अनोखा लहंगा! 9 साड़ियों से बना 25 किलो का 51 मीटर घेर वाला लहंगा, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दावा

जोधपुर में चल रहे पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव में रश्मि को आयोजकों ने उत्सव शुरू होने से ठीक पहले कुछ अलग करने को अनुमति दी, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर पड़ी साड़ियों से ही कुछ अलग बनाने की ठानी और बना दिया भारत का सबसे बड़ा लहंगा. ये 51 मीटर घेर का है. रश्मि ने इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए दावा भी किया है. उत्सव के सेंट्रल पांडाल में मारवाड़ी रजवाड़ी आउटलेट में यह 51 मीटर घेर वाला लहंगा खास आकर्षण बन रहा है.

जोधपुर : घरों में लेन देन में काम में ली जाने वाली साधारण साड़ियों का सदुपयोग करके भी रिकॉर्ड बनाया जा सकता है. कुछ ऐसा ही किया है जोधपुर की डिजाइनर रश्मि चौहान ने, जो मारवाड़ी और राजपूती पोशाक बनाने में माहिर हैं. उनकी बनाई पोशाकें विदेश भी जाती हैं. अब उन्होंने यूनिक लहंगा बनाया है.

रश्मि ने बताया कि मारवाड़ी लहंगों का घेर बड़ा होता है. कुछ अलग बनाने का सोचा, इसीलिए लहंगे के घेर के लिए साड़ियों का उपयोग किया. साड़ियों का संयोजन ऐसे किया है कि यह नजदीक से लहंगे की कलियों की तरह दिखती है. 51 मीटर के इस लहंगे में 9 साड़ियां लगी और इसका वजन करीब 25 किलो है. इसमें करीब डेढ़ से दो किलो गोटा लगा है. इसके अलावा कुछ जगह पर साड़ी में लगे स्टोन का प्रयोग ऐसे किया है, जैसे लहंगे के लिए ही स्टोन लगाए गए हैं.

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए किया दावा : रश्मि ने बताया कि भारत में संभवतः यह पहला लहंगा है जो 51 मीटर के घेरे का है, इसीलिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई भी किया है. इसके बाद इससे बड़े घेरे का लहंगा बनाने का प्लान है. यह लहंगा दो दिन में तैयार किया था. इसकी मेकिंग भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे लोगों ने खूब सराहा है.

मारवाड़ी राजपूती पोशाक का बढ़ रहा क्रेज : रश्मि ने बताया कि इस लहंगे में केसरिया, हल्दी और नीले प्राकृतिक रंगों को मिक्स किया गया है, जो कभी फीके नहीं पड़ते. राजस्थानी राजपूती पोशाक का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसकी वजह इसमें होने वाली कारीगरी है. उत्सव में लाखों लोग देखने के लिए आते हैं, इसीलिए ऐसा डिजाइन तैयार किया, जिसमें मारवाड़ की झलक भी मिले और यूनिक भी हो. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह लहंगा तैयार किया.