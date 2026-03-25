ETV Bharat / bharat

जोधपुर से ISIS हैंडलर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर करता था युवाओं का ब्रेनवाश, परीक्षा पास करके बना था ग्रुप एडमिन

जोधपुर पुलिस ने AP पुलिस के साथ मिलकर ISIS से जुड़े हैंडलर को गिरफ्तार किया. जीशान सोशल मीडिया पर युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहा था.

ISIS से जुड़े हैंडलर जीशान को जोधपुर पुलिस ने पकड़ा
ISIS से जुड़े हैंडलर जीशान को जोधपुर पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर शहर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. आंध्र प्रदेश पुलिस के सहयोग से कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़े एक हैंडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान 19 वर्षीय जीशान के रूप में हुई है, जो जोधपुर के नई सड़क इलाके में रहता था.

सदर बाजार थाना अधिकारी माणक राम ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हाल ही में ISIS से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान उनसे जीशान का नाम और कनेक्शन सामने आया. इसके बाद विजयवाड़ा पुलिस की टीम जोधपुर पहुंची और मंगलवार देर शाम सदर बाजार थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर जीशान को पकड़ लिया.

सदर बाजार थाना अधिकारी माणक राम (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- आतंकी संगठन ISIS के लिए कथित तौर पर करता था काम, NIA ने एम्बुलेंस ड्राइवर को किया गिरफ्तार

मोबाइल से डिलीट किए वीडियो: थाना अधिकारी ने बताया कि जीशान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कट्टरपंथी वीडियो और सामग्री शेयर कर युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहा था. उसने अपने फोन से कई वीडियो डिलीट कर दिए थे, लेकिन पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने उन्हें रिकवर कर लिया है. जांच में उसके कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों से संपर्क भी सामने आए हैं. जोधपुर पुलिस अब जीशान के स्थानीय संपर्कों और सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है. उसके फोन की गहन जांच की जा रही है. थाना अधिकारी ने बताया कि फोन से पता चला कि जीशान BENX नामक एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जिसमें ISIS से प्रेरित कट्टरपंथी विचारधारा का कंटेंट नियमित रूप से अपलोड और शेयर किया जाता था.

परीक्षा पास कर बना ग्रुप एडमिन: पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जीशान आंध्र प्रदेश के एक ISIS हैंडलर के संपर्क में था. उस हैंडलर ने जोधपुर में ग्रुप चलाने की जिम्मेदारी सौंपने से पहले जीशान की परीक्षा ली थी. परीक्षा में पास होने के बाद ही उसे जोधपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई. जीशान ने यहां लोगों को कट्टरपंथी वीडियो भेजकर ब्रेनवॉश करने का काम शुरू कर दिया था. विजयवाड़ा में एक आरोपी के पकड़े जाने के तुरंत बाद जीशान ने ग्रुप छोड़ दिया, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसके सभी तार निकाल लिए. आंध्र पुलिस की टीम इसी आधार पर जोधपुर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ें- देश के कई मंदिर, धार्मिक स्थल आतंकियों के राडार पर, NIA जांच में ISIS को लेकर बड़ा खुलासा

TAGGED:

ISIS HANDLER IN JODHPUR
कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन ISIS
VIJAYAWADA POLICE
जोधपुर से पकड़ी गया ISIS हैंडलर
ISIS HANDLER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.