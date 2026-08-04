JPSC छात्रों का आंदोलन: सियासत के बीच प्रोटेस्ट जारी, जानिए CBI जांच क्यों नहीं कराना चाह रही है सरकार
रांची में छात्रों के आंदोलन को लेकर झामुमो स्टूडेंट्स के साथ होने का दावा कर रही है. वहीं कांग्रेस भी उन्हें सपोर्ट कर रही है.
Published : August 4, 2026 at 8:23 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है. JPSC एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं. उनके द्वारा सीआईडी जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करके सीबीआई जांच की मांग की जा रही है. इन सबके बीच राज्य सरकार CID रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है.
बुधवार को मुख्यमंत्री से मिलेगा कांग्रेस का शिष्टमंडल
वहीं कांग्रेस ने सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद विरोध कर रहे स्टूडेंट्स को ना केवल सपोर्ट किया है बल्कि इस मामले में बुधवार को कांग्रेस प्रभारी के राजू के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलने वाला है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार CBI जांच से क्यों बच रही है और PT एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करने में क्यों देरी कर रही है? इस मसले पर हालांकि पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि सीआईडी रिपोर्ट के बाद सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी.
JPSC मुद्दे पर जमकर हो रही है सियासत
जेपीएससी मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस-जेएमएम के बीच एक तरफ समन्वय का अभाव दिख रहा है दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी हो रही है. अपनी ही सरकार के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन देकर यह जता दिया है हालांकि कांग्रेस के इस रुख से जेएमएम के नजरिए में भी थोड़ी नरमी आती दिख रही है.
छात्रों के समर्थन में है झामुमो: मनोज पांडे
जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे की मानें तो आंदोलन कर रहे छात्र के साथ उनकी पार्टी है और जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेगी, जो छात्रों के हित में होगा.
छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस की होगी हाईलेवल बैठक
इधर, कांग्रेस मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव कहते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रभारी के राजू बुधवार को रांची आयेंगे और एक हाईलेवल मीटिंग पार्टी नेताओं की हुई है. पार्टी छात्रों के साथ है और घबराने की जरूरत नहीं है. सीआईडी जांच भी अपने तरीके से हो रहा है और अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.
छात्रों से वार्ता करेगा मंत्रियों का शिष्टमंडल
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छात्र दो ही मांग कर रहे हैं सीआईडी के बदले सीबीआई जांच और पीटी परीक्षा रद्द हो. सरकार के अंदरखाने में 'पीटी परीक्षा' रद्द करने की बात आ रही है, इससे पहले मंत्रियों का एक शिष्टमंडल आंदोलनरत छात्रों से सरकार की ओर से वार्ता करेगा. इसकी घोषणा बुधवार को मुख्यमंत्री से कांग्रेस शिष्टमंडल के मुलाकात के बाद होने की संभावना है.
राज्य सरकार को हाईकोर्ट के जवाब का इंतजार
दरअसल, सीबीआई जांच के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की सरकार प्रतिक्षा कर रही है. इससे पहले यदि पीटी परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो चल रहा आंदोलन में नरमी आने की उम्मीद सरकार को है और जेपीएससी-जेएसएससी के दूसरी परीक्षा की सीबीआई जांच की अनुशंसा न्यायालय आदेश तक टालने की कोशिश की जा रही है.
फिलहाल यह मुद्दा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में छाया हुआ है और आगे मानसून सत्र है. जाहिर तौर पर फिलहाल यह थमने वाला नहीं दिख रहा है. जब तक कि सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला नही ले लेती.
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