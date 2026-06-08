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राज्यसभा चुनाव: झामुमो के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने भरा नामांकन पर्चा, जीत का किया दावा

झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है.

Rajya Sabha elections in Jharkhand
नामांकन दाखिल करते प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और प्रणव झा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 2:42 PM IST

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रांची: झारखंड में दो सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए आज तीन उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया. इंडिया गठबंधन की तरफ से बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर परिमल नाथवानी ने भी अपना नामांकन भरा. एनडीए ने परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दिया है.

इन तीन नॉमिनेशन ने झारखंड राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, जिससे 18 जून को वोटिंग की संभावना बढ़ गई है. जमा किए गए नामांकन पत्र की स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद मतदान सुनिश्चित होगी.

नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और प्रणव झा (Etv Bharat)

नामांकन के आखिरी दिन, इंडिया अलायंस की तरफ से झामुमो के बैद्यनाथ राम ने और प्रणव झा ने कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया. राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में, उम्मीदवारों ने एक के बाद एक अपना नामांकन दाखिल किया.

झामुमो के बैद्यनाथ राम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस, माले और राजद के नेताओं की मौजूदगी में सबसे पहले अपना नॉमिनेशन फाइल किया. नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बैद्यनाथ राम ने दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने दो सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें 10-10 विधायक प्रस्तावक बने.

Rajya Sabha elections in Jharkhand
नामांकन दाखिल करते बैद्यनाथ राम (Etv Bharat)

कांग्रेस के प्रणव झा ने भरा नामांकन

राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की ओर से दूसरा प्रत्याशी दिया गया है. कांग्रेस नेता प्रणव झा ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया. प्रणव झा द्वारा दो सेटों में 19 प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया गया. नामांकन कक्ष में प्रणव झा के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावे माले और राजद के नेता मौजूद थे.

इस मौके पर प्रणव झा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि न सिर्फ उन्हें बल्कि गठबंधन के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सभी सहयोगी पार्टियों के 56 विधायक भी आश्वस्त हैं. उन्होंने इस चुनाव में हॉर्स-ट्रेडिंग की आशंका जताई और भाजपा की कड़ी आलोचना की.

Rajya Sabha elections in Jharkhand
नामांकन दाखिल करते प्रणव झा (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि भाजपा ने भगवान बिरसा की इस धरती पर आदिवासियों की अस्मिता को धन से चुनौती देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लोग भाजपा के बड़े नेताओं को आईना दिखाएंगे कि वे धन बल के आगे बिकने वाले नहीं हैं."

नॉमिनेशन के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के साथ-साथ पार्टी के कई दूसरे नेता, विधायक और मंत्री मौजूद रहे.

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Last Updated : June 8, 2026 at 2:42 PM IST

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