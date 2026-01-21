1100 करोड़ का साइबर स्कैम: फर्जी सिम कंबोडिया भेजकर की गई ठगी, नौकरी दिलाने के बहाने फंसाए युवा
पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया. कंबोडिया से संचालित गिरोह ने 5378 फर्जी भारतीय सिमों से 1102 करोड़ रुपये की ठगी की.
Published : January 21, 2026 at 6:02 PM IST
जोधपुर: जिले की पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें कंबोडिया से ऑपरेट होने वाले गिरोह ने फर्जी भारतीय सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर देशभर में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया गया है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देशन में चल रही जांच में यह खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल में 5,378 फर्जी सिम कार्ड्स का उपयोग करके यह ठगी की गई. इनमें से सबसे ज्यादा 1,132 सिम महाराष्ट्र से और 756 सिम तमिलनाडु से निकाले गए थे, जिन्हें कंबोडिया भेजकर ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया. महाराष्ट्र से ही इन सिमों के जरिए 224 करोड़ रुपये की ठगी हुई.
जोधपुर की पुलिस की इस राष्ट्रीय स्तरीय पड़ताल में दूसरा पहलू जयपुर पुलिस का जुड़ा है. जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से ही युवाओं को विदेश में नौकरी के बहाने वियतनाम और बाद में कंबोडिया ले जाया जा रहा है, जहां उनसे इस तरह की ठगी करवाई जा रही हैं, क्योंकि वे भारत की स्थानीय भाषा जानते हैं, जिससे साइबर फ्रॉडर का काम आसान हो जाता है. जोधपुर पुलिस ने 1 दिन पहले ही इस मामले में लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम की सिम आगे बेचने का खुलासा करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया था. इनके तार आगे तक जुड़े हुए हैं.
जांच की शुरुआत और खुलासे: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के रिवर्स ट्रेल में लगभग 2.30 लाख सिम के डेटा की जांच की. भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) की मदद से विश्लेषण में पता चला कि 36,000 सिम कंबोडिया में रोमिंग पर थे. गहन पड़ताल में इनमें से 5,378 सिम से जुड़ी 1,102 करोड़ रुपये की ठगी सामने आई. ये सिम अलग-अलग राज्यों के एजेंट्स के जरिए इकट्ठा किए गए और कंबोडिया पहुंचाए गए. पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इन सिमों का एक साथ रिचार्ज किया जा रहा था, जिसके लिए नेटवर्क प्रोवाइडर्स की जांच जारी है. जोधपुर पुलिस ने हाल ही में इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जो लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर फर्जी सिम निकालकर बेच रहे थे. इनके तार आगे के गिरोह से जुड़े हैं.
ठगों का कंबोडिया कनेक्शन: जयपुर रेंज आईजी एचजीआर सुहासा के अनुसार, 'ऑपरेशन साइबर मुक्ति' में कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य दलाल सुरेश सैन भी शामिल है. जांच में पता चला कि राजस्थान खासकर बानसूर इलाके से 50 से ज्यादा युवा और अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी के बहाने वियतनाम या थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया भेजा जा रहा है. वहां चीनी साइबर गिरोहों के फर्जी कॉल सेंटर्स में उन्हें साइबर ठगी की स्क्रिप्ट पर 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है. उनके दस्तावेज छीन लिए जाते हैं और भारतीय स्थानीय भाषाओं का फायदा उठाकर ठगी करवाई जाती है. पुलिस के अनुसार, कंबोडिया के इन फर्जी कॉल सेंटर्स में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 1,000-1,500 लोग काम कर रहे हैं. ऐसे गिरोहों ने देशभर में हजारों करोड़ की ठगी की है.
पुलिस की आगे की रणनीति
- कंबोडिया में सक्रिय 5,000 फर्जी सिम और जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू.
- जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में विशेष एसआईटी (Special Investigation Team) का गठन.
- फर्जी सिम सप्लाई वाले सभी राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों से समन्वय कर कार्रवाई.
- मामले में शामिल मलेशियाई नागरिकों के खिलाफ Look Out Circular जारी.
- I4C के साथ मिलकर भारत और विदेश में सक्रिय साइबर ठग गिरोहों पर विशेष अभियान.
यह मामला साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को उजागर करता है, जहां भारतीय युवाओं और सिम कार्ड्स का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि इससे साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
