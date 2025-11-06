हमें छात्रों के विवेक पर भरोसा था.. जेएनयू नवनिर्वाचित अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने जीत के बाद बताई आगे की रणनीति
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव की मतगणना गुरुवार शाम को समाप्त हुई. इसके बाद ईटीवी भारत ने जेएनयू नवनिर्वाचित अध्यक्ष से बातचीत की. जानें उन्होंने क्या कहा..
Published : November 6, 2025 at 10:32 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (JNUSU) चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए. इस बार लेफ्ट ने चारों पदों पर क्लीन स्वीप करते हुए जीत का परचम लहराया. ईटीवी भारत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अदिति मिश्रा बातचीत कर उनकी आगे की रणनीति को जाना. इस दौरान उन्होंने कहा कि जेएनयू के अंदर प्रशासन की 'ऑप्रेसिव टेंडेंसीज' (दमनकारी प्रवृत्तियों) के खिलाफ छात्रसंघ जवाबदेही तय करेगा और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि सबसे पहले वह कुलपति से मुलाकात कर लाइब्रेरी में लगाए गए सर्वेलांस सिस्टम को लेकर जवाब मांगेंगी. पिछली यूनियन से वादा किया गया था कि बिना कमेटी बनाए ऐसा कोई सिस्टम नहीं लगाया जाएगा. अब हमें यह पता लगाना है कि क्या उस कमेटी का गठन हुआ भी या नहीं और अगर हुआ तो उसके सदस्य कौन हैं.
विश्वविद्यालय को इस दिशा में बनाना है मजबूत: अदिति मिश्रा ने आगे कहा, विश्वविद्यालय में साइंस के छात्रों को लैब और रिसर्च की सुविधाओं की भारी कमी झेलनी पड़ रही है. जेएनयू जैसी श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में आने वाले छात्र बेहतर रिसर्च और पढ़ाई की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत खराब है. कहीं पंखे गिर रहे हैं तो कहीं छत टूट जा रही है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता जेएनयू को 'डिग्निटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन' की दिशा में मजबूत बनाना है.
बेहतर माहौल बनाएंगे: चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी एबीवीपी प्रत्याशी विकास पटेल से मुकाबले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि यह आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, न कि व्यक्तियों की. जेएनयू की राजनीति की खूबसूरती यही है कि यहां विचारों की टक्कर होती है, व्यक्तिगत वैमनस्य की नहीं. हमें जेएनयू की छात्र समुदाय की समझ और विवेक पर भरोसा था. विश्वास था कि छात्र 'नफरत और हिंसा' की राजनीति को नकारेंगे. अदिति मिश्रा ने अंत में कहा, हम सब जेएनयू में एक बेहतर, सुरक्षित और समान अवसरों वाला माहौल बनाएंगे. जहां हर छात्र गरिमा और आजादी के साथ पढ़ सके.
यह भी पढ़ें-
जेएनयू छात्रसंघ चुनाव परिणाम 2025: चारों पदों पर लेफ्ट का कब्जा, छह साल बाद जेएनयू को मिली महिला अध्यक्ष
बिहार में 'बंपर' वोटिंग : NDA को महिला वोटरों से उम्मीद, एंटी इनकंबेंसी के भरोसे महागठबंधन