उत्तराखंड में संपन्न हुई भारतीय और मंगोलियाई सेना के बीच 'नोमैडिक एलीफेंट-2026', रक्षा सहयोग हुए और मजबूत
भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट-2026 पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 4:07 PM IST
पिथौरागढ़: भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच चल रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट-2026' संपन्न हो गया है. पिथौरागढ़ में 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चले इस अभ्यास के 18वें संस्करण में दोनों देशों के सैनिकों ने साथ प्रशिक्षण लेकर युद्ध परिस्थितियों में आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता को परखा.
अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ, सामंजस्य और संयुक्त रूप से अभियान संचालित करने की क्षमता को मजबूत करना था. इसके साथ ही दोनों सेनाओं ने प्रशिक्षण और ऑपरेशन से जुड़े अपने अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियां भी साझा कीं.
'नोमैडिक एलीफेंट' को तीन चरणों में आयोजित किया गया. पहले चरण में 20 से 23 सितंबर तक दोनों देशों के सैनिकों ने एक-दूसरे की ऑपरेशनल प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण पद्धतियों को समझा. दूसरे चरण में 24 से 30 सितंबर तक संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियां और विभिन्न कॉम्बैट ड्रिल आयोजित की गईं. अंतिम चरण 1 और 2 अक्टूबर को एक्सरसाइज' के रूप में हुई, जिसमें पहले हासिल किए गए प्रशिक्षण और संयुक्त संचालन क्षमता की परीक्षा ली गई.
अभ्यास के दौरान सैनिकों ने आधुनिक युद्धक तकनीकों और विभिन्न ऑपरेशनल परिस्थितियों का प्रशिक्षण लिया. इसमें टैक्टिकल ड्रिल, खुफिया एवं निगरानी, ड्रोन संचालन, हेलीबोर्न ऑपरेशन और निशानेबाजी जैसी गतिविधियां शामिल रहीं. इसके अलावा घायल सैनिकों के प्रबंधन एवं सुरक्षित निकासी, विशेष सैन्य कौशल, तकनीकी उपकरणों के प्रदर्शन और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए.
सैन्य प्रशिक्षण के साथ दोनों देशों के सैनिकों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया. इन गतिविधियों का उद्देश्य सैनिकों के बीच आपसी मेलजोल, सौहार्द और विश्वास को बढ़ाना रहा. समापन समारोह में दोनों देशों की सैन्य एवं सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली.
18वें 'नोमैडिक एलीफेंट' अभ्यास ने भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है. संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान दोनों सेनाओं ने न केवल युद्ध कौशल साझा किए, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी विकसित की.
पिथौरागढ़ में आयोजित यह सैन्य अभ्यास भारत-मंगोलिया की बढ़ती सैन्य साझेदारी, आपसी विश्वास और रणनीतिक सहयोग की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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