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JPSC Protest: छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से पत्रकार और कानूनविद को किया गया बाहर, JLKM छात्र संघ ने सौंपे 7 सदस्यीय डेलिगेशन के नाम

जेपीएससी-जेएसएससी वार्ता को लेकर JLKM छात्र संघ ने 7 सदस्यीय डेलिगेशन के नाम सौंपे हैं. वहीं रिफॉर्म्स मंच ने गैर-छात्र सदस्यों को हटा दिया है.

JPSC Protest
छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 3:52 PM IST

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रांची : जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अब सरकार और छात्रों के बीच संभावित वार्ता को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है. आंदोलनकारी छात्रों की ओर से अलग-अलग छात्र समूहों ने सरकार के साथ बातचीत के लिए अपना डेलिगेशन तैयार कर लिया है.

जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स फ्रंट की ओर से पहले 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी के सदस्यों के नाम एसडीएम के माध्यम से सरकार को भेजे गए थे. वहीं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे जेएलकेएम छात्र संगठन और अन्य छात्र समूहों की ओर से भी वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया है.

छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से पत्रकार और कानूनविद को किया गया बाहर (Etv Bharat)

JLKM छात्र समूह के प्रतिनिधि चंदन कुमार ने बताया कि एसडीएम की ओर से ही छात्रों से डेलिगेशन के सदस्यों के नाम मांगे गए थे. इसके बाद छात्रों ने आपसी सहमति से 7 सदस्यीय टीम का गठन कर नाम प्रशासन को सौंप दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जब भी वार्ता के लिए बुलावा आएगा, छात्र प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए तैयार रहेगा.

चंदन कुमार ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब व्यापक रूप ले चुका है. यह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है और बड़ी संख्या में छात्र इससे जुड़े हुए हैं.

JPSC Protest
छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)

इधर, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से वार्ता को लेकर नया मोड़ सामने आया है. जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स के प्रतिनिधि राजेश प्रसाद ने जानकारी दी की सरकार की ओर से छात्रों को सिर्फ छात्र प्रतिनिधियों की सूची सौंपने को कहा गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि डेलिगेशन में किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, पत्रकार या कानूनविद को शामिल नहीं किया जाए.

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छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)

इसके बाद छात्रों ने सरकार की इस शर्त को स्वीकार कर लिया है. अब दोबारा प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जा रहा है, जिसमें केवल छात्र प्रतिनिधि ही शामिल होंगे. यही छात्र प्रतिनिधि सरकार के साथ होने वाली वार्ता में अपनी मांगों और आंदोलन से जुड़े मुद्दों को रखेंगे.

अब सभी की नजर सरकार और छात्रों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है. छात्रों को उम्मीद है कि वार्ता के माध्यम से उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल होगी.

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छात्रों का आंदोलन (Etv Bharat)

धरनास्थल पर छात्र की बिगड़ी तबीयत, अचानक बेहोश होकर गिरा

जेपीएससी-जेएसएससी आंदोलन के धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि छात्र पहले से अस्वस्थ था, इसके बावजूद वह धरने में शामिल था. इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तत्काल छात्र को प्राथमिक उपचार दिया और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

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