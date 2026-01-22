ETV Bharat / bharat

सारंडा में एनकाउंटर: झारखंड पुलिस और CRPF के संयुक्त अभियान 'मेगाबुरू' में अभूतपूर्व सफलता, अनल सहित 15 नक्सलियों का सफाया

झारखंड पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्रवाई में सारंडा में 15 नक्सलियों का सफाया हो गया है. इसमें 1 करोड़ का इनामी अनल शामिल है.

डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 22, 2026 at 7:27 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: पुलिस महानिदेशक, झारखंड और महानिदेशक, CRPF के संयुक्त नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान 'मेगाबुरू' के तहत सुरक्षा बलों को चाईबासा के सारंडा जंगली क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली है. इस मुठभेड़ में उच्च इनामी नक्सली मारे गए हैं.

आईजी CRPF ने दी जानकारी

आईजी CRPF साकेत सिंह ने बताया कि किरीबुरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस अभियान में 209 कोबरा, झारखंड जगुआर, CRPF और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम ने शीर्ष माओवादी अनल उर्फ पतिराम मांझी के सशस्त्र दस्ते के साथ गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे से कई दौर की मुठभेड़ की. नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन जवानों ने आत्मरक्षा में प्रभावी जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ के दौरान अब तक 15 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं. साथ ही भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है.

जानकारी देते सीआरपीएफ आईजी और आईजी ऑपरेशन, झारखंड (ETV Bharat)

13 नक्सलियों की हुई पहचान

प्रारंभिक जांच में मृत नक्सलियों में से 13 की पहचान हो चुकी है, जिनमें अधिकांश उच्च इनामी उग्रवादी शामिल हैं. मारे गए प्रमुख नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम अनल उर्फ पतिराम मांझी (CCM) का है, जिस पर झारखंड में 1 करोड़ रुपए, ओडिशा में 1 करोड़ 20 लाख रुपये और NIA द्वारा 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसके नाम पर कुल 149 अपराधिक मामले दर्ज हैं.

मारे गए प्रमुख नक्सली (ETV Bharat)

मारे गए सभी नक्सली कोल्हान के सारंडा जंगल में सक्रिय थे और पिछले तीन वर्षों से सुरक्षा बलों पर हमलों में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे. विशेष रूप से 2022 से अब तक सारंडा क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोटों और हिंसक कार्रवाइयों में अनल उर्फ पतिराम मांझी का हाथ प्रमुख था.

अनल दा गिरिडीह जिले का निवासी था और लंबे समय से सारंडा के घने इलाकों में छिपकर संगठन की रणनीति तैयार कर रहा था. यह एनकाउंटर नक्सल उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, क्योंकि अनल दा जैसे शीर्ष नेता का सफाया संगठन की संरचना को बुरी तरह प्रभावित करेगा. अनल दा (पतिराम मांझी उर्फ तूफान) CPI (माओवादी) की झारखंड-बिहार स्पेशल एरिया कमेटी से जुड़े थे और संगठन के प्रमुख रणनीतिकार माना जाता था. पिछले कई वर्षों से वह सारंडा क्षेत्र में सक्रिय था और सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बनाने में शामिल रहा. उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या भी काफी अधिक है. इस मारे जाने के बाद झारखंड में 1 करोड़ के इनामी नक्सलियों की संख्या अब काफी कम रह गई है, जिसमें मिसिर बेसरा जैसे नाम प्रमुख हैं.

सुरक्षाबल (ETV Bharat)

सारंडा, नक्सलवाद की आखिरी मजबूत चौकी

सारंडा जंगल झारखंड में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. पिछले तीन वर्षों से यहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच तीव्र संघर्ष चल रहा है. नक्सलियों की गोरिल्ला शैली की वजह से विस्फोट, हमले और छिपकर कार्रवाई जारी रही, जिससे जवान, ग्रामीण और यहां तक कि वन्यजीव भी प्रभावित हुए. हालांकि, संयुक्त अभियानों, सुरक्षा कैंपों की स्थापना और खुफिया जानकारी के आधार पर नक्सलियों को लगातार नुकसान हो रहा है. वर्तमान में माओवादी गतिविधियां मुख्य रूप से सारंडा तक सीमित हैं, जहां मिसिर बेसरा (पोलित ब्यूरो सदस्य) के नेतृत्व में करीब 60 कठोर नक्सली सक्रिय बताए जाते हैं. अनल दा और असीम मंडल जैसे अन्य शीर्ष सदस्यों के साथ आज का झटका उनकी कमान को कमजोर करेगा.

झारखंड पुलिस और CRPF के अधिकारी (ETV Bharat)

2025-26 में अभियान की प्रगति

वर्ष 2025 में अब तक दर्जनों माओवादियों को मार गिराया गया है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के अनुसार कई साथी मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन विश्वास की कमी बाधा बनी हुई है. झारखंड पुलिस ने मार्च 2026 तक माओवाद को राज्य से पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है. सुरक्षा कैंपों की बढ़ती संख्या से नक्सलियों की आपूर्ति और आवाजाही पर अंकुश लग रहा है, जिससे विकास कार्य भी तेज हो रहे हैं.

अभियान का महत्व और पुलिस की अपील

इस सफलता से नक्सली संगठन की कमर टूट चुकी है. झारखंड पुलिस ने बचे हुए उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने और राज्य सरकार की "आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति" का लाभ उठाने की अपील की है. सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और अभियान समाप्ति पर आगे की कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी.

