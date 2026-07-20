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वंदे मातरम संशोधन बिल को लेकर JMM ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा- जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की है कोशिश

वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को लेकर झामुमो ने केंद्र सरकार पर जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है.

Vande Mataram Amendment Bill
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 4:10 PM IST

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रांची: संसद के मानसून सत्र में केंद्र की NDA सरकार ‘वंदे मातरम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करने जा रही है. इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ के समान कानूनी सुरक्षा और दर्जा प्रदान करना है.

झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने इस विधेयक को केंद्र सरकार की ‘ध्यान भटकाने की कोशिश’ बताया है. साथ ही केंद्र सरकार को देश की ज्वलंत और जनसरोकार के मुद्दे और हर मोर्चे पर फेल बताया.

JMM ने केंद्र सरकार पर हमला बोला (Etv Bharat)

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, “अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं. सनातनियों में केंद्र की सरकार, आरएसएस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर एक स्वाभाविक गुस्सा है. महंगाई चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार के प्रति जनता में गुस्सा बढ़ रहा है. ऐसे में छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर ‘वंदे मातरम’ विधेयक लाकर सरकार मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है. यह जुमलेबाजों की सरकार है, जो बार-बार नए जुमलों के जरिए जनसरोकार के मुद्दों से ध्यान हटाती है.”

मनोज पांडेय ने यह भी स्पष्ट किया कि देशवासियों को न तो राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ से कोई दिक्कत है और न ही ‘वंदे मातरम’ से.

दरअसल, वंदे मातरम बिल, 2026 एक प्रस्तावित कानून है जिसका मकसद यह पक्का करना है कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के बराबर कानूनी सुरक्षा और दर्जा मिले. यह विधेयक ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ में संशोधन करता है.

अगर यह कानून बन जाता है तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के गायन में बाधा डालता है, इसका अपमान करता है या गाने से रोकता है, तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा. ऐसे अपराध पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान रखा गया है. वर्तमान में राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ को जो कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, वही सुरक्षा अब ‘वंदे मातरम’ को भी देने का प्रस्ताव है.यह विधेयक राष्ट्रगीत की गरिमा और सम्मान की रक्षा करने का दावा करते हुए पेश किया जा रहा है.

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