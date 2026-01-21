ETV Bharat / bharat

1100 करोड़ का साइबर स्कैम: फर्जी सिम कंबोडिया भेजकर की गई ठगी, नौकरी दिलाने के बहाने फंसाए युवा

जोधपुर: जिले की पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें कंबोडिया से ऑपरेट होने वाले गिरोह ने फर्जी भारतीय सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर देशभर में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया गया है. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान के निर्देशन में चल रही जांच में यह खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल में 5,378 फर्जी सिम कार्ड्स का उपयोग करके यह ठगी की गई. इनमें से सबसे ज्यादा 1,132 सिम महाराष्ट्र से और 756 सिम तमिलनाडु से निकाले गए थे, जिन्हें कंबोडिया भेजकर ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया. महाराष्ट्र से ही इन सिमों के जरिए 224 करोड़ रुपये की ठगी हुई.

जोधपुर की पुलिस की इस राष्ट्रीय स्तरीय पड़ताल में दूसरा पहलू जयपुर पुलिस का जुड़ा है. जयपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से ही युवाओं को विदेश में नौकरी के बहाने वियतनाम और बाद में कंबोडिया ले जाया जा रहा है, जहां उनसे इस तरह की ठगी करवाई जा रही हैं, क्योंकि वे भारत की स्थानीय भाषा जानते हैं, जिससे साइबर फ्रॉडर का काम आसान हो जाता है. जोधपुर पुलिस ने 1 दिन पहले ही इस मामले में लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम की सिम आगे बेचने का खुलासा करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया था. इनके तार आगे तक जुड़े हुए हैं.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश (ETV Bharat Jodhpur)

जांच की शुरुआत और खुलासे: जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के रिवर्स ट्रेल में लगभग 2.30 लाख सिम के डेटा की जांच की. भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (I4C) की मदद से विश्लेषण में पता चला कि 36,000 सिम कंबोडिया में रोमिंग पर थे. गहन पड़ताल में इनमें से 5,378 सिम से जुड़ी 1,102 करोड़ रुपये की ठगी सामने आई. ये सिम अलग-अलग राज्यों के एजेंट्स के जरिए इकट्ठा किए गए और कंबोडिया पहुंचाए गए. पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि इन सिमों का एक साथ रिचार्ज किया जा रहा था, जिसके लिए नेटवर्क प्रोवाइडर्स की जांच जारी है. जोधपुर पुलिस ने हाल ही में इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जो लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर फर्जी सिम निकालकर बेच रहे थे. इनके तार आगे के गिरोह से जुड़े हैं.