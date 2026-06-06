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झामुमो ने राज्यसभा के लिए बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार

झामुमो ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. पार्टी ने बैद्यनाथ राम पर भरोसा जताया है.

RAJYA SABHA ELECTION
बैद्यनाथ राम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 6, 2026 at 1:54 PM IST

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रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्यसभा चुनाव के लिए बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. झामुमो के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि बैद्यनाथ राम पार्टी के मजबूत और समर्पित कार्यकर्ता हैं और आदिवासी और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है.

बैद्यनाथ राम को बनाया उम्मीदवार

संवाददाता सम्मेलन में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच विचार-विमर्श के बाद झामुमो ने बैद्यनाथ राम के नाम पर सहमति जताई है. पार्टी का मानना है कि बैद्यनाथ राम झामुमो की विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं. वे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए नेता हैं और जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाते रहे हैं.

भट्टाचार्य ने महागठबंधन के अन्य दलों कांग्रेस और राजद से भी समर्थन की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन अंतिम फैसला सभी के हित में लिया गया है.

बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लंबे समय से सक्रिय नेता रहे हैं. वे कई बार पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है. खासकर संथाल परगना क्षेत्र में उनकी पकड़ मानी जाती है.

झामुमो सूत्रों के अनुसार, बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी से पार्टी आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है. राज्यसभा चुनाव में कुल 81 विधायक मतदाता हैं और महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भाजपा की चुनौती को देखते हुए पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार पर दांव खेला है.

इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. भाजपा पहले ही एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने और जीत का दावा कर चुकी है. ऐसे में बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है. इसके पहले सभी विधायकों की एकजुटता सुनिश्चित की जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खटास की खबरें सामने आ रही थीं.

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