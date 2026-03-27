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QS World Ranking 2026: JNU का ग्लोबल जलवा बरकरार, डेवलपमेंट स्टडीज में हासिल की 26वीं रैंक

नई दिल्ली: देश की प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का परचम लहराया है. क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा जारी सब्जेक्ट रैंकिंग 2026 में जेएनयू ने "डेवलपमेंट स्टडीज" में दुनिया में 26वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल के 29वें स्थान से बेहतर है.

डेवलपमेंट स्टडीज में लगातार सुधार

जेएनयू का सबसे मजबूत प्रदर्शन "डेवलपमेंट स्टडीज" विषय में देखने को मिला, जहां विश्वविद्यालय ने लगातार तीसरे साल टॉप-50 में अपनी जगह बनाए रखी है. 2025 में 29वें स्थान पर रहने वाला यह विषय इस बार तीन पायदान ऊपर चढ़कर 26वें स्थान पर पहुंच गया है. यह उपलब्धि जेएनयू को वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र के अग्रणी संस्थानों में शामिल करती है.

कुल प्रदर्शन कई विषयों में मजबूत पकड़

QS रैंकिंग के लिए जेएनयू ने कुल 23 विषयों में प्रविष्टियां भेजी थीं। इनमें डेवलपमेंट स्टडीज विषय टॉप-50 में, तीन विषय पॉलीटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज और समाजशास्त्र टॉप-100 में और आठ विषय टॉप-200 में शामिल हैं.

कुछ विषयों में गिरावट भी दर्ज

कुल मिलाकर प्रदर्शन संतोषजनक रहा, लेकिन कुछ विषयों में गिरावट भी देखने को मिली. पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज 2026 में 95वीं रैंक, जबकि 2025 में 75वीं रैंक थी. आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज 2025 में 177वीं रैंक से गिरकर 2026 में 260वीं रैंक पर पहुंच गया. जबकि समाजशास्त्र में उछाल देखने को मिला. 2025 में 101-150 के बीच था तो वहीं 2026 में 86वां स्थान हासिल किया.