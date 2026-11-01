आजम खान को उनकी मुस्लिम पहचान के कारण जेल में डाला- दानिश अली
JNUSU की संयुक्त सचिव दानिश अली ने आजम खान की रिहाई की उठाई मांग.
Published : November 1, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) की संयुक्त सचिव दानिश अली ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या सिर्फ वोट चोरी से नहीं होती, बल्कि तब भी होती है जब किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और लोगों को अपने अधिकारों की बात रखने से रोका जाता है.
दानिश अली ने आजम खान, उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा का जिक्र करते हुए उनकी रिहाई की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर भी आवाज उठानी होगी.
लोकतंत्र की हत्या सिर्फ वोट चोरी से नहीं होती
दानिश अली ने कहा कि आज देश में वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन लोकतंत्र पर हमले को केवल चुनाव और वोटर लिस्ट तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग में हत्या होती है, किसी समुदाय को डराकर रखा जाता है या उसे बराबरी और सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तब भी लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है. उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को इस डर में नहीं रहना चाहिए कि सरकार से सवाल पूछने पर उसे निशाना बनाया जाएगा. संविधान हर व्यक्ति को समानता, सम्मान और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार देता है.
उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की गिरफ्तारी का उठाया मुद्दा
दानिश अली ने उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को लंबे समय से जेल में रखा गया है और उनके मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर भी सवाल हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर देना भी है. उन्होंने इन लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी और लंबे समय तक जेल में रखे जाने के सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए.
आजम खान को मुस्लिम पहचान और विपक्षी राजनीति के कारण निशाना बनाने का आरोप
दानिश अली ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें मुस्लिम होने और विपक्ष की राजनीति करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए कई स्कूल खोले और एक विश्वविद्यालय स्थापित किया. इसके बावजूद आज उस विश्वविद्यालय को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि आजम खान ने भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किए.
मुस्लिमों के मुद्दे पर भी विपक्ष को बोलना होगा
दानिश अली ने विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब पेपर लीक, वोट चोरी और दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग आवाज उठाने के लिए सामने आते हैं, तब मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा, दलितों की लिंचिंग और आजम खान जैसे नेताओं के मामलों पर भी उसी तरह बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई तभी व्यापक होगी, जब सभी समुदायों के अधिकारों की बात एक साथ उठाई जाएगी. किसी एक समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव पर चुप्पी साधना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय है.
ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
दानिश अली ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने एजेंसियों के अधिकारियों से अपील की कि वे किसी राजनीतिक दल के हित में काम करने के बजाय स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच करें. उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए.
आजम खान को जेल में डालने से आवाज बंद नहीं होगी
दानिश अली ने आजम खान समेत उन तमाम लोगों की रिहाई की मांग उठाई, जिन्हें मुस्लिम पहचान और राजनीतिक गतिविधियों के कारण निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी एक आजम खान को जेल में डाल देने से देश का मुस्लिम समुदाय और आम जनता खामोश नहीं हो जाएगी.
उन्होंने भाजपा और आरएसएस की राजनीति का विरोध करते हुए कहा कि देश में संविधान, समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है. उन्होंने जांच एजेंसियों से निष्पक्षता के साथ काम करने और राजनीतिक विरोधियों को कथित तौर पर निशाना बनाने की प्रवृत्ति बंद करने की मांग भी की.
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