झारखंड महागठबंधन में बढ़ी खटास, क्या बिहार चुनाव के बाद गठबंधन से अलग हो जाएगा जेएमएम?

रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के अंदर पड़ी दरार का सीधा असर झारखंड में आनेवाले समय में पड़ने की संभावना है. बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटें नहीं मिलने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार के बाद झारखंड में भी महागठबंधन से अलग होने की तैयारी में है.जेएमएम नेताओं के आ रहे बयान से इस बात का संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. जानकारों का मानना है कि सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद के अंदर बढ़ रही दरार बिहार चुनाव के बाद अंतिम मुकाम पर पहुंचेगा.

राजद और कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप

इन सबके बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है. जिस तरह से बिहार में बर्ताव हुआ और हमारे सीनियर लीडर ने जिस तरह से कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ और हमें उस लायक नहीं समझा गया. ऐसे में झारखंड में गठबंधन की सरकार के औचित्य पर सवाल उठेगा और निश्चित रुप से इसकी समीक्षा होगी.उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गठबंधन में एक गांठ जरूर पड़ गया है.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे और भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने दरियादिली दिखाई और राजद कोटे से एक विधायक को मंत्री बनाया, लेकिन हमारे साथ इस तरह के बर्ताव से तकलीफ हुई है और यह किस हद तक जाएगा, यह कहना मुश्किल है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्टार प्रचारक के रूप में बिहार जाने की चर्चा पर विराम लगाते हुए मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है.

हेमंत पहले राजद-कांग्रेस से हों दूर-दीनदयाल