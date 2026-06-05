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झारखंड में सत्ता समीकरण के बदलाव की आहट! राज्यसभा चुनाव में झामुमो के रुख से उठे कई सवाल

राज्यसभा चुनाव में झामुमो के रुख से प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हलचल मच गयी है. रांची से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

JMM decision over Rajya Sabha election creates political stir in Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 5, 2026 at 9:48 PM IST

6 Min Read
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रांचीः झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव ने सत्ता के समीकरण को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है. इसकी वजह है झामुमो का एक बड़ा फैसला.

दरअसल, झामुमो ने साफ कर दिया है कि वह राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा. जबकि, झामुमो के पास दूसरी सीट पर जीत का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक सीट पर जीत के लिए पहली प्राथमिकता के 28 वोटों की जरूरत है.

झामुमो के पास कुल 34 विधायक हैं. उस लिहाज से एक सीट पर जीत तय है लेकिन दूसरी सीट के प्रत्याशी को पहली प्राथमिकता के सिर्फ 6 वोट ही बचेंगे. लिहाजा, झामुमो के रुख ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि झामुमो ने किस बिना पर दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी देने की घोषणा की है.

सीएम आवास पर बैठक के बाद बदल गई तस्वीर

दरअसल, कांग्रेस ने सबसे पहले 4 जून को राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार रहे और वर्तमान में एआईसीसी (AICC) के केंद्रीय सचिव प्रणव झा को प्रत्याशी घोषित किया. उनकी जीत को लेकर कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में 5 जून को पुराने विधानसभा सभागार में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी हुई.

इसी बीच, झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई. इस बैठक तक सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सीएम आवास से बाहर निकलते ही झामुमो नेता व मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद और विधायक वैद्यनाथ राम ने मीडिया के सामने यह कहकर इस चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया कि झामुमो ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की पेशकश मुख्यमंत्री के सामने कर दी है और आखिरी निर्णय भी मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है. दिलचस्प बात यह है कि झामुमो नेताओं ने यह भी कहा कि दूसरी सीट पर भाजपा को रोकने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने से पहले झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए थी.

झामुमो का रुख स्पष्ट होते ही कांग्रेस ने बदला स्टैंड

झामुमो के इस फैसले का असर कांग्रेस की पुरानी विधानसभा में चल रही बैठक पर दिखा. दरअसल, बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को लेकर मिलने जाने वाला था. लेकिन इससे पहले झामुमो का रुख उजागर होने के बाद कांग्रेस ने सीएम आवास नहीं जाने का फैसला ले लिया. इसकी जगह कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला ली ताकि आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सके. यहीं से कई सवाल खड़े हो गये हैं. सबसे पड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में राजनीति का समीकरण बदलने वाला है.

झामुमो के रुख से भाजपा की एक सीट पर जीत तय

वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का साफ कहना कि अगर झामुमो दोनों सीटों पर प्रत्याशी देगा तो भाजपा को एज मिल जाएगा. पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम बाहरी को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे. लेकिन प्रणव झा तो बिहार और दिल्ली के रहने वाले हैं. लिहाजा, कांग्रेस का निर्णय पचने वाला नहीं है. जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग हैं उनको भी नहीं पचेगा. कांग्रेस को पहले झामुमो से बात करना चाहिए था. दरअसल, कांग्रेस अपनी आदतों से मजबूर है.

कांग्रेस अब अपमान सहकर सत्ता में रहना चाहेगी या नहीं

वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र ने कहा कि अब तो कांग्रेस को तय करना होगा कि अपमानित होकर सत्ता में रहना है या नहीं. क्योंकि झामुमो ने साफ कर दिया है कि वह अब दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा. रही बात सत्ता के समीकरण की, तो यह सब 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर निर्भर करेगा. कांग्रेस स्टालिन के पीठ में छुरा घोंप चुकी है और आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बनाने की बात कह दी है.

बैजनाथ मिश्र आगे कहते हैं की तृणमूल कांग्रेस तो खुद बिखराव की स्थिति में है, इस वजह से ममता बनर्जी टूटी हुई हैं. अब राजद पर दबाव बढ़ेगा कि वह कांग्रेस के साथ रहे या झामुमो के साथ. अगर राजद, झामुमो के पाले में चला जाता है, तो इंडिया गठबंधन में बचेगा ही क्या? साफ है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस से दूरी बनाना चाह रहे हैं. क्षेत्रीय दलों में यह धारणा बन रही है कि कांग्रेस मजबूत होगी, तो सबसे पहले उन्हें ही निगलेगी.

अगर सच में झामुमो दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े करता है, तो एक सीट झामुमो के खाते में जाएगी और दूसरी भाजपा के पास; वैसे झामुमो का दावा सिर्फ एक ही सीट पर बनता है. अब देखना यह है कि कांग्रेस अपमान सहकर सत्ता में बने रहना चाहती है या नहीं. झामुमो ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है की अगर सत्ता में रहना है, तो हमारी शर्तों पर रहना होगा

क्या है सीटों का अंकगणित

झारखंड विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 81 है. इसमें सत्ताधारी झामुमो के पास 34, कांग्रेस के पास 16, राजद के पास 04 और भाकपा माले के पास 02 विधायक हैं. वहीं विपक्ष में भाजपा के विधायकों की संख्या 21 है. इसके अलावा एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के पास 01, जदयू का 01 और आजसू का 01 विधायक है. वहीं निर्दलीय के तौर पर जेएलकेएम के जयराम महतो इकलौते विधायक हैं.

राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए पहली प्राथमिकता के 28 वोट की जरुरत है. इस लिहाज से झामुमो की एक सीट पर जीत तय है लेकिन कांग्रेस अब मझधार में है. वह झामुमो, राजद और भाकपा माले के सहयोग के बिना नहीं जीत सकती है. क्योंकि कांग्रेस को अपने 16 वोट के अलावा अतिरिक्त 12 वोट की जरुरत पड़ेगी.

लिहाजा, वोट में बिखराव का सीधा फायदा भाजपा के प्रत्याशी को मिल सकती है क्योंकि भाजपा समर्थिक एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं. भाजपा को सिर्फ 04 वोट की जरुरत है.

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