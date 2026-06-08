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राज्यसभा चुनाव: झामुमो के बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने भरा नामांकन पर्चा, जीत का किया दावा

नामांकन दाखिल करते प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ( Etv Bharat )