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कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, 2 की किडनी फेल होने पर ICU में भर्ती

जोधपुर पावटा अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 महिलाओं में इंफेक्शन.जांच रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन थियेटर बंद.

पावटा जिला अस्पताल
पावटा जिला अस्पताल (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 8:27 AM IST

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जोधपुर : राजस्थान के अस्पतालों में प्रसूताओं (गर्भवती महिलाओं) के ऑपरेशन के बाद संक्रमण और मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है. यहां 20 जून को सिजेरियन (ऑपरेशन) से प्रसव कराने वाली 8 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इनमें से 2 प्रसूताओं की हालत इतनी गंभीर हो गई कि जिन्हें तुरंत एमडीएम (MDM) अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया है.

एक प्रसूता की किडनी पर गंभीर असर पड़ा है जबकि दूसरी प्रसूता की किडनी के साथ लिवर पर भी असर पड़ा है. इन दोनों प्रसूताओं को तत्काल एमडीएम हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया. मेडिकल कॉलेज से जुड़े इस अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर को रविवार को बंद कर दिया है. डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बी.एस. जोधा ने बताया कि सभी प्रभावित महिलाओं के ब्लड सैंपल और कल्चर जांच के लिए भेजे गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि तबीयत बिगड़ने के पीछे संक्रमण, दवा, उपकरण या कोई अन्य कारण है. उन्होंने बताया कि फिलहाल एमडीएम ICU में प्रसूताओं का उपचार चल रहा है.

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6 को हुआ सेप्टीसीमिया, 2 को किडनी की समस्या : ​पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉ. कुलबीर सिंह के अनुसार, 20 जून को जिन महिलाओं का सिजेरियन हुआ था, उन्हें कुछ ही घंटों बाद तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. जांच में सामने आया कि 6 प्रसूताओं को 'सेप्टीसीमिया' (खून में गंभीर संक्रमण) हो गया है, जबकि 2 महिलाओं की किडनी और लिवर पर इसका सीधा असर पड़ा है. स्थिति बेकाबू होते देख मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचित किया गया और मरीजों को उच्च इलाज के लिए रेफर किया गया.

कोटा और बीकानेर में पहले ही हो चुकी हैं 7 मौतें : कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन हॉस्पिटल में 5 से लेकर 17 मई के बीच 5 प्रसूताओं की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी. हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है. रिपोर्ट में मौत का कारण इलाज में लापरवाही बताया गया है. बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में सिजेरियन के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल हो गई थी, जिनमें से 2 प्रसूता की मौत हो चुकी है.

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जोधपुर में हो चुकी पहले हो चुकी है प्रसूताओं की मौत : बीकानेर में पड़ताल के लिए जोधपुर मेडिकल कॉलेज से गई टीम ने जांच की थी. लेकिन मेडिकल कॉलेज ने अपने अस्पतालों की सुध नहीं ली है. साल 2011 में जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में भी संक्रमण के कारण कई प्रसूताओं की अत्यधिक ब्लीडिंग से मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार को 13 परिवारों को मुआवजा देना पड़ा था.

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