जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025: बड़ी संख्या में छात्रों ने दबाया NOTA, ब्लैंक और इनवैलिड वोटों की भी चर्चा

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025: छात्रों ने बड़ी संख्या में NOTA को वोट दिया, बलैंक और इनवेलिड वोटों की भी संख्या रही ज्यादा

JNUSU ELECTION RESULT
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव 2025 में लेफ्ट का चारों सीटों पर कब्जा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 1:13 PM IST

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) छात्रसंघ चुनाव 2025 की मतगणना के दौरान इस बार केवल विजयी उम्मीदवारों या पार्टियों की बढ़त ही नहीं, बल्कि नोटा, ब्लैंक और इनवेलिड वोटों की संख्या भी चर्चा का विषय बनी रही.

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जागरूकता के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे वोट सामने आए जिन्हें प्रक्रियात्मक कारणों से अमान्य घोषित किया गया. काउंसलर पद के लिए विभिन्न स्कूलों में कुल 29 NOTA वोट पड़े, जबकि 4 ब्लैंक और 101 वोट इनवेलिड पाए गए. इनमें सबसे ज्यादा इनवेलिड वोट स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज (SLL&CS) में दर्ज किए गए, जहां कुल 30 वोट अमान्य पाए गए.

दूसरे नंबर पर स्कूल ऑफ सोशल साइंस (SSS) में कुल 25 वोट अमान्य पाए गए और तीसरे नंबर पर स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज (SSIS) में कुल 18 वोट अमान्य पाए गए. यह आंकड़ा दर्शाता है कि छात्रों में मतदान प्रक्रिया को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी मौजूद है.

JNUSU ELECTION RESULT
बड़ी संख्या में छात्रों ने NOTA दबाया (ETV BHARAT)

वहीं, केंद्रीय पैनल की बात करें तो यहां इनवेलिड वोटों की संख्या और भी अधिक रही. चुनाव समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1034 वोट नोटा(NOTA), 301 ब्लैंक (BLANK) और 195 इनवेलिड (INVALID) वोट पड़े. यानी केंद्रीय पैनल के स्तर पर 1500 से अधिक वोट ऐसे रहे जो या तो गिने नहीं जा सके या नियमों के अनुरूप मान्य नहीं ठहराए गए.

चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत का कहना है कि इतने अधिक अमान्य वोटों की संख्या चुनाव प्रक्रिया की गंभीरता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है. कई मामलों में छात्रों ने दो बार मुहर लगा दी या फिर सही बॉक्स में निशान न लगने के कारण वोट रद्द कर दिए गए.

छात्र संगठनों ने इस पर चिंता जताई है और भविष्य में जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है ताकि छात्र मतदान के दौरान सावधानी बरतें. जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में वोटिंग प्रक्रिया को लेकर अधिक स्पष्टता हो, ताकि एक भी वोट व्यर्थ न जाए.

जेएनयू चुनावों में इनवेलिड वोटों का यह आंकड़ा न केवल प्रशासन के लिए बल्कि सभी छात्र संगठनों के लिए भी आत्ममंथन का विषय बन गया है. यह चुनाव इस बात की याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है मतदान की सही समझ और जिम्मेदारी भी है.

