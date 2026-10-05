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उत्तराखंड में संपन्न हुई भारतीय और मंगोलियाई सेना के बीच 'नोमैडिक एलीफेंट-2026', रक्षा सहयोग हुए और मजबूत

उत्तराखंड में संपन्न हुई भारतीय और मंगोलियाई सेना के बीच 'नोमैडिक एलीफेंट-2026' ( PHOTO- INDIAN ARMY )

पिथौरागढ़: भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट-2026' संपन्न हो गया है. पिथौरागढ़ में 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चले इस अभ्यास के 18वें संस्करण में दोनों देशों के सैनिकों ने साथ प्रशिक्षण लेकर युद्ध परिस्थितियों में आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता को परखा.