREPAK (RA) के 10 उग्रवादी पकड़े गए.

23 मार्च: इंफाल ईस्ट के चाना गांव से KCP (Apunba) का एक उग्रवादी और सवोम्बुंग इलाके से KCP (Nongdrenkhomba) का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया.

25 मार्च: कांगपोकपी जिले में एक बड़ी बरामदगी हुई, जहां सुरक्षा बलों ने एक कार्बाइन, दो पिस्तौल, चार पिस्तौल मैगजीन, कई सिंगल-बैरल राइफलें, दो देशी मोर्टार और भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया.

26 मार्च: चूराचांदपुर जिले के लोइलमकोट में चलाए गए ऑपरेशन में दो राइफलें, तीन बम, एक आईईडी (IED), दो पोम्पी (देशी बंदूकें), तीन ग्रेनेड और कारतूस बरामद किए गए.