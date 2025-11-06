ETV Bharat / bharat

JNUSU Election Result 2025: अध्यक्ष सहित दो पदों पर वामपंथी गठबंधन आगे, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने बनाई बढ़त

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव का परिणाम ( ETV Bharat )