ETV Bharat / bharat

जेएनयू में भर्ती भ्रष्टाचार के आरोप, छात्रसंघ ने वाइस-चांसलर को हटाने की मांग की

जेएनयू कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित पर शिक्षक भर्तियों सहित सभी कामों में भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप

जेएनयूएसयू और जेएनयूटीए की प्रेस वार्ता
जेएनयूएसयू और जेएनयूटीए की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 9:29 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश के जाने माने विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को बर्खास्त करने की मांग की. जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन (जेएनयूटीए) और जेएनयूएसयू ने इस भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि इस घोटाले को लेकर हाल ही में 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने एक रिपोर्ट जारी कर खुलासा किया है.

बर्खास्त जेएनयूएसयू की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार और आरएसएस-समर्थक राजनीतिक जुड़ाव के कारण होने वाली ऐसी नियुक्तियों से विश्वविद्यालय में हम सभी परेशान हैं. जैसा कि हमने इस साल की शुरुआत में खुलासा किया था, वाइस-चांसलर के कार्यकाल में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है.

जेएनयूएसयू की अध्यक्ष अदिति मिश्रा से खास बातचीत (ETV Bharat)

अदिति ने कहा कि,

नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती से लेकर सिक्योरिटी गार्ड के कॉन्ट्रैक्ट तक, भ्रष्टाचार प्रशासन की आम बात बन गया है. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने अपनी जांच में जेएनयू में भर्ती घोटाला उजागर कर भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया है.

जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने भी जताया कड़ा विरोध
वहीं, जेएनयूटीए के अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद अख्तर हुसैन ने कहा कि छात्र और शिक्षक पिछले कई साल से यह चिंता जताते रहे हैं कि जेएनयू में नियुक्तियां एकेडमिक मेरिट के बजाय राजनीतिक संरक्षण, विचारधारा से जुड़ाव और प्रशासनिक हेरफेर से हो रही हैं. अब जांच में ऐसे दस्तावेज़ी सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि जिन उम्मीदवारों को शुरू में विषय विशेषज्ञों ने यूजीसी की ज़रूरी योग्यता शर्तें पूरी न करने के कारण रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें बाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन और उसके 'इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल' (आईक्यूएसी) के दखल से सिलेक्शन प्रोसेस में वापस लाया गया और नियुक्त किया गया. रिपोर्ट में शॉर्टलिस्ट में हेरफेर, चुने हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्यों की असहमति वाली टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ करने और भर्ती प्रक्रिया में जानबूझकर पारदर्शिता की कमी की ओर भी इशारा किया गया है.

डीयू के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने लगाए नियुक्तियों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप
वहीं, डीयू के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि ऐसे आरोप एकेडमिक ईमानदारी और संस्थागत स्वायत्तता की नींव पर चोट करते हैं. ये नतीजे इसलिए भी चिंताजनक हैं क्योंकि जेएनयू भारत की प्रमुख पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जिसे जनता के पैसे से फंड मिलता है और जिस पर उच्च शिक्षा के मानक तय करने की ज़िम्मेदारी है. जब यूजीसी के ज़रूरी नियमों को कथित तौर पर दरकिनार किया जाता है, जब भर्ती प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया जाता है और जब एकेडमिक क्वालिटी की रक्षा करने वाले ही प्रशासनिक दखल का ज़रिया बन जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता बुरी तरह प्रभावित होती है. रिपोर्ट में कथित तौर पर पसंदीदा लोगों की नियुक्तियों और कई योग्य फैकल्टी सदस्यों को लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने के बीच के अंतर को भी उजागर किया गया है. इससे मनमानी और पक्षपात का एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जिसने टीचिंग, रिसर्च और छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है.

प्रेस वार्ता में बोलते राज्यसभा सांसद संजय सिंह (ETV Bharat)

आप सांसद संजय सिंह ने भी जेएनयू कुलपति पर उठाए सवाल
वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेएनयू समुदाय पहले से ही ऐसे प्रशासन के कारण परेशान है जिस पर बार-बार गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा रिपोर्ट से उजागर भी हुआ है. मौजूदा वाइस चांसलर के कार्यकाल में भ्रष्टाचार सिर्फ़ फैकल्टी की भर्ती तक ही सीमित नहीं है. नॉन-टीचिंग नियुक्तियों से लेकर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट और प्रशासनिक फ़ैसले लेने तक यूनिवर्सिटी के कामकाज में अपारदर्शिता और पक्षपात आम बात हो गई है.

पुणे यूनिवर्स्टी में तैनाती के दौरान भी लगे गड़बड़ी के आरोप
जांच अधिकारी जस्टिस जे. ए. पाटिल (रिटायर्ड) की रिपोर्ट के अनुसार पुणे यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेंटर की तत्कालीन डायरेक्टर डॉ. शांतिश्री पंडित को गलत व्यवहार और अनैतिक आचरण का दोषी पाया गया. रिपोर्ट में पाया गया कि दोषी ने जानबूझकर कुछ छात्रों को 15% सुपरन्यूमरेरी कोटा की सीटों पर एडमिशन दिया/सिफारिश की, जबकि उन्हें पता था कि वे इसके लिए योग्य नहीं थे और इसलिए 15% सुपरन्यूमरेरी कोटा में एडमिशन पाने के हकदार नहीं थे. दोषी का यह व्यवहार - जिनके पास उच्च शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो यूनिवर्सिटी में रीडर के जिम्मेदार पद पर हैं और जिन्हें शैक्षणिक क्षेत्र में कई वर्षों का व्यापक अनुभव है. स्पष्ट रूप से उनके अनैतिक आचरण को दर्शाता है. वाइस-चांसलर ने तब पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) के लिए आरक्षित सीटों का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया जो उनके हकदार नहीं थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद शिवदासन, जॉन ब्रिटास भी मौजूद रहे.

जेएनयू छात्र संघ की मांगें

  • वाइस चांसलर शांतिश्री धूलिपुडी पंडित को तुरंत उनके पद से हटाया जाए.
  • IQAC डायरेक्टर पी.आर. कुमारस्वामी को तुरंत हटाया जाए और उनके कार्यकाल में चल रही सभी भर्तियों को रोका जाए.
  • उनके कार्यकाल में हुई सभी फैकल्टी भर्तियों की एक तय समय-सीमा के भीतर न्यायिक या कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच हो.
  • भर्ती और प्रमोशन के फैसलों में IQAC और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भूमिका का व्यापक ऑडिट किया जाए.
  • भर्ती के रिकॉर्ड, स्क्रीनिंग कमेटी की कार्यवाही, शॉर्टलिस्ट और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए.
  • यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करने और भर्ती प्रक्रियाओं में हेरफेर करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
  • जेएनयू यहां के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और देश के लोगों का है, न कि किसी ऐसे राजनीतिक नेटवर्क का जो सरकारी संस्थानों पर कब्ज़ा करना चाहता है.
  • हम शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, लोकतांत्रिक संगठनों और एकेडमिक समुदाय के सभी वर्गों से अपील करते हैं कि वे जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करें और पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और एकेडमिक उत्कृष्टता के सिद्धांतों को बहाल करें.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

JNU VC
PROF SHANTISHREE DHULIPUDI PANDIT
DEMAND SUSPENSION OF JNU VC
DEMAND SUSPENSION OF JNU VC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.