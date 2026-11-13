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JEE एडवांस्ड 2027 परीक्षा की तारीख घोषित, 23 मई को होगा एग्जाम; IIT दिल्ली ने लॉन्च की आधिकारिक वेबसाइट

ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2027 की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है.Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2027 की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है. परीक्षा का आयोजन 23 मई 2027 (रविवार) को किया जाएगा. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने शुक्रवार को JEE एडवांस्ड 2027 की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी. इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड भी वेबसाइट पर दिए गए हैं.

IIT दिल्ली ने शुरू की आधिकारिक वेबसाइट