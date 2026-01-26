ETV Bharat / bharat

दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग, झामुमो ने पद्म भूषण अवॉर्ड को बताया गुरुजी के संघर्षों को कम आंकने की कोशिश

रांची: भारत सरकार ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण से सम्मानित किया है. हालांकि, स्वर्गीय शिबू सोरेन की पार्टी झामुमो भारत सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है. पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद, शिबू सोरेन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा, "हमने सबने मिलकर मांग की थी कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार के उन्हें पद्म भूषण देने के फैसले से राज्य के लोगों और हममें निराशा की भावना है. हमें लगता है कि गुरुजी के लंबे संघर्ष और बलिदान को कम आंका गया है."

दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग (Etv Bharat)

विनोद पांडे ने आगे कहा, "हमें आज भी गुरुजी का संघर्ष याद है. आज भी गुरुजी और उनका संघर्ष लोगों के दिलों और दिमाग में बसा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे हम उन्हें उनके जीवित रहते जानते थे. हम उन्हें आज भी याद करते हैं. इसलिए, हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार पूरे राज्य और देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे."

दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा और कई अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने उठाई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव, सीपीआई नेता अजय सिंह और झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के पुष्कर महतो ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को "पद्म भूषण" देना उनके संघर्ष को कम करने की कोशिश है. गुरुजी यहां के लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए, राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, केंद्र सरकार गुरुजी को "भारत रत्न" देने की घोषणा करे.