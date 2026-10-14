JNU यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सांसद के आवास पर दिल्ली पुलिस ने चिपकाया नोटिस, ABVP ने की तत्काल गिरफ्तारी की मांग
ABVP के प्रदर्शन के दौरान मयंक पांचाल ने कहा कि महिला सुरक्षा केवल नारों व चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 14, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे कांग्रेस सांसद एवं पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. इस मामले की चल रही पुलिस जांच के तहत दिल्ली पुलिस ने JNU परिसर स्थित सांसद बिमोल अकोइजम के आवास के बाहर एक आधिकारिक नोटिस चस्पा किया है. यह कार्रवाई 11 छात्राओं द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों व दर्ज FIR के संदर्भ में की गई है.
वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और विभिन्न संगठनों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की JNU इकाई की ओर से बुधवार को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया और मांग की कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए सांसद को तत्काल गिरफ्तार करे.
Delhi: Delhi Police put up a notice outside Congress MP and professor Bimol Akoijam's residence inside the Jawaharlal Nehru University(JNU) campus in connection with an alleged sexual harassment case involving 11 students. The notice was pasted on the professor’s house as part of the ongoing police investigation into the case.— IANS (@ians_india) October 14, 2026
महिला सुरक्षा पर दोहरा मापदंड
प्रदर्शन के दौरान अभाविप नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' जैसे नारों पर तीखे सवाल खड़े किए. ABVP का कहना है कि जब मामला खुद कांग्रेस के सांसद या पदाधिकारियों से जुड़ा होता है, तो पार्टी मौन धारण कर लेती है, जो उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है. मयंक पांचाल (अध्यक्ष, ABVP JNU इकाई) ने कहा कि महिला सुरक्षा केवल नारों व चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. JNU में छात्राओं की शिकायतों के आधार पर आंतरिक समिति की जांच के बाद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को प्रोफेसर पद से बर्खास्त किया जा चुका है और मामले में FIR भी दर्ज है. इसके बावजूद कांग्रेस का अपने सांसद के बचाव में चुप रहना उनकी मानसिकता को दर्शाता है. पुलिस बिना किसी राजनीतिक दबाव के इस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करे.
वहीं प्रवीण कुमार पीयूष (मंत्री, ABVP JNU इकाई) ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक पद, प्रभाव या संगठनात्मक पहुंच कानून के समक्ष जवाबदेही से बचने का आधार नहीं बन सकती है. छात्राओं की सुरक्षा, गरिमा व सम्मान किसी भी राजनीतिक दल की छवि से बड़ा प्रश्न है. ABVP मांग करती है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और न्याय प्रक्रिया को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के आगे बढ़ाया जाए.
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प्रमुख मांगें
तत्काल गिरफ्तारी: ABVP ने दिल्ली पुलिस से किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना आरोपी सांसद की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
सुरक्षित शैक्षणिक माहौल: शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं के लिए सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण बनाने तथा दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने की पुरजोर मांग की गई है.
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