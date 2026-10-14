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JNU यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सांसद के आवास पर दिल्ली पुलिस ने चिपकाया नोटिस, ABVP ने की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

ABVP ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे कांग्रेस सांसद एवं पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. इस मामले की चल रही पुलिस जांच के तहत दिल्ली पुलिस ने JNU परिसर स्थित सांसद बिमोल अकोइजम के आवास के बाहर एक आधिकारिक नोटिस चस्पा किया है. यह कार्रवाई 11 छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों व दर्ज FIR के संदर्भ में की गई है.

वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और विभिन्न संगठनों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की JNU इकाई की ओर से बुधवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और मांग की कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए सांसद को तत्काल गिरफ्तार करे.