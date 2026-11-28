ETV Bharat / bharat

परिसीमन बिल पर पशोपेश में JMM, CM हेमंत सोरेन ने सांसदों संग की बड़ी बैठक, महुआ माजी और नलिन सोरेन ने दिया बड़ा बयान

सरफराज अहमद, महुआ माजी और नलिन सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: संसद में पेश होने वाले संभावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के सांसदों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक समाप्त होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि झामुमो इस विधेयक पर फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की नीति अपना रहा है और बिना गहन अध्ययन के समर्थन या विरोध पर कोई जल्दबाजी नहीं करेगा.

विधेयक की कॉपी मिलने के बाद गहन अध्ययन करेगा झामुमो- महुआ माजी