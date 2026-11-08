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JNU में महिला से दोस्ती को लेकर विवाद, छात्र ने साथी छात्र पर किया हमला, पीड़ित की आंख की गई रोशनी

JNU में महिला से दोस्ती को लेकर विवाद,हमले में छात्र की गई आंख ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के एक छात्र ने एक महिला छात्रा के साथ दोस्ती को लेकर अपने ही एक साथी छात्र पर चाकू (क्लीवर) से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई.

यह घटना 5 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे कैंपस के बराक हॉस्टल के कमरा नंबर 119 में हुई. शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान दूसरे वर्ष के भाषा के छात्र सौरभ के रूप में हुई है. उस पर गुरुवार को आरोपी अजय ने हमला किया. बताया जा रहा है कि अजय को सौरभ की एक महिला छात्रा के साथ दोस्ती से ऐतराज था. आरोप है कि अजय ने सौरभ पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके सिर, चेहरे, हाथ और आंख पर गंभीर चोटें आईं.