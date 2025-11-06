JNUSU Election Result 2025: अध्यक्ष सहित दो पदों पर वामपंथी गठबंधन आगे, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने बनाई बढ़त
जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट के बीच कड़ा मुकाबला है. रुझानों में लेफ्ट यूनिटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन पदों पर बढ़त बनाए हुए है.
Published : November 6, 2025 at 9:25 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 10:16 AM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों की मतगणना जारी है. आज सेंट्रल पैनल के नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव शामिल हैं. जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट यूनिटी के बीच कड़ा मुकाबला है. जैसे-जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ रही है, वामपंथी गठबंधन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. अब तक हुए 4340 मतों की गिनती में वाम गठबंधन बढ़त बनाये हुए है. वहीं, जनरल सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी राजेश्वर ने बढ़त बना रखी है.
अध्यक्ष पद पर वाम गठबंधन की बढ़त: अब तक के परिणामों के अनुसार, अध्यक्ष पद पर वामपंथी गठबंधन की उम्मीदवार अदिति मिश्रा 1375 मतों के साथ आगे चल रही हैं. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एबीवीपी के विकास पटेल 1192 मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. जबकि पीएसए की विजयालक्ष्मी को 915 वोट मिले हैं.
उपाध्यक्ष पद पर वामपंथी गठबंधन की मजबूत पकड़: उपाध्यक्ष पद पर भी वामपंथी गठबंधन की गोपीका ने अब तक 2146 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि एबीवीपी की तान्या 1437 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. एनएसयूआइ के शनावाज को 331 मत मिले हैं. इस पद पर वाम गठबंधन को निर्णायक बढ़त मिलती दिख रही है.
महासचिव पद पर एबीवीपी को बढ़त: महासचिव पद पर एबीवीपी के राजेश्वर कांत बढ़त बनाए हुए है. उन्हें अब तक 1496 वोट मिले हैं, जबकि वाम गठबंधन के उम्मीदवार सुनील को 1367 वोट मिले हैं. यह मुकाबला बेहद नजदीकी बना हुआ है. वहीं, बीएपीएसए के शुआइब को 592 और एआइएसएफ के गोपि को 196 मत मिले हैं.
संयुक्त सचिव पद पर वाम गठबंधन आगे: संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी पलड़ा भारी है. एबीवीपी के अनुज को 1494 वोट मिले हैं. वहीं, वाम गठबंधन की दानिश अली को 1447 मत मिले हैं,
