घाटशिला की जंगः नामांकन के साथ बयानबाजी तेज, जेएमएम ने पिछले चुनाव से दोगुने वोट से जीत का किया दावा

बता दें कि इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है. इसके लिए 21 अक्टूबर तक पर्चा भरा जाएगा. 22 अक्टूबर को स्क्रूटनी के बाद 24 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित है.

वहीं प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन ने नामांकन दाखिल किया. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू प्रमुख सुदेश महतो के अलावा चंपई सोरेन भी मौजूद रहे.

अब तक मात्र एक नामांकन दाखिल होने के बाद आज 17 अक्टूबर को इस सीट पर नामांकन में तेजी दिखी. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ने नोमिनेशन पर्चा भरा.

रांचीः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे नामांकन के साथ बयानबाजी तेज होता जा रहा है. 21 अक्टूबर तक इस सीट पर नामांकन होने हैं इस तरह से देखें तो रविवार और सोमवार को दीपावली की छुट्टी की वजह से शनिवार और मंगलवार यानी अब दो दिन ही नोमिनेशन के लिए समय बचा है.

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए दावों का दौर शुरू हो गया है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनाव से दोगुने मार्जिन से जीत का दावा करते हुए कहा है कि कोई मुकाबला ही नहीं है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इस चुनाव में चंपई सोरेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि जब तक चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे वह कोल्हान टाइगर थे. जब से वह भाजपा में चले गए हैं बिल्ली बनकर रह गए हैं ऐसे में उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है. इधर सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी जेएमएम प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को जानती है.

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर झामुमो, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बयान (ETV Bharat)

पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो पार्टी दो-दो मुख्यमंत्री सहित 40 स्टार प्रचारकों को इस चुनाव मैदान में उतारा है उसी से प्रमाणित हो गया है कि भाजपा किस तरह से विचलित है. सत्तारूढ़ दल जेएमएम-कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव जीतने की उम्मीद जताई है.

पार्टी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य में जिस तरह से गिरती कानून व्यवस्था है और सरकार के कामकाज से जनता त्रस्त है. जाहिर तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए घाटशिला की जनता के मन में भी इस सरकार के प्रति आक्रोश है और यह आक्रोश वोट के रूप में दिखेगा.

उन्होंने चंपई सोरेन पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई रहे तो वह टाइगर हो और भाजपा में रहे तो बिल्ली यह बेहद ही हास्यास्पद बात है. इस तरह से किसी का चरित्र हनन करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन में अभी भी वही तेज है और पूरे जोश खरोश के साथ वह अपने पुत्र के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं.

बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में नामांकन समाप्त होते ही चुनाव प्रचार में तेजी आएगी.

