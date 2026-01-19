ETV Bharat / bharat

ब्रिटिश साम्राज्य की हिंसा का खुलासा: इतिहासकार कैरोलिन एल्किन्स ने जेएलएफ में बताई सच्चाई

जयपुर: ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में आपातकाल के नाम पर आम कानून हटा दिए जाते थे. बिना मुकदमे गिरफ्तारी, प्रेस पर रोक, लोगों को देश से बाहर भेज देना ये सब कुछ 'कानून' के नाम पर किया जाता था. ये कहना है पुलित्जर पुरस्कार विजेता इतिहासकार कैरोलिन एल्किन्स का. जेएलएफ पहुंची एल्किन्स ने कहा कि साम्राज्यवाद के दौर में कानूनी रूप से गैरकानूनी व्यवस्था लागू हुई. ये इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है. औपनिवेशिक दौर में बने कई कानून आज भी अलग-अलग देशों में लागू हैं. इसका मतलब है कि हिंसा की वह व्यवस्था खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया है. उन्होंने ये सब बात अपनी रिसर्च के आधार पर कही और इस रिसर्च से जुड़े हुए थीसिस भी प्रेजेंट किए.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के आखिरी दिन हुए The Legacy of Violence सत्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता इतिहासकार कैरोलिन एल्किन्स ने ब्रिटिश साम्राज्य की सच्चाई को सरल शब्दों में सामने रखा. विलियम डैलरिम्पल से बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज में हिंसा किसी एक-दो अफ़सर की गलती नहीं थी, बल्कि सरकार की बनाई हुई एक पूरी व्यवस्था थी, जिसका असर आज भी दुनिया के कई देशों में दिखता है.

केन्या से शुरू हुई सच्चाई की लड़ाई: एल्किन्स ने बताया कि उनका शोध तब निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, जब केन्या के पांच बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंदन की अदालत में केस किया. इन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें यातनाएं दी गईं, मारा-पीटा गया और महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई. अदालत में ये साबित करना जरूरी था कि ये घटनाएं इधर-उधर की नहीं थीं, बल्कि सरकार की जानकारी और इशारे पर हो रही थी. शोध के दौरान एल्किन्स को पता चला कि हज़ारों फाइलें गायब थीं. सालों तक कहा जाता रहा कि काग़ज़ात कहीं खो गए हैं या मिल नहीं रहे, लेकिन कानूनी दबाव पड़ा तो करीब 300 बॉक्स सामने आए, जिनमें ऐसे दस्तावेज थे जो कभी सार्वजनिक नहीं किए गए थे. इसके अलावा 36 उपनिवेशों से जुड़ी करीब 8 हजार और फाइलों के होने का भी खुलासा हुआ.