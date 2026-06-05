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झारखंड में सत्ता समीकरण के बदलाव की आहट! राज्यसभा चुनाव में झामुमो के रुख से उठे कई सवाल

रांचीः झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव ने सत्ता के समीकरण को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है. इसकी वजह है झामुमो का एक बड़ा फैसला.

दरअसल, झामुमो ने साफ कर दिया है कि वह राज्यसभा की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा. जबकि, झामुमो के पास दूसरी सीट पर जीत का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक सीट पर जीत के लिए पहली प्राथमिकता के 28 वोटों की जरूरत है.

झामुमो के पास कुल 34 विधायक हैं. उस लिहाज से एक सीट पर जीत तय है लेकिन दूसरी सीट के प्रत्याशी को पहली प्राथमिकता के सिर्फ 6 वोट ही बचेंगे. लिहाजा, झामुमो के रुख ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है. सवाल उठ रहे हैं कि झामुमो ने किस बिना पर दूसरी सीट के लिए प्रत्याशी देने की घोषणा की है.

सीएम आवास पर बैठक के बाद बदल गई तस्वीर

दरअसल, कांग्रेस ने सबसे पहले 4 जून को राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार रहे और वर्तमान में एआईसीसी (AICC) के केंद्रीय सचिव प्रणव झा को प्रत्याशी घोषित किया. उनकी जीत को लेकर कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में 5 जून को पुराने विधानसभा सभागार में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी हुई.

इसी बीच, झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई. इस बैठक तक सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सीएम आवास से बाहर निकलते ही झामुमो नेता व मंत्री हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद और विधायक वैद्यनाथ राम ने मीडिया के सामने यह कहकर इस चुनाव को एक नया मोड़ दे दिया कि झामुमो ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने की पेशकश मुख्यमंत्री के सामने कर दी है और आखिरी निर्णय भी मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया है. दिलचस्प बात यह है कि झामुमो नेताओं ने यह भी कहा कि दूसरी सीट पर भाजपा को रोकने के लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने से पहले झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए थी.

झामुमो का रुख स्पष्ट होते ही कांग्रेस ने बदला स्टैंड

झामुमो के इस फैसले का असर कांग्रेस की पुरानी विधानसभा में चल रही बैठक पर दिखा. दरअसल, बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को लेकर मिलने जाने वाला था. लेकिन इससे पहले झामुमो का रुख उजागर होने के बाद कांग्रेस ने सीएम आवास नहीं जाने का फैसला ले लिया. इसकी जगह कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला ली ताकि आगे की रणनीति पर फैसला लिया जा सके. यहीं से कई सवाल खड़े हो गये हैं. सबसे पड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में राजनीति का समीकरण बदलने वाला है.

झामुमो के रुख से भाजपा की एक सीट पर जीत तय

वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का साफ कहना कि अगर झामुमो दोनों सीटों पर प्रत्याशी देगा तो भाजपा को एज मिल जाएगा. पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम बाहरी को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे. लेकिन प्रणव झा तो बिहार और दिल्ली के रहने वाले हैं. लिहाजा, कांग्रेस का निर्णय पचने वाला नहीं है. जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग हैं उनको भी नहीं पचेगा. कांग्रेस को पहले झामुमो से बात करना चाहिए था. दरअसल, कांग्रेस अपनी आदतों से मजबूर है.

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