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आजम खान को उनकी मुस्लिम पहचान के कारण जेल में डाला- दानिश अली

JNUSU की संयुक्त सचिव ने की आजम खान के रिहाई की मांग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) की संयुक्त सचिव दानिश अली ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ वोट चोरी से नहीं होती, बल्कि तब भी होती है जब किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और लोगों को अपने अधिकारों की बात रखने से रोका जाता है.

दानिश अली ने आजम खान, उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा का जिक्र करते हुए उनकी रिहाई की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर भी आवाज उठानी होगी.