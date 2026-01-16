ETV Bharat / bharat

Bullock Cart Handicrafts : 'विरासत' को दी नई पहचान, विदेशों तक थी डिमांड, अब घरेलू बाजार में बढ़ी खपत

बैलगाड़ियों को दिया नया रूप. रूस-यूक्रेन युद्ध और ट्रंप टैरिफ से कम हुआ एक्सपोर्ट. हॉलीवुड-बॉलीवुड फिल्मों में भी हुआ जोधपुर के फर्नीचर का उपयोग.

Handicrafts From Old Bullock Carts
कबाड़ से फर्नीचर में जोधपुर अव्वल (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: बैलगाड़ी यानी कार्ट, जिसका चलन अब कम हो रहा है. ऐसे में ज्यादातर शहरों में तो कार्ट नजर ही नहीं आती. नजर आते हैं तो बैलगाड़ियों के पार्ट्स, जो किसी घर की लॉबी, रेस्टोरेंट या कैफे में पड़े दिख जाते हैं. भारत ही नहीं, विदेशों में भी इनकी काफी डिमांड रहती है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में काम नहीं आने वाली पुरानी बैलगाड़ियों को नया रूप दिया गया है. जोधपुर में कार्ट को फर्नीचर में तब्दील करने का काम मदन सुथार कर रहे हैं.

उन्हें यह काम अपने परिवार की विरासत में मिला है, जिसे वे ऊंचाइयों तो लेकर गए हैं. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट यानी ईपीसीएच द्वारा एक्सपोर्टर्स को घरेलू बाजार उपलब्ध करवाने के लिए आयोजित आर्टिफैक्ट्स-2026 में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने आए मदन बताते हैं कि कोरोना से पहले तक विदेश में बहुतायत एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन कोविड के बाद इसमें कमी आई. इसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध और अब ट्रंप टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट का काम कम हो गया है. हम बीते समय में घरेलू बाजार में भी आपूर्ति कर रहे हैं.

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jodhpur)

गुजरात, मध्यप्रदेश से लाते हैं बैलगाड़ियां : मदन ने बताया कि कलात्मक बैलगाड़ियों का चालान गुजरात और मध्य प्रदेश के राजस्थान से सटे हुए जिलों में होता है. कोटा के क्षेत्र में भी उपयोग होता है. पुरानी और खराब हो जाने के बाद बैलगाड़ियों को हम खरीदते हैं. उन बैलगाड़ियों को उसी रूप में वापस तैयार करते हैं. उसकी नक्काशी सुधारी जाती है. इसके बाद उसे नया रूप दिया जाता है. इसके पहिए का उपयोग बार टेबल, ड्राइंग रूम डेकोरेशन में उपयोग होता है. जो हिस्सा बैल की पीठ पर रहता है, उससे झूले की साइड वॉल, कुर्सी की लंबी बैक के रूप में उपयोग किया जाता है.

Bullock Cart Handicrafts
पुरानी बैलगाड़ियों को नया रूप दिया गया... (ETV Bharat GFX)

'गॉट सोफा' की सीरीज बनाई, अब रामायण फिल्म में नजर आएगी कार्ट : मदन ने बताया कि कार्ट से उनके बनाए गए फर्नीचर का उपयोग हॉलीवुड की फेमस फिल्म और सीरीज में भी हुआ है. 'गेम ऑफ थ्रोंस' जिसे गॉट कहा जाता है, में कार्ट चेयर का बहुत उपयोग हुआ है. हमने उसी तर्ज पर गॉट सोफा की सीरीज बनाई, जो काफी पसंद की गई. उन्होंने बताया कि भारत में बन रही रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के लिए हमने 8 कार्ट बनाकर दी है. अगले साल तक यह फिल्म रिलीज होगी.

Bullock Cart Handicrafts
पुरानी बैलगाड़ियों को दिया नया रूप (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : आर्टिफैक्ट्स-2026 शुरू: यूएस टैरिफ को बेअसर करेंगे नए मार्केट और घरेलू बाजार-ईपीसीएच

1992 से कर रहे कार्ट के फर्नीचर का काम : जोधपुर में बैलगाड़ी के फर्नीचर बनाने का काम गुमानाराम सुथार ने 1992 में शुरू किया था. वे बताते हैं कि हम पूरी तरह से खराब हुई कचरे में तब्दील इन बैलगाड़ियों को खरीद कर नया रूप दे रहे हैं. पहले बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब घरेलू बाजार में ही इसकी खपत बढ़ गई है और डिमांड भी काफी अच्छी है, जिससे हमारा फोकस अब घरेलू बाजार पर है.

Handicrafts From Old Bullock Carts
जोधपुर में बैलगाड़ी के फर्नीचर (ETV Bharat Jodhpur)

कबाड़ से फर्नीचर में जोधपुर अव्वल : जोधपुर हैंडीक्राफ्ट में कबाड़ से फर्नीचर बनाने और अन्य सामग्री बनाने में बहुत काम होता है. पुराने वाहन और कलपुर्जों से भी यहां हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है. इसके अलावा पुराने कपड़ों का भी उपयोग कर फर्नीचर बनता है. इनकी डिमांड ज्यादातर विदेश में ही हुआ करती थीं, लेकिन 2 साल से एक्सपोर्ट कम होने से अब सभी लोग स्थानीय बाजार की ओर अग्रसर हैं.

HANDICRAFTS FROM OLD BULLOCK CARTS
ARTIFACTS FAIR 2026
BULLOCK CARTS POPULARITY
कलात्मक बैलगाड़ियों को नया रूप
JODHPUR HANDICRAFTS

संपादक की पसंद

