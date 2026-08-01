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अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में 75% घटीं आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी में भी 90% की आई कमी

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को हुए आतंकवादी हमले के बाद 1 अगस्त को सर्च ऑपरेशन के दौरान पहरा देते सुरक्षाकर्मी. ( IANS )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 7 Min Read