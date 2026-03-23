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असम विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कसी कमर, 21 सीटों पर पार्टी ने उतारे प्रत्याशी

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है.

JMM CANDIDATE LIST RELEASED
उम्मीदवार को सिंबल सौंपते जेएमएम नेता चमरा लिंडा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 4:38 PM IST

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रांची: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए जेएमएम की वार्ता विफल हो गई. जिसके बाद जेएमएम ने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है. नामांकन करने के अंतिम दिन 23 मार्च को झामुमो ने असम की 21 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा सुबह ही कर दी थी. जिसके बाद झामुमो ने विधानसभा वार उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं.

असम विधानसभा चुनाव के लिए घोषित जेएमएम के 21 उम्मीदवारों की सूची

क्रम संख्याक्षेत्र संख्याविधानसभाउम्मीदवार
1.47मजबातप्रीति रेखा बरला
2.70बिस्वनाथतेहारू गौर
3.106खुमताईअमित नाग
4.87चाबुआभुबेन मुरारी
5.01गोसाईगांवफेड्रिक्सन हांसदा
6.93सोनारीबलदेव तेली
7.90डुलियाजनपीटर मींज
8.74रोंगोनाडीपाबन सौताल
9.84डिगबोर्डभरत नायक
10.45भेरगांवप्रभात दास पनिका
11.91तिंगखोंगमहाबीर बास्के
12.66बरछल्लाअब्दुल माजन
13.68रंगापारामैथ्यू टोपनो
14.83मार्गेरिटाजेनरल मिंज
15.92नाहरकटियासंजय बाघ
16.85मकुममुन्ना कर्मकार
17.82डूमडुमारत्नाकर टाटी
18.107सरूपथारसाहिल मुंडा
19.102तिताबोरसोनिया
20.108बोकाजन (एसटी)प्रतापचिंग रांगफार
21.89खोवांगप्रभाकर दास

गुवाहाटी में मौजूद झामुमो के केंद्रीय महासचिव (संगठन) विनोद पांडेय ने इसकी जानकारी फोन पर ईटीवी भारत को दी. उन्होंने कहा कि झामुमो इस बार पूरी गंभीरता से असम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है. वहीं, रांची में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात नहीं बनने पर कहा कि पार्टी के लिए मान-सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है.

jmm candidate list released
असम चुनाव के लिए जारी जेएमएम के उम्मीदवारों की सूची (ईटीवी भारत)

जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने जारी की लिस्ट
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव (संगठन) विनोद पांडेय द्वारा सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है. जारी लिस्ट को लेकर जेएमएम केंद्रीय महासचिव ने कहा कि हम पहले भी असम में इक्का दुक्का स्थान पर चुनाव लड़ते रहे हैं. लेकिन इस बार फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने और असम के लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कृतसंकल्पित होकर चुनाव लड़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-झामुमो के बीच सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, 21 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा JMM

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