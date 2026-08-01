अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में 75% घटीं आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी में भी 90% की आई कमी
एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हाई-लेवल बैठक कर बाहरी मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाने और उनके अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए हैं.
Published : August 1, 2026 at 8:44 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के करीब सात साल बाद के सुरक्षा हालात में एक बड़ा बदलाव आया है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 के बाद से आतंकी घटनाओं में करीब 75% की कमी आई है. पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग 90% की गिरावट दर्ज की गई है.
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इस साल (2026) अब तक केवल 11 आतंकियों को मारा गया है जबकि 2020 में यह संख्या 232 थी. जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़े दिखाते हैं कि 2020 के बाद से हर साल सुरक्षा स्थिति में सुधार हो रहा है.
आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 से 2025 के बीच आतंकी घटनाएं 151 से घटकर 35 रह गईं, जो कि लगभग 77% की गिरावट है. इसी दौरान, सुरक्षा अभियानों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या भी 193 से घटकर 46 हो गई. सुरक्षा बलों के शहीद होने वाले जवानों की संख्या 2022 के 30 से घटकर 2025 में 17 दर्ज की गई.
इसी तरह, 2009 से 4 अगस्त 2019 के बीच, जम्मू और कश्मीर में 1,435 आतंकी घटनाएं दर्ज की गईं. जिनमें 382 नागरिकों की मौत हुई, 672 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए और 1,827 आतंकवादी मारे गए थे. इसके विपरीत, 5 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2026 तक, इस केंद्र शासित प्रदेश में 652 आतंकी घटनाएं, 191 नागरिकों की मौत, 213 सुरक्षाकर्मियों की शहादत और 858 आतंकवादी ढेर किए गए. ये आंकड़े इस क्षेत्र में आतंकवाद की घटना में आई भारी गिरावट को दर्शाता है.
साल 2026 में आतंकवाद छिटपुट ही रहा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी में तीन, फरवरी में तीन, मार्च में दो, मई में एक और जुलाई में तीन घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि अप्रैल, जून और अगस्त में अब तक कोई घटना नहीं हुई है. इस साल हुई 12 घटनाओं में दो नागरिकों और दो अज्ञात लोगों की मौत हुई है, दो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, और 11 आतंकवादी मारे गए हैं.
कुल गिरावट के बावजूद, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आतंकवाद का पैटर्न बदल गया है. पिछले दो सालों में अधिकांश हमलों में राजौरी, पुंछ, रियासी, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर के पहाड़ी जिलों में सक्रिय छोटे आतंकी समूह शामिल रहे हैं.
|जम्मू और कश्मीर: 2026 में आतंकवाद से जुड़ी मौतें
|महीना
|घटनाएं
|नागरिक
|सुरक्षा बल
|आतंकवादी
|अज्ञात
|कुल संख्या
|जनवरी
|3
|0
|1
|1
|1
|3
|फरवरी
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|मार्च
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|अप्रैल
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|मई
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|जून
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|जुलाई
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|अगस्त
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|कुल योग
|12
|2
|2
|11
|2
|17
घाटी में आतंकवाद के पहले दौर के विपरीत, जिसमें बार-बार मुठभेड़ और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होते थे, वर्तमान चलन की विशेषता छोटे घात लगाकर किए जाने वाले हमले, लक्षित हत्याएं और कमजोर नागरिकों पर हमले हैं, जिसका उद्देश्य जरूरत से ज्यादा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "शुक्रवार 31 जुलाई को अज्ञात आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक लक्षित हमला किया. इस हमले के परिणामस्वरूप, दो बाहरी मजदूरों की जान चली गई."
अधिकारी ने आगे कहा, "कुल मिलाकर, पिछले कुछ सालों में हिंसा में कमी आई है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि आतंकवाद में एक रणनीतिक बदलाव आया है. घाटी में लंबे समय तक विद्रोह जारी रखने के बजाय, आतंकी समूह अब जम्मू के पीर पंजाल बेल्ट और चिनाब घाटी के जंगलों वाले इलाकों की तरफ बढ़ गए हैं, जहां वे अचानक हमले करते हैं और फिर दुर्गम इलाकों में गायब हो जाते हैं."
अधिकारी ने आगे कहा, "कल का हमला आतंकी समूहों द्वारा अपनी रणनीति बदलने और कायरतापूर्ण अचानक हमले करने का एक उदाहरण था. हालांकि अनंतनाग और कुलगाम में हाल ही में हुए दो हमले घाटी में हुए, लेकिन पिछले दो सालों में कई बड़े हमले जम्मू क्षेत्र में हुए हैं."
एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि चुनौती अब हमलों की संख्या को लेकर नहीं बल्कि उनके तरीके को लेकर है. अधिकारी ने कहा, "हमलों की संख्या कम हुई है, लेकिन इन्हें इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा मानसिक डर पैदा किया जा सके. छोटे समूह बेहद सोच-समझकर चुने गए ठिकानों को निशाना बनाकर खुद को चर्चा में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि कुलगाम हमले को आतंकवादियों ने अपनी घटती ताकत के बावजूद डर का माहौल बनाने के लिए कमजोर नागरिकों को निशाना बनाकर अंजाम दिया है."
अधिकारी ने आगे बताया, "आतंकवादियों की रणनीति में बदलाव के बावजूद, बेहतर निगरानी और खुफिया तंत्र ने उनके लंबे समय तक अभियान चलाने की क्षमता को सीमित कर दिया है. संवेदनशील जगहों पर बेहतर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के कारण घुसपैठ की कोशिशों को भी लगातार नाकाम किया गया है."
अधिकारियों का यह भी दावा है कि अगस्त 2019 के बाद से सबसे बड़े बदलावों में से एक संगठित हिंसा (पत्थरबाजी) का पूरी तरह खत्म होना रहा है. अधिकारी ने कहा, "पिछले कई वर्षों में पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है. घाटी में बड़े पैमाने पर बंद, हिंसक प्रदर्शन और सुरक्षा बलों पर हमले अब बेहद कम हो गए हैं."
अधिकारी ने आगे कहा, "बड़े विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाला पूरा तंत्र काफी कमजोर हो चुका है. खुफिया जानकारी पर आधारित पुलिसिंग, एहतियाती कार्रवाई और लगातार जारी अभियानों ने आतंकी समूहों की सार्वजनिक (जनाजे या अंतिम संस्कार) सभाओं का फायदा उठाने की क्षमता को कम कर दिया है."
हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं कि खतरा गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका तरीका बदल गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा-"आंकड़े सुधार तो दिखाते हैं, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है. अब हमारा उद्देश्य छिटपुट हमलों को बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में बदलने से रोकना है."
इस बीच, आतंकवाद का यह बदलता स्वरूप आज उस समय चर्चा में आया जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने पुलिस और नागरिक प्रशासन को जम्मू-कश्मीर के बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने और सभी जिलों में सुरक्षा नियमों की समीक्षा करने के निर्देश दिए.
बैठक के दौरान सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, "हमें आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए सटीक और बड़े असर वाले आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करना होगा." उन्होंने नियोक्ताओं (मजदूरों को काम पर रखने वालों) को यह निर्देश भी दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी मजदूरों का बीमा हो और वे स्थानीय पुलिस तथा जिला अधिकारियों के पास पंजीकृत हों.
सिन्हा ने अधिकारियों को कुलगाम हमले के पीड़ितों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने और उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने के भी निर्देश दिए.
उपराज्यपाल ने इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी की पत्नी इंशाह नज़ीर को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपा. वानी की अक्टूबर 2023 में श्रीनगर के ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते समय एक आतंकवादी द्वारा गोली मारे जाने के बाद मौत हो गई थी. अस्पताल में 39 दिनों तक चले इलाज के बाद दिसंबर में उन्होंने दम तोड़ दिया था.
इसके अलावा, 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के बेटे अब्सार आशिक कुरैशी को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया.
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