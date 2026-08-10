JNU में ‘Fractured Communities’ बुक पर हुआ डिस्कशन, उमर खालिद की रिहाई के भी लगे नारे
अदिति ने कहा कि किताब का एक अहम पक्ष यह है कि इसमें अलग-अलग आदिवासी समुदायों को एक समान समूह मानकर नहीं देखा गया है.
Published : August 10, 2026 at 6:26 PM IST
नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में उमर खालिद की किताब Fractured Communities: Adivasi Histories and Politics of Power पर सोमवार को बुक डिस्कशन हुआ. कार्यक्रम की अनुमति को लेकर विवाद के बावजूद JNUSU ने चर्चा कराई. छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम में सभी पैनलिस्ट पहुंचे और बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ABVP से जुड़े छात्रों ने कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद चर्चा पूरी हुई. कार्यक्रम में उमर खालिद की रिहाई के भी नारे लगाए गए.
आदिवासी इतिहास और सत्ता की राजनीति पर केंद्रित है किताब
अदिति मिश्रा ने बताया कि Fractured Communities में मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समाज के इतिहास, राजनीति और सत्ता के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया गया है. उन्होंने कहा कि किताब आदिवासी समुदायों को लेकर बनी उस सामान्य धारणा को चुनौती देने की कोशिश करती है, जिसमें पूरे आदिवासी समाज को एक जैसा और केवल पिछड़े समुदाय के रूप में देखा जाता है. उन्होंने बताया कि किताब में यह समझने का प्रयास किया गया है कि आदिवासी समुदायों के बीच किस तरह की जटिल राजनीतिक प्रक्रियाएं रही हैं और राज्य के साथ उनका संबंध किस तरह विकसित हुआ.
सभी आदिवासी समुदायों का इतिहास एक जैसा नहीं
अदिति मिश्रा ने कहा कि किताब का एक अहम पक्ष यह है कि इसमें अलग-अलग आदिवासी समुदायों को एक समान समूह मानकर नहीं देखा गया है. अलग-अलग समुदायों के अपने राजनीतिक अनुभव, इतिहास और राज्य के साथ संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि किताब एक ‘एक जैसी’ और सीधी ऐतिहासिक कहानी के बजाय आदिवासी समाज के अलग-अलग अनुभवों और विविधताओं को सामने रखने की कोशिश करती है. इसमें परंपराओं और आधुनिक राज्य के बीच संबंधों पर भी चर्चा की गई है.
परंपराओं को बचाने में राज्य की भूमिका पर भी चर्चा
अदिति मिश्रा ने बताया कि किताब में यह भी देखा गया है कि कई परिस्थितियों में आधुनिक राज्य की संस्थाएं खुद पुरानी परंपराओं और व्यवस्थाओं को संरक्षित करने की कोशिश करती हैं. इस तरह किताब राज्य और आदिवासी समुदायों के बीच संबंधों को केवल टकराव के रूप में नहीं देखती, बल्कि उनके बीच बातचीत और परस्पर प्रभाव को भी समझने का प्रयास करती है. उन्होंने कहा कि किताब में इतिहास को एक रेखीय प्रक्रिया के बजाय कई स्तरों और अलग-अलग अनुभवों के साथ समझने की कोशिश की गई है.
पुराने विद्वानों के शोध से भी संवाद
अदिति मिश्रा ने बताया कि किताब में पहले के विद्वानों और उनके शोध के साथ भी संवाद किया गया है. इसमें उनके विचारों को स्वीकार करने के साथ-साथ उनकी आलोचनात्मक समीक्षा की गई है और अलग-अलग निष्कर्षों के आधार पर आगे की बहस को रखा गया है. उन्होंने कहा कि इस वजह से किताब केवल आदिवासी समाज का इतिहास बताने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इतिहास लिखने के तरीकों और अलग-अलग शोधकर्ताओं के नजरिए पर भी चर्चा करती है.
उमर खालिद के नाम से भी है आपत्ति
कार्यक्रम के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर अदिति मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों को उमर खालिद के नाम से ही आपत्ति है. उन्होंने कहा कि उमर खालिद के मामले में अभी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और उन्हें लंबे समय से जेल में रखा गया है. अदिति मिश्रा ने कहा कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और अदालत में आरोप साबित होना अलग-अलग बातें हैं. विश्वविद्यालय में किसी लेखक की किताब पर चर्चा को केवल लेखक की राजनीतिक पहचान के आधार पर रोकना उचित नहीं है.
किताब कई सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती है
अदिति मिश्रा ने दावा किया कि किताब आदिवासी समाज के साथ-साथ मुस्लिम, दलित और महिलाओं को लेकर बनी कई सामाजिक धारणाओं पर भी सवाल उठाती है. उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम शोधकर्ता द्वारा झारखंड के आदिवासी समाज और उसकी राजनीति पर अध्ययन करना भी उन तय धारणाओं को चुनौती देता है, जिनमें अलग-अलग समुदायों को एक निश्चित छवि में देखने की कोशिश की जाती है.
कार्यक्रम में विरोध और नारेबाजी का आरोप
अदिति मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान ABVP से जुड़े छात्र वहां पहुंचे और चर्चा को बाधित करने की कोशिश की. JNUSU के मुताबिक, कुछ छात्रों ने नारेबाजी की और पैनलिस्टों के साथ दुर्व्यवहार किया. कार्यक्रम के दौरान ‘आतंकवाद मुर्दाबाद’ और ‘कॉमरेड मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अदिति मिश्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि “पता नहीं, हो सकता है गोडसे के लिए लगा रहे हों.”
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