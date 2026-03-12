ETV Bharat / bharat

JKCA केस: फारूक अब्दुल्ला की पेशी से छूट की अर्जी खारिज, कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किए

श्रीनगर कोर्ट ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएश फंड मामले में फारूक अब्दुल्ला की पेशी से छूट की अर्जी खारिज की और गैर जमानती वारंट जारी किए.

JKCA Case sringar court rejects farooq abdullah another accused exemption plea
फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 6:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: श्रीनगर की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा जांच किए गए एक मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत दो आरोपियों की पेशी से छूट की अर्जी खारिज कर दी है. साथ ही उनके पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है.

यह आदेश श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सीबीआई बनाम मोहम्मद सलीम खान और अन्य नामक मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया. मामले के आरोपियों में मोहम्मद सलीम खान, अहसान अहमद मिर्जा, बशीर अहमद मिसगर और फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं. दो अन्य आरोपियों, मंजूर गजनफर अली और गुलजार अहमद बेग को पहले मुकदमे के दौरान क्षमा प्रदान की गई थी.

अदालत के आदेश के मुताबिक, मामले की सुनवाई गुरुवार (12 मार्च) को हुई जब कुछ आरोपी लोगों की ओर से छूट आवेदन दायर किए गए थे. छूट की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने पेश होने में विफल रहने वाले आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने का आदेश दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह फाइल आज सुनवाई के लिए आई है. आरोपी नंबर 3 ने अपनी ओर से दायर छूट को स्वीकार नहीं किया और खारिज कर दिया.

कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दायर की गई छूट की अर्जी भी खारिज कर दी, यह देखते हुए कि बचाव पक्ष ने वर्चुअल पेशी के ऑप्शन को मना कर दिया था. मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, "आरोपी नंबर 5 (अब्दुल्ला) के लिए छूट की अर्जी दी गई है. आवेदन के सामग्री को ध्यान में रखते हुए, आरोपी के वकील को वर्चुअल मोड से आरोपी की मौजूदगी पक्की करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन वकील ने सहमति नहीं दी और कहा कि आरोपी न तो शारीरिक तौर पर और न ही वर्चुअल मोड से कोर्ट में पेश हो सकता है."

इसके बाद कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दी और गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया. आदेश में कहा गया है, "छूट की आवेदन खारिज की जाती है. ऑफिस को आरोपी नंबर 5 (अब्दुल्ला) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया जाता है." कोर्ट ने कहा कि बाकी आरोपी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे और मामले को ट्रायल के अगले स्टेज के लिए सूचिबद्ध करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने आगे कहा, "अगर कोई भी आरोपी कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो सही आदेश दिए जाएंगे. बैंक की आवेदन के बारे में, CBI ने पहले ही आपत्ति फाइल कर दिए हैं. दूसरे आरोपियों, यानी आरोपी नंबर 1 (खान), आरोपी नंबर 2 (मिर्ज़ा) और आरोपी नंबर 5 (अब्दुल्ला) से भी आपत्ति फाइल किए जाएं. आरोपी नंबर 4 (मिसगर) एक बैंकर है और उसे आपत्ति फ़ाइल करने की जरूरत नहीं है. आरोपी नंबर 3 (अली) और 6 (बेघ) को पहले ही माफी मिल चुकी है और उन्हें आपत्ति फाइल करने की जरूरत नहीं है." मजिस्ट्रेट ने कहा, "फाइल 30 मार्च, 2026 को आरोपी के बयान दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध है."

यह मामला सीबीआई की एफआईआर संख्या 05/2015 में रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 120-B, 406 और 409 के तहत आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट से शुरू हुआ है. कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, मामले की जांच और मुकदमा सीबीआई कर रही है. कोर्ट ने हाल ही में ईडी की एक अर्जी पर भी सुनवाई की, जिसमें और अपराध जोड़ने की मांग की गई थी. ईडी ने आरोपों में सेक्शन 411 और 414 जोड़ने की मांग की थी.

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि एजेंसी ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकती जिसकी जांच और मुकदमा सीबीआई ने चलाया हो. कोर्ट ने 2 मार्च के अपने आदेश में कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, कानून के प्रावधानों और न्यायिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, ईडी को ऐसे मामले में पार्टी नहीं बनाया जा सकता जिसकी जांच, फाइल और मुकदमा सीबीआई ने चलाया हो और जहां सीबीआई की चार्जशीट में कोई शेड्यूल अपराध न बताया गया हो." मजिस्ट्रेट ने आगे फैसला सुनाया कि एजेंसी के पास और आरोप लगाने का कानूनी आधार नहीं है.

आदेश में कहा गया, "इसलिए, कानून के हिसाब से आवेदक के पास इस मामले में चार्ज जोड़ने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ईडी की तरफ से यह आवेदन रखरखाव योग्य नहीं है." कोर्ट ने यह भी देखा कि एजेंसी की तरफ से फाइल की गई आवेदन साफ ​​नहीं थी और उसमें ऐसे प्रावधान का जिक्र था जो अब लागू नहीं होते. कोर्ट ने कहा, "इससे साफ पता चलता है कि आवेदन गलत है और उसमें स्पष्टता की कमी है."

कोर्ट ने कहा किईडी की शक्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग जांच तक ही ,सीमित हैं. मजिस्ट्रेट ने कहा कि, ईडी अपने इकट्ठा किए गए सामग्री से यह नहीं मान सकता कि कोई खास जुर्म हुआ है. खास जुर्म की जांच और ट्रायल कानून से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा जरूरी तौर पर किया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: 'ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है', फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ JKCA केस में आरोप जोड़ने की एजेंसी की अर्जी खारिज

TAGGED:

FAROOQ ABDULLAH
SRINAGAR COURT
NON BAILABLE WARRANTS
CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE SRINAGAR
COURT REJECTS FAROOQ ABDULLAH PLEA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.