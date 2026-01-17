जेएलएफ: गाजा संकट पर बोले लेखक अवि शलाइम, 'भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नरसंहार'
जेएलएफ में वक्ताओं ने कहा कि गाजा पर इजराइल के हमलों में न सिर्फ नरसंहार हुआ बल्कि पर्यावरण, शिक्षा और अर्थव्यवस्था का भी विनाश हुआ.
Published : January 17, 2026 at 4:58 PM IST
जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) में शनिवार को गाजा संकट और नरसंहार पर लिखी गई किताब 'गाजा नरसंहार' पर चर्चा हुई. इस सत्र में लेखक अवि शलाइम ने गाजा में मानवीय हालातों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि किसी आबादी को भूखा रखना और भोजन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नरसंहार की श्रेणी में आता है.
अवि शलाइम ने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, वह केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि नागरिकों के खिलाफ संगठित हिंसा है. इजराइल का हमला हमास पर नहीं बल्कि गाजा की नागरिक आबादी पर हमला था. उन्होंने कहा कि यह अंतिम अपराध है, जिसे इजराइल पिछले दो वर्षों से करता आ रहा है. उन्होंने कहा कि गाजा पर पहला इजराइली सैन्य हमला दिसंबर 2008 में हुआ था-ऑपरेशन कास्ट लीड. मेरे हिसाब से यह गाजा पर आठवां इजराइली सैन्य हमला है. यह हमास पर नहीं, बल्कि गाजा की नागरिक आबादी पर हमला था. पैनल के अन्य वक्ताओं ने कहा कि गाजा नरसंहार के दौरान लोग ट्रंप चुनाव पर बहुत ध्यान दे रहे थे, जो स्वाभाविक था. लेकिन फिलिस्तीनियों के दृष्टिकोण से, यह नरसंहार पहले बाइडन-हैरिस प्रशासन द्वारा धन, प्रचार और राजनीतिक संरक्षण के जरिए समर्थित था.
इजराइल ने कई तरह के अपराध किए: वक्ताओं ने कहा कि हमास पर इजराइल के हमलो ने घरों का विनाश किया. गाजा में 82 प्रतिशत घरों और नागरिक ढांचे को नष्ट कर दिया गया. पर्यावरण का विनाश हुआ. इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई. गाजा की शिक्षा व्यवस्था का विनाश हुआ. ऐसे में हमने केवल नरसंहार ही नहीं, बल्कि युद्ध अपराधों की एक पूरी श्रृंखला देखी थी.