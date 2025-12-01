ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत; मैदानी इलाकों में घना कोहरा बरकरार

उधर मामूली सुधार के बावजूद, घाटी के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सुबह कोहरा और ठंड जारी रही. अधिकारियों ने कहा कि लगातार शुष्क मौसम के कारण रात के तापमान में और गिरावट आ रही है. खासकर उन क्षेत्रों में जहां साफ आसमान सूर्यास्त के बाद तेजी से ठंडक देता है.

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में थोड़ा गर्म था. दिन का सबसे ठंडा तापमान फिर से जोजिला दर्रे से दर्ज किया गया, जहां पारा शून्य से 16.0 डिग्री सेल्सियस नीचे स्थिर बना रहा.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 5 दिसंबर तक ज्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद है, कोई बड़ी वर्षा नहीं होने का अनुमान है.

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में सोमवार को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली, हालांकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और सुबह दृश्यता बाधित रही.

दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड में तापमान शून्य से 1.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पास के पहलगाम में तापमान शून्य से 0.4 डिग्री नीचे रहा.

कोकेरनाग 0.2 डिग्री पर तुलनात्मक रूप से गर्म था. हालांकि, उत्तरी कश्मीर अधिक ठंडा रहा, कुपवाड़ा में तापमान शून्य से 3.2 डिग्री नीचे और पंपोर में भी शून्य से 3.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया.

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सूर्योदय से पहले तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया. बारामूला शून्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ सबसे ठंडे इलाकों में रहा. इसके बाद रफियाबाद शून्य से 4.0 डिग्री नीचे रहा. गांदरबल में तापमान शून्य से 1.2 डिग्री नीचे और सोनमर्ग में शून्य से 1.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया.

जम्मू क्षेत्र में स्थितियां काफी गर्म थीं. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बनिहाल और भद्रवाह में न्यूनतम तापमान क्रमश: 3.5 और 3.7 डिग्री दर्ज किया गया.

कटरा में तापमान 9.4 डिग्री और राजौरी में 2.8 डिग्री दर्ज किया गया. सांबा में पारा 4.5 डिग्री तक लुढ़क गया.

लद्दाख लगातार गहरे ठंड में बना हुआ है. लेह में तापमान शून्य से 4.6 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि कारगिल में शून्य से 3.8 डिग्री नीचे और नुब्रा घाटी में शून्य से 3.9 डिग्री नीचे रहा.

अधिकारियों ने कहा कि मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. अगली कुछ रातों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.