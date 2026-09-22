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AIIMS जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर ने की आत्महत्या, ओटी के ब्रेक रूम में मृत मिले

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), जोधपुर में मंगलवार को दिन में प्रथम वर्ष के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या की जानकारी मिलने पर एम्स प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचित किया गया. बासनी थाने से पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब तक रेजिडेंट डॉक्टर को मृत घोषित किया जा चुका था. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है. उनके आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा.

बासनी थानाधिकारी नितिन दवे ने बताया कि एम्स के एनेस्थीसिया विभाग में प्रथम वर्ष के रेजिडेंट और अलवर निवासी 31 वर्षीय डॉ. राज नरेश यादव आज ऑपरेशन थियेटर ड्यूटी पर थे. ड्यूटी के दौरान ही दोपहर में वह थियेटर से बाहर निकले थे. करीब डेढ़-दो घंटे तक जब वह वापस ओटी में नहीं लौटे, तो साथी डॉक्टरों को चिंता हुई. उन्हें फोन किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

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ब्रेक रूम का दरवाजा तोड़ा: थानाधिकारी ने बताया कि साथी डॉक्टरों ने जब डॉ. राज नरेश को तलाश किया और वह नहीं मिले, तो वे ओटी कॉम्प्लेक्स के ब्रेक रूम में गए. यहां रूम का बाथरूम अंदर से बंद था. काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो डॉक्टरों ने दरवाजा तोड़ दिया. अंदर डॉ. राज नरेश अचेत पड़े थे. डॉक्टरों ने उन्हें बाहर निकालकर सीपीआर दिया और इमरजेंसी उपचार देने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि उन्होंने यह कदम ड्यूटी के दौरान उठाया. एम्स प्रशासन अपने स्तर पर भी इसकी जांच करेगा.