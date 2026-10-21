बेरोजगार कश्मीरी युवाओं के साथ खाड़ी देशों में नौकरी के बहाने ठगी
जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ने के कारण कश्मीरी युवा विदेश में नौकरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं.
Published : October 21, 2026 at 8:03 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के सोपोर के सकलैन फैयाज नौकरी की तलाश में, इस साल 19 अगस्त को दुबई पहुंचे, लेकिन उन्हें धोखा मिला और वह एक महीने तक एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे. 30 साल के फैयाज ने बताया कि बारामूला जिले के रफियाबाद के पंजाला गांव के रहने वाले फिरदौस मल्ला ने उन्हें दुबई के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी दिलाने का वादा किया था. मल्ला सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन के 'नॉर्थ कश्मीर ओवरसीज कंसल्टेंट्स' चलाता था.
फैयाज ने दावा किया कि उसने नौकरी के लिए मल्ला को 1.1 लाख रुपये दिए थे. उन्होंने कहा, "मुझसे मल्ला ने रहने की जगह और अच्छी सैलरी का वादा किया था. लेकिन दुबई पहुंचने के बाद, मुझे बहुत कम सैलरी पर एक होटल में वेटर का काम करने के लिए कहा गया. मैंने ठगा हुआ महसूस किया और मैं दुबई में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, मेरे पास रहने और खाने पर खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे थे. मल्ला ने तब से मुझसे बातचीत बंद कर दी है."
फैयाज ग्रेजुएट हैं, कश्मीर घाटी के उन दर्जनों बेरोजगार युवाओं में से एक हैं, जिन्हें दुबई, सऊदी अरब और UAE में नौकरी का वादा करके एजेंटों और नकली कंसल्टेंसी ने ठगा है.
फैयाज ने सोपोर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मल्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
फैयाज उन आठ युवाओं में से एक हैं जिन्हें मल्ला ने ठगा है. बांदीपुरा के एक और व्यक्ति नासिर अहमद वानी ने कहा कि मल्ला ने इस साल जुलाई में सोपोर में पुलिस के सामने लिखित में उसके पैसे वापस करने के लिए सहमति दी थी. उन्होंने कहा, "लेकिन उसने अपना फोन बंद रखा और नौकरी के लिए दिए गए पैसे वापस नहीं लौटाए."
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मल्ला फरार है और कहा जा रहा है कि वह सऊदी अरब में काम कर रहा है. जब ईटीवी भारत ने उससे संपर्क किया तो उसका फोन नंबर पर कॉल नहीं जा रही थी. सोपोर में पुलिस सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया, "उसके पिता को उसके बेटे के फ्रॉड के बारे में बताया गया और उनसे कहा गया कि वे नौकरी के लिए आवेदन करने वालों से लिए गए पैसे वापस लौटाएं."
जम्मू-कश्मीर में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों में नौकरियों की कमी के कारण, जहां बेरोजगारी दर बढ़ गई है, बेरोजगार युवा सऊदी अरब और UAE सहित विदेश में मौके ढूंढ रहे हैं.
2025 में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मिशन YUVA के तहत किए गए एक सर्वे से बेरोजगारी के स्तर के पुष्टि होती है, जिसमें पता चला कि 18-60 साल की उम्र के कुल 64.8 लाख लोगों में से 4.73 लाख लोगों के पास कोई काम नहीं है, जबकि वे नौकरी करने को तैयार हैं.
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