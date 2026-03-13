कृषि मंत्री को बैठाकर रिक्शा चलाते हुए विधानसभा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सत्ताधारी दलों का प्रदर्शन
एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर झारखंड के सत्ताधारी दलों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया.
Published : March 13, 2026 at 1:58 PM IST
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
रांची: ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध के बाद से देश और राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत का विरोध देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में आज शुक्रवार को सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के विधायक-मंत्रियों ने झारखंड विधानसभा के पोर्टिको में जोरदार प्रदर्शन किया.
इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी रिक्शा चलाकर विधानसभा पहुंचे. उनके रिक्शे पर राजय की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सवार नजर आईं. राज्य में LPG की बढ़ती किल्लत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए. सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश और राज्य की जनता भुगत रही है.
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि आज LPG की कमी की वजह से जहां आम लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है. होटल, रेस्त्रां के साथ साथ विद्यार्थियों के हॉस्टल तक मे खाना नहीं बन रहा है.
सत्ता पक्ष का प्रदर्शन "ढोंग"- नीरा यादव
झारखंड सरकार के मंत्रियों और विधायकों के LPG सिलेंडर को लेकर आज विधानसभा के पोर्टिको में हुए प्रदर्शन को ढोंग करार दिया. उन्होंने एकसुर में कहा कि राज्य में कहीं भी LPG की कोई कमी नहीं है, ये सब जो आज यहां प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब बहुत बड़े ठग है. हम राज्य की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है.
हरदीप पूरी ने देशवासियों को गुमराह किया- शिल्पी नेहा तिर्की
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम हरदीप पुरी ने पूरे देश को गुमराह किया है. पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और देश की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पीएम मोदी को ट्रंप का परमिशन चाहिए. इसका विरोध करते हुए हम रिक्शा से आये हैं. मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि देश भयानक स्थिति से गुजर रही है, पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की किल्लत है. मुझे LPG ब्लैक में लेना पड़ रहा है.
वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि देश की सरकार के कुप्रबंधन के चलते एलपीजी की किल्लत हो गयी है. मंदिरों में भगवान का भोग नहीं बन रहा है और खुद को हिंदूवादी कहने वाले लोग चुप हैं. वहीं राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आयी है तब से देश परेशानियों से जूझ रहा है.
