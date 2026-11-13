JEE एडवांस्ड 2027 परीक्षा की तारीख घोषित, 23 मई को होगा एग्जाम; IIT दिल्ली ने लॉन्च की आधिकारिक वेबसाइट
IIT में दाखिले के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2027 की परीक्षा का आयोजन 23 मई 2027 (रविवार) को किया जाएगा.
Published : November 13, 2026 at 6:33 PM IST
नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) एडवांस्ड 2027 की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है. परीक्षा का आयोजन 23 मई 2027 (रविवार) को किया जाएगा. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने शुक्रवार को JEE एडवांस्ड 2027 की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी. इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड भी वेबसाइट पर दिए गए हैं.
IIT दिल्ली ने शुरू की आधिकारिक वेबसाइट
IIT दिल्ली को JEE एडवांस्ड 2027 के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संस्थान के अनुसार, परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आधिकारिक वेबसाइट https://jeeadv.ac.in पर है. अभ्यर्थी इस वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पात्रता मानदंड और अन्य जरूरी सूचनाएं ले सकेंगे. IIT दिल्ली ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी नई घोषणाओं, दिशा-निर्देशों और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें, जिससे किसी भी जरूरी सूचना से चूक न हो.
वेबसाइट पर उपलब्ध हुए पात्रता मानदंड
JEE एडवांस्ड 2027 में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के लिए पात्रता संबंधी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले इन मानदंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है. परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करना अनिवार्य होगा. फिलहाल IIT दिल्ली की ओर से जारी सूचना में परीक्षा की तारीख, आधिकारिक वेबसाइट और पात्रता मानदंड की जानकारी दी गई है. परीक्षा से संबंधित आगे के अपडेट भी इसी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.
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परीक्षा में ऑन-स्क्रीन बेसिक कैलकुलेटर की सुविधा
JEE एडवांस्ड 2027 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक विशेष सुविधा भी मिलेगी. परीक्षा के दौरान छात्र ऑन-स्क्रीन बेसिक (गैर-वैज्ञानिक) कैलकुलेटर का उपयोग कर सकेंगे. इस कैलकुलेटर के डिस्प्ले में 10 से 12 अंकों तक की संख्या दिखाई जा सकेगी. हालांकि, यह सुविधा केवल परीक्षा में उपलब्ध कराए जाने वाले ऑन-स्क्रीन बेसिक कैलकुलेटर तक सीमित होगी. IIT दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि यह गैर-वैज्ञानिक कैलकुलेटर होगा.
छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह
JEE एडवांस्ड देश के IIT संस्थानों में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है. ऐसे में परीक्षा की तारीख घोषित होने और आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होने के बाद तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधी जानकारियां जुटाना आसान होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही आधार बनाएं.
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