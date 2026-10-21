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बेरोजगार कश्मीरी युवाओं के साथ खाड़ी देशों में नौकरी के बहाने ठगी

लाल टी-शर्ट में दिख रहा युवा जिसे विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर धोखा दिया गया. ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के सोपोर के सकलैन फैयाज नौकरी की तलाश में, इस साल 19 अगस्त को दुबई पहुंचे, लेकिन उन्हें धोखा मिला और वह एक महीने तक एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे. 30 साल के फैयाज ने बताया कि बारामूला जिले के रफियाबाद के पंजाला गांव के रहने वाले फिरदौस मल्ला ने उन्हें दुबई के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी दिलाने का वादा किया था. मल्ला सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन के 'नॉर्थ कश्मीर ओवरसीज कंसल्टेंट्स' चलाता था.

​फैयाज ने दावा किया कि उसने नौकरी के लिए मल्ला को 1.1 लाख रुपये दिए थे. उन्होंने कहा, "मुझसे मल्ला ने रहने की जगह और अच्छी सैलरी का वादा किया था. लेकिन दुबई पहुंचने के बाद, मुझे बहुत कम सैलरी पर एक होटल में वेटर का काम करने के लिए कहा गया. मैंने ठगा हुआ महसूस किया और मैं दुबई में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, मेरे पास रहने और खाने पर खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे थे. मल्ला ने तब से मुझसे बातचीत बंद कर दी है."

फैयाज ग्रेजुएट हैं, कश्मीर घाटी के उन दर्जनों बेरोजगार युवाओं में से एक हैं, जिन्हें दुबई, सऊदी अरब और UAE में नौकरी का वादा करके एजेंटों और नकली कंसल्टेंसी ने ठगा है. फैयाज ने सोपोर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मल्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. फैयाज उन आठ युवाओं में से एक हैं जिन्हें मल्ला ने ठगा है. बांदीपुरा के एक और व्यक्ति नासिर अहमद वानी ने कहा कि मल्ला ने इस साल जुलाई में सोपोर में पुलिस के सामने लिखित में उसके पैसे वापस करने के लिए सहमति दी थी. उन्होंने कहा, "लेकिन उसने अपना फोन बंद रखा और नौकरी के लिए दिए गए पैसे वापस नहीं लौटाए."