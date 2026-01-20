ETV Bharat / bharat

Jodhpur to Cambodia : फर्जी सिम से 1100 करोड़ के साइबर फ्रॉड, 6 गिरफ्तार, 4 कंबोडियाई नागरिकों पर केस

जोधपुर: शहर पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के जरिए लाखों की साइबर ठगी के एक अंतरराष्ट्रीय गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस संबंध में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चार कंबोडियाई नागरिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लुकआउट सर्कुलर जारी करने की कार्रवाई शुरू की है.

जोधपुर के पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश पासवान के अनुसार गिरोह जोधपुर से फर्जी तरीके से सिम कार्ड प्राप्त कर कंबोडिया में बैठे अपने साथियों को उपलब्ध करवाता था, जिनका उपयोग वहां से भारत में साइबर ठगी करने के लिए किया जाता था. पासवान ने बताया कि पिछले एक साल में भारत से लगभग तीन लाख फर्जी सिम उठाई गई हैं, जिनका उपयोग कंबोडिया में हुआ है. जोधपुर पुलिस द्वारा 5378 सिम कार्डों की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इनसे भारत में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है. इनमें से 210 सिम राजस्थान से उठाई गई थीं और राजस्थान में 25 करोड़ रुपए की ठगी हुई है.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: साइबर ठगों ने पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी को बनाया शिकार, कुछ इस तरह ऐंठ लिए ₹2.58 करोड़

मामला तब खुला जब कांस्टेबल रामदयाल के नेतृत्व में विशेष टीम ने जोधपुर के मुराद अली के नाम से उठी एक सिम का पता लगाया. इस सिम का उपयोग तेलंगाना में 90 लाख रुपए की ठगी के लिए कंबोडिया से किया गया था. जांच में पता चला कि प्रकाश भील ने मुराद अली के साथ फर्जीवाड़ा कर यह सिम प्राप्त की थी. उसकी गिरफ्तारी के बाद अन्य कड़ियों का पता चला और कुल छह लोगों को हिरासत में लिया गया.