JNU में महिला से दोस्ती को लेकर विवाद, छात्र ने साथी छात्र पर किया हमला, पीड़ित की आंख की गई रोशनी
जेएनयू में खूनी संघर्ष,छात्र पर चापड़ से सिर-चेहरे पर वार, एक आंख की रोशनी गई, विवाद में तीनअन्य छात्र घायल
Published : November 8, 2026 at 1:12 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के एक छात्र ने एक महिला छात्रा के साथ दोस्ती को लेकर अपने ही एक साथी छात्र पर चाकू (क्लीवर) से हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई.
यह घटना 5 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे कैंपस के बराक हॉस्टल के कमरा नंबर 119 में हुई. शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित की पहचान दूसरे वर्ष के भाषा के छात्र सौरभ के रूप में हुई है. उस पर गुरुवार को आरोपी अजय ने हमला किया. बताया जा रहा है कि अजय को सौरभ की एक महिला छात्रा के साथ दोस्ती से ऐतराज था. आरोप है कि अजय ने सौरभ पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके सिर, चेहरे, हाथ और आंख पर गंभीर चोटें आईं.
घटना के बाद वहां खून के धब्बे फैल गए, चश्मदीदों ने बताया कि पहली मंजिल से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक खून के निशान देखे गए. इस घटना से छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के बीच दहशत फैल गई है. तुरंत घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि उसकी दाईं आंख की रोशनी चली गई है अधिकारियों ने बताया कि सौरभ की सर्जरी हुई और शनिवार शाम तक वह ट्रॉमा सेंटर में ही इलाज करा रहा था. अस्पताल के अनुसार, छात्र की दाईं आंख, नाक, चेहरे और कंधों पर गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही शरीर में कई जगह फ्रैक्चर भी हुए हैं.
पुलिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय से एमए कर रहे अजय को भी इस घटना में चोटें आईं. उन्होंने बताया कि इस झड़प में तीन अन्य छात्र भी घायल हुए, जिससे कुल घायल छात्रों की संख्या चार हो गई है. सौरभ की दोस्त एक छात्रा ने इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसकी शिकायत के आधार पर, वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की. पुलिस ने बताया कि शनिवार शाम तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है.
हिंसा के बाद, प्रॉक्टर कार्यालय ने एक आदेश जारी कर जानकारी दी है कि JNU अधिनियम, 1966 की धारा 32(1) और 32(3) के तहत चार छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित (rusticate) कर दिया गया है. प्रॉक्टोरियल जांच पूरी होने तक, इन छात्रों के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.
प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति परिसर में इन निष्कासित छात्रों को आश्रय देता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए उनके पास एक मजबूत संस्थागत तंत्र है और वे हिंसा के मामले में 'जीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाते हैं.
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