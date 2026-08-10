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JNU में ‘Fractured Communities’ बुक पर हुआ डिस्कशन, उमर खालिद की रिहाई के भी लगे नारे

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में उमर खालिद की किताब Fractured Communities: Adivasi Histories and Politics of Power पर सोमवार को बुक डिस्कशन हुआ. कार्यक्रम की अनुमति को लेकर विवाद के बावजूद JNUSU ने चर्चा कराई. छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम में सभी पैनलिस्ट पहुंचे और बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि ABVP से जुड़े छात्रों ने कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद चर्चा पूरी हुई. कार्यक्रम में उमर खालिद की रिहाई के भी नारे लगाए गए.

आदिवासी इतिहास और सत्ता की राजनीति पर केंद्रित है किताब

अदिति मिश्रा ने बताया कि Fractured Communities में मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समाज के इतिहास, राजनीति और सत्ता के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया गया है. उन्होंने कहा कि किताब आदिवासी समुदायों को लेकर बनी उस सामान्य धारणा को चुनौती देने की कोशिश करती है, जिसमें पूरे आदिवासी समाज को एक जैसा और केवल पिछड़े समुदाय के रूप में देखा जाता है. उन्होंने बताया कि किताब में यह समझने का प्रयास किया गया है कि आदिवासी समुदायों के बीच किस तरह की जटिल राजनीतिक प्रक्रियाएं रही हैं और राज्य के साथ उनका संबंध किस तरह विकसित हुआ.

JNU में बुक डिस्कशन कार्यक्रम (ETV Bharat)

सभी आदिवासी समुदायों का इतिहास एक जैसा नहीं

अदिति मिश्रा ने कहा कि किताब का एक अहम पक्ष यह है कि इसमें अलग-अलग आदिवासी समुदायों को एक समान समूह मानकर नहीं देखा गया है. अलग-अलग समुदायों के अपने राजनीतिक अनुभव, इतिहास और राज्य के साथ संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि किताब एक ‘एक जैसी’ और सीधी ऐतिहासिक कहानी के बजाय आदिवासी समाज के अलग-अलग अनुभवों और विविधताओं को सामने रखने की कोशिश करती है. इसमें परंपराओं और आधुनिक राज्य के बीच संबंधों पर भी चर्चा की गई है.

परंपराओं को बचाने में राज्य की भूमिका पर भी चर्चा

अदिति मिश्रा ने बताया कि किताब में यह भी देखा गया है कि कई परिस्थितियों में आधुनिक राज्य की संस्थाएं खुद पुरानी परंपराओं और व्यवस्थाओं को संरक्षित करने की कोशिश करती हैं. इस तरह किताब राज्य और आदिवासी समुदायों के बीच संबंधों को केवल टकराव के रूप में नहीं देखती, बल्कि उनके बीच बातचीत और परस्पर प्रभाव को भी समझने का प्रयास करती है. उन्होंने कहा कि किताब में इतिहास को एक रेखीय प्रक्रिया के बजाय कई स्तरों और अलग-अलग अनुभवों के साथ समझने की कोशिश की गई है.